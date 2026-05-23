Після виборів в Угорщині можуть переглянути блокування санкцій проти РФ, - Сибіга
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив надію, що після виборів в Угорщині з’явиться можливість змінити позицію щодо блокування санкційних режимів і окремих осіб.
Про це він заявив під час спілкування із журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Зміна векторів в Угорщині
Як зазначається, міністр висловив сподівання, що "тепер, після виборів в Угорщині буде можливо переглянути блокування, які були застосовані в Угорщині щодо певних санкційних режимів і певних санкційних осіб".
"Ось туди потрібно дивитися і потрібно нарощувати цей тиск", - заявив міністр.
Він наголосив, що позиція України залишається незмінною: зараз час для посилення тиску на Росію.
Ситуація на фронті
Так, глава МЗС закликав "використати цей момент", оскільки Росія зараз багато втрачає на фронті, а російська економіка у складній ситуації.
"Росіяни не досягають жодних цілей на полі бою і тому вони намагаються шляхом дипломатичних маніпулювань тиснути на Україну. Цього не буде. Ми відверто кажемо нашим партнерам, що це неправильно, особливо зараз, проявляти слабкість. А слабкість - це виключення для Росії у санкційних режимах. Навпаки, потрібно нарощувати", - заявив Сибіга.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що прем’єр Угорщини Мадяр висунув Україні умову для відкриття першого кластера переговорів про вступ до ЄС.
- Також Сибіга зазначав, що Україна та Угорщина розпочали експертні консультації, є імпульс для покращення відносин.
Сібіга ще щось чекає?