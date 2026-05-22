Венгрия запретила импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, - Мадяр

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр

Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр объявил, что правительство страны запрещает импорт сельскохозяйственной продукции из Украины.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Решение Будапешта

"Правительство отзывает намерение Венгрии выйти из состава Международного уголовного суда и запрещает импорт сельскохозяйственной продукции из Украины", - заявил Мадяр.

Подробностей о введении такого решения Петер Мадяр не предоставил.

Что предшествовало?

13 мая в Венгрии истек срок действия чрезвычайных указов о запрете импорта украинской сельскохозяйственной продукции. Запрет ввел предыдущее правительство страны Виктора Орбана.

Венгрия запрещала ввоз более 20 товаров, таких как:

  • пшеница
  • кукуруза
  • семена подсолнечника
  • рапс
  • мука
  • мясо птицы
  • яйца и т. д.

Та не пазурі..скоріше - реальне обличчя..

От шоб при дикому невражаю їм ніхто не допоміг...
22.05.2026 21:43 Ответить
ти сталініст, новини читаєш? у нас бійці в окопах некормлені. а ти хочеш вивозити їжу за кордон? як в 32-33 роках?
22.05.2026 21:44 Ответить
А Ви думаєте не кормлені, бо їжи нема, чи неврожай був? Ну ви кумедний.
22.05.2026 21:50 Ответить
бо їжі нема. чи воїни в окопах просто не їдять? у них купа їжі лежить, а вони просто не їдять? чи як?
22.05.2026 21:51 Ответить
з доставкою проблеми, їжі валом
22.05.2026 21:59 Ответить
І тим повітрям - яке дме з України - теж не дихати - Мадяр
22.05.2026 21:39 Ответить
А на словах обіцяє підтримати вступ України в ЄС. Знає, що при Зеленскому нам ЄС не бачити.
22.05.2026 21:41 Ответить
тобі мало індусів в Україні, хочеш щоб тут була навала всякого різного кольорового ?
22.05.2026 21:57 Ответить
скільки індусів в бідних країнах ЄС?
чому хахли думають що хтось тупіший за них
22.05.2026 22:00 Ответить
Викреслюємо Мадяра з друзів.
22.05.2026 21:41 Ответить
Рано радовались. Этот тоже укушенный.
22.05.2026 21:42 Ответить
Це було прогнозовано, Але є одна тема. Ми ж ВТО підписували, та євроассоціацію. Я не в темі, але може хтось скаже, як ці речі стикуються всі між собою
22.05.2026 21:46 Ответить
Більше блокуйте - в Україні від цього ціни падають. Мені вигідно 😂
22.05.2026 21:43 Ответить
тут я з тобою згоден. в першу чергу треба нагодувати ЗСУ, ВПО, загалом українців, а потім вже вивозити їжу за кордон.
22.05.2026 21:47 Ответить
Cкоро все заблокируют, будешь бесплатно все жрать.
22.05.2026 21:53 Ответить
Ну у вас в Испании може и падают цены а в Украине цены и падение это понятия несовместимые...
22.05.2026 21:57 Ответить
Это он с хорошими намерениями и позитивно. В целях укрепления добрососедства, т.с. ...
22.05.2026 21:43 Ответить
Нехай хер хрум,хрум... .
22.05.2026 21:46 Ответить
послухайте , коли мало буде жратви мадяр в трусіках першим прибіжить просити , це поки йому здається що все ок ....
так і з соляркою рік назад здавалося
22.05.2026 21:48 Ответить
Який молодець!)))
22.05.2026 21:49 Ответить
Мадяр стає *******.
22.05.2026 21:52 Ответить
Наше смачне та натуральне не хоче, то нехай жере поляцьке гидке та несмачне.
мадяр покаже всій Європі вчергове, що мадяр - це не європеєць, це - кацап. Поділіться, яке воно вузькооке, як бурят чи удмурт.
22.05.2026 21:53 Ответить
Неврожай їм у поміч, амінь.
22.05.2026 21:54 Ответить
Не смішіть, якщо це станеться зелений пдрас побіжить самий перший допомогати "братушкам".
22.05.2026 21:57 Ответить
Нам є чим відповісти угорцям.

