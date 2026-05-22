Венгрия запретила импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, - Мадяр
Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр объявил, что правительство страны запрещает импорт сельскохозяйственной продукции из Украины.
Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
Решение Будапешта
"Правительство отзывает намерение Венгрии выйти из состава Международного уголовного суда и запрещает импорт сельскохозяйственной продукции из Украины", - заявил Мадяр.
Подробностей о введении такого решения Петер Мадяр не предоставил.
Что предшествовало?
13 мая в Венгрии истек срок действия чрезвычайных указов о запрете импорта украинской сельскохозяйственной продукции. Запрет ввел предыдущее правительство страны Виктора Орбана.
Венгрия запрещала ввоз более 20 товаров, таких как:
- пшеница
- кукуруза
- семена подсолнечника
- рапс
- мука
- мясо птицы
- яйца и т. д.
От шоб при дикому невражаю їм ніхто не допоміг...
чому хахли думають що хтось тупіший за них
так і з соляркою рік назад здавалося
мадяр покаже всій Європі вчергове, що мадяр - це не європеєць, це - кацап. Поділіться, яке воно вузькооке, як бурят чи удмурт.
Найбільше від української сировини залежать металургійні та переробні підприємства Угорщини, для яких Україна історично є головним постачальником залізорудної сировини (ЗРС), коксівного вугілля та металевих напівфабрикатів. Через географічну близькість та наявність прямого залізничного сполучення, український імпорт є критично важливим для стабільної роботи угорської важкої промисловості. [https://gmk.center/ua/news/metinvest-viyavlyaie-interes-do-ugorskogo-metkombinatu-dunaferr/ 1, https://gmk.center/ua/posts/ukraina-uhorshchyna-ekonomika-priorytetnisha-za-polityku/ 2]
Нижче наведено ключові заводи та галузі, чиє виробництво безпосередньо зав'язане на сировині з України.
🧱 Чорна металургія та важка промисловість
Liberty Dunaújváros (колишній ISD Dunaferr) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%82 найбільший в Угорщині металургійний комбінат повного циклу, розташований у місті Дунауйварош. Стабільність його доменного та коксохімічного виробництва критично https://gmk.center/ua/posts/ukraina-uhorshchyna-ekonomika-priorytetnisha-za-polityku/ залежить від постачання української залізорудної сировини (концентрату та окатишів із Кривбасу) і коксівного вугілля. Через перебої з логістикою та браком сировини завод неодноразово зупиняв свої потужності. Навіть плани модернізації підприємства та перехід на електродугові печі (EAF) орієнтовані на подальше використання сировинної бази регіону.Dunarolling Dunai Vasmű - прокатний підрозділ у Дунауйвароші. Завод напряму залежить від імпорту українських сталевих напівфабрикатів (слябів та заготовок). В умовах скорочення власного угорського виробництва чавуну, постачання напівфабрикатів з України дозволяє підтримувати роботу станів холодної та гарячої прокатки. [https://gmk.center/ua/posts/isd-dunaferr-khto-investuvatyme-v-uhorsku-stalevu-promyslovist/ 1, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%82 2, https://minprom.ua/news/292082.html 3, https://minprom.ua/news/315123.html 4, https://gmk.center/ua/news/liberty-ta-kitajska-cisdi-finalizujut-plani-shhodo-eaf-u-dunaujvaroshi/ 5, https://gmk.center/ua/posts/liberty-steel-vid-velikih-obicyanok-do-zanepadu-imperii/ 6, https://gmk.center/ua/posts/ukraina-uhorshchyna-ekonomika-priorytetnisha-za-polityku/ 7, https://gmk.center/ua/news/metinvest-viyavlyaie-interes-do-ugorskogo-metkombinatu-dunaferr/ 8]
🛠️ Металообробка та випуск будівельних матеріалів
Заводи з виробництва сталевого дроту, метизів та труб - низка середніх підприємств Угорщини використовує українську катанку та сталеву заготовку.Заводи залізобетонних виробів (ЗБВ) - імпортують українську будівельну арматуру та катанку для армування бетонних конструкцій. [https://gmk.center/ua/posts/ukraina-uhorshchyna-ekonomika-priorytetnisha-za-polityku/ 1]
🚜 Харчова промисловість та переробка АПК
Угорщина є великим аграрним виробником, проте її переробна галузь відчуває дефіцит окремих видів технічної та продовольчої сировини:
Олієекстракційні заводи - періодично закуповують український шрот, макуху та сиру соняшникову олію для подальшої рафінації та виробництва кормів.Підприємства з виробництва фасованих круп та пластівців - закуповують зернові та бобові культури оптом. Наприклад, українські агрохолдинги (як-от https://kurkul.com/blog/636-agroekspeditsiya-pererobka-2018-zavod-z-virobnitstva-plastivtsiv-agricom-group Agricom Group) експортують туди нефасовану сировину (овес, пластівці) для місцевих брендів. [https://kurkul.com/blog/636-agroekspeditsiya-pererobka-2018-zavod-z-virobnitstva-plastivtsiv-agricom-group 1]