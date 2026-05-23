Після виборів в Угорщині можуть переглянути блокування санкцій проти РФ, - Сибіга

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив надію, що після виборів в Угорщині з’явиться можливість змінити позицію щодо блокування санкційних режимів і окремих осіб.

Про це він заявив під час спілкування із журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Зміна векторів в Угорщині

Як зазначається, міністр висловив сподівання, що "тепер, після виборів в Угорщині буде можливо переглянути блокування, які були застосовані в Угорщині щодо певних санкційних режимів і певних санкційних осіб".

"Ось туди потрібно дивитися і потрібно нарощувати цей тиск", - заявив міністр.

Він наголосив, що позиція України залишається незмінною: зараз час для посилення тиску на Росію.

Ситуація на фронті

Так, глава МЗС закликав "використати цей момент", оскільки Росія зараз багато втрачає на фронті, а російська економіка у складній ситуації.

"Росіяни не досягають жодних цілей на полі бою і тому вони намагаються шляхом дипломатичних маніпулювань тиснути на Україну. Цього не буде. Ми відверто кажемо нашим партнерам, що це неправильно, особливо зараз, проявляти слабкість. А слабкість - це виключення для Росії у санкційних режимах. Навпаки, потрібно нарощувати", - заявив Сибіга.

Що передувало?

  Раніше повідомлялося, що прем'єр Угорщини Мадяр висунув Україні умову для відкриття першого кластера переговорів про вступ до ЄС.
  Також Сибіга зазначав, що Україна та Угорщина розпочали експертні консультації, є імпульс для покращення відносин.

Найкращі санкції - це санкції ЗСУ, самі надійні і самі ефективні, все решта це так пустяк!
23.05.2026 13:54 Відповісти
Сибіга, качай кацапську нафту угорцям і не відволікайся на мрії.
23.05.2026 13:58 Відповісти
Угорщина вчора оголосила про санкції на український агросектор.
Сібіга ще щось чекає?
23.05.2026 14:03 Відповісти
Мадяр чітко дав зрозуміти, що буде регулярно шантажувати Україну заради власних інтересів. Це вже факт.
23.05.2026 14:15 Відповісти
 
 