Найбільше від української сировини залежать металургійні та переробні підприємства Угорщини, для яких Україна історично є головним постачальником залізорудної сировини (ЗРС), коксівного вугілля та металевих напівфабрикатів. Через географічну близькість та наявність прямого залізничного сполучення, український імпорт є критично важливим для стабільної роботи угорської важкої промисловості. [https://gmk.center/ua/news/metinvest-viyavlyaie-interes-do-ugorskogo-metkombinatu-dunaferr/ 1, https://gmk.center/ua/posts/ukraina-uhorshchyna-ekonomika-priorytetnisha-za-polityku/ 2]
Нижче наведено ключові заводи та галузі, чиє виробництво безпосередньо зав'язане на сировині з України.

🧱 Чорна металургія та важка промисловість

Liberty Dunaújváros (колишній ISD Dunaferr) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%82 найбільший в Угорщині металургійний комбінат повного циклу, розташований у місті Дунауйварош. Стабільність його доменного та коксохімічного виробництва критично https://gmk.center/ua/posts/ukraina-uhorshchyna-ekonomika-priorytetnisha-za-polityku/ залежить від постачання української залізорудної сировини (концентрату та окатишів із Кривбасу) і коксівного вугілля. Через перебої з логістикою та браком сировини завод неодноразово зупиняв свої потужності. Навіть плани модернізації підприємства та перехід на електродугові печі (EAF) орієнтовані на подальше використання сировинної бази регіону.Dunarolling Dunai Vasmű - прокатний підрозділ у Дунауйвароші. Завод напряму залежить від імпорту українських сталевих напівфабрикатів (слябів та заготовок). В умовах скорочення власного угорського виробництва чавуну, постачання напівфабрикатів з України дозволяє підтримувати роботу станів холодної та гарячої прокатки. [https://gmk.center/ua/posts/isd-dunaferr-khto-investuvatyme-v-uhorsku-stalevu-promyslovist/ 1, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%82 2, https://minprom.ua/news/292082.html 3, https://minprom.ua/news/315123.html 4, https://gmk.center/ua/news/liberty-ta-kitajska-cisdi-finalizujut-plani-shhodo-eaf-u-dunaujvaroshi/ 5, https://gmk.center/ua/posts/liberty-steel-vid-velikih-obicyanok-do-zanepadu-imperii/ 6, https://gmk.center/ua/posts/ukraina-uhorshchyna-ekonomika-priorytetnisha-za-polityku/ 7, https://gmk.center/ua/news/metinvest-viyavlyaie-interes-do-ugorskogo-metkombinatu-dunaferr/ 8]

🛠️ Металообробка та випуск будівельних матеріалів

Заводи з виробництва сталевого дроту, метизів та труб - низка середніх підприємств Угорщини використовує українську катанку та сталеву заготовку.Заводи залізобетонних виробів (ЗБВ) - імпортують українську будівельну арматуру та катанку для армування бетонних конструкцій. [https://gmk.center/ua/posts/ukraina-uhorshchyna-ekonomika-priorytetnisha-za-polityku/ 1]

🚜 Харчова промисловість та переробка АПК
Угорщина є великим аграрним виробником, проте її переробна галузь відчуває дефіцит окремих видів технічної та продовольчої сировини:

Олієекстракційні заводи - періодично закуповують український шрот, макуху та сиру соняшникову олію для подальшої рафінації та виробництва кормів.Підприємства з виробництва фасованих круп та пластівців - закуповують зернові та бобові культури оптом. Наприклад, українські агрохолдинги (як-от https://kurkul.com/blog/636-agroekspeditsiya-pererobka-2018-zavod-z-virobnitstva-plastivtsiv-agricom-group Agricom Group) експортують туди нефасовану сировину (овес, пластівці) для місцевих брендів. [https://kurkul.com/blog/636-agroekspeditsiya-pererobka-2018-zavod-z-virobnitstva-plastivtsiv-agricom-group 1]
22.05.2026 21:54 Ответить
Оно с того же орбановско6о болота вышло,чему удивляться?
22.05.2026 21:55 Ответить
коли уважно придивитись до мадяра, то в нього рускої свині "п'ятак"
22.05.2026 21:55 Ответить
Та й глазкі свинячі монгольські.
22.05.2026 21:59 Ответить
Розумні люди казали: не радійте передчасно. Поверніть К'Орбана. Треба розуміти, що Україну хочуть знищити всі, в тому числі наша надпотужна влада.
22.05.2026 21:57 Ответить
Які різні "мадьяри"
22.05.2026 21:58 Ответить
 
 