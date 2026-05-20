Україна та Угорщина розпочали експертні консультації, є імпульс для покращення відносин, - Сибіга

Україна та Угорщина розпочали консультації на рівні експертів.

Про це повідомив голова МЗС Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

Двосторонні відносини

За інформацією Сибіги, сьогодні вранці разом з Анітою Орбан та віцепрем’єр-міністром з європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарасом Качкою він розпочав українсько-угорські консультації на рівні експертів.

"У своїй вступній промові я зосередився на трьох ключових питаннях: двосторонніх відносинах, правах національних меншин та вступі України до ЄС. Нас об’єднує прагнення вирішувати проблеми та долати виклики", - зазначив міністр.

Він також зазначив, що Україна прагне відкрити нову, взаємовигідну сторінку в наших двосторонніх відносинах, засновану на довірі.

Імпульс для вирішення проблем

Зараз ми маємо необхідний імпульс для досягнення цього. Ми цінуємо чітке засудження Угорщиною нещодавніх російських ударів, зокрема тих, що були завдані по Закарпаттю. Наші народи заслуговують бути добрими сусідами та працювати разом заради спільного мирного і європейського майбутнього", - зазначив Сибіга.

Окремо він зауважив, що Україна серйозно ставиться до прав національних меншин і залишається відданою їх забезпеченню відповідно до європейських стандартів.

"Ми розуміємо, що це питання має фундаментальне значення", - підтвердив очільник МВС.

Членство України в ЄС

"Я запропонував розглядати вступ України до ЄС як стратегічний інтерес для Угорщини, можливість зміцнити угорську національну єдність та найкращий спосіб гарантувати права угорської меншини. Я наголосив, що настав час закласти міцну основу для відкриття першого переговорного кластера щодо вступу до ЄС уже цього травня, а ще п’яти - у червні.

Разом із моїм угорським колегою ми поділяємо спільну мету: скористатися цим моментом і досягти відчутних результатів. Я також з нетерпінням очікую особистої зустрічі з колегою завтра на міністерській зустрічі НАТО у Швеції.

Сподіваюся, що сьогоднішні консультації будуть конструктивними та продемонструють готовність України й Угорщини залишити позаду виклики минулого та формувати наше спільне майбутнє", - резюмував український міністр.

Що передувало?

Раніше президент Зеленський наголошував, що є перспективи конструктивного перезапуску відносин з Угорщиною.

