Зустріч Зеленського та Мадяра може відбутися вже найближчими місяцями, - Politico

Будапешт оголосив про початок переговорів із Києвом щодо забезпечення прав угорської меншини в Україні. Це може свідчити про готовність Угорщини підтримати старт офіційних перемовин про вступ України до ЄС уже найближчими тижнями. Також не виключається проведення зустрічі лідерів двох держав упродовж наступних місяців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Питання членства України в ЄС

За прем’єрства Віктора Орбана саме Угорщина тривалий час блокувала просування заявки України на вступ до Європейського Союзу, зазначає Politico. Однак після приходу до влади Петера Мадяра ситуація може змінитися, адже Будапешт поступово зближується із загальною позицією ЄС.

Видання нагадує, що одним із ключових пріоритетів нового уряду стало покращення відносин із Брюсселем та розмороження мільярдів євро європейської допомоги, заблокованої через претензії до дотримання принципів верховенства права.

Внутрішньополітичні ризики для Мадяра

Втім, за словами одного з високопосадовців ЄС, який брав участь у переговорах щодо розширення Союзу, підтримка вступу України до ЄС може мати для Мадяра внутрішньополітичні ризики.

У Politico підкреслюють, що хоча Мадяр є головним політичним опонентом Орбана, він також орієнтується передусім на національні інтереси Угорщини. Зокрема, це стосується й обережного ставлення до членства України в ЄС. Під час нещодавньої пресконференції він заявив, що Будапешт не погодить заявку Києва без врегулювання питання прав угорської меншини.

На цьому тлі важливим сигналом стало оголошення глави МЗС Угорщини Аніти Орбан про початок експертних переговорів щодо прав угорців в Україні. Один із дипломатів ЄС, обізнаний із перебігом консультацій, зазначив, що двосторонні відносини переходять у нову фазу. Також він не виключив можливості зустрічі президента України Володимира Зеленського та Петера Мадяра вже найближчими місяцями.

Контакти Мадяра з керівництвом ЄС

Видання зазначає, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Антоніу Кошта порушували тему української заявки на вступ до ЄС під час телефонних переговорів із Петером Мадяром одразу після його обрання.

За словами дипломата, обізнаного з перемовинами, фон дер Ляєн зацікавлена у якнайшвидшому вирішенні питання щодо початку переговорного процесу - бажано ще до саміту лідерів ЄС у червні.

На цьому тлі серед союзників Києва зросли сподівання, що рішення про відкриття першого переговорного кластера можуть ухвалити вже наступного тижня.

Водночас у Європейській раді закликають не поспішати з прогнозами щодо можливого прискорення процедури. Один із європейських чиновників на умовах анонімності заявив, що очікування відкриття першого кластера під час найближчого засідання Ради ЄС із загальних питань виглядають "надто оптимістичними".

Інший високопосадовець ЄС також визнав, що шанси на відкриття кластера існують, однак реалізувати це буде непросто.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Мадяр повідомив Кошті про початок переговорів з Україною щодо прав угорців на Закарпатті.

Нагадаємо, що нещодавно повідомлялося про те, що глава МЗС Андрій Сибіга провів розмову із угорською колегою Анітою Орбан.

Сторони домовилися вже цього тижня провести раунд угорсько-українських консультацій на рівні експертів.

Раніше повідомлялося, що Мадяр пропонує зустріч із Зеленським у Берегові на Закарпатті.

Також читайте: Графік Зеленського на червень ще не сформований: зустріч із Мадяром не узгоджена, - Литвин