УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
19141 відвідувач онлайн
Новини Удар по Закарпаттю Масований комбінований удар
1 236 8

Зеленський про засудження прем’єром Угорщини Мадяром російської атаки: "Важливий меседж"

Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський відзначив важливість засудження масованої атаки РФ на Україну прем'єром Угорщини Петером Мадяром.

Про це глава глава держави написав у соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Зеленський подякував Мадяру 

"Важливий меседж засудження російської атаки проти України від Прем’єр-міністра Угорщини Петера Мадяра. Москва знову продемонструвала, що є спільною загрозою не лише для України, а й для сусідніх країн і Європи загалом. Атака триває. Здійснено запуск перших ракет. Наша спільна позиція важлива для припинення цієї жорстокої війни. Дякую за небайдужість та сильну позицію", - заявив президент.

Читайте також: Угорщина вперше викликала російського посла через удар РФ по Закарпаттю

Що передувало?

Нагадаємо, що новий уряд Угорщини засудив російську дронову атаку на Закарпаття в середу, 13 травня. Міністерство закордонних справ країни вперше викликало посла РФ у Будапешті.

Масована атака 13 травня

Читайте також: РФ здійснює комбінований удар по Україні дронами та ракетами, - Повітряні сили (оновлено)

Автор: 

Зеленський Володимир (27756) обстріл (33906) Закарпатська область (2235) Мадяр Петер (67)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На нари мудака!
показати весь коментар
13.05.2026 21:47 Відповісти
ARTAukr
@mv_ArtaUKR
·
7 год
Три Найогидніші Звуки Тваринного Світу:
•Вереск Шакала
•"Сміх"Гієни
•Голос Потужного
показати весь коментар
13.05.2026 21:48 Відповісти
Три в одному.
показати весь коментар
13.05.2026 21:49 Відповісти
Сліпо-глухонімий. Буде прикидатися шлангом, допоки не викинуть з вікна разом з зеленим кріслом.
показати весь коментар
13.05.2026 22:19 Відповісти
Прі кОрбанє такой ухні нє било.
показати весь коментар
13.05.2026 22:26 Відповісти
А те що прем'єр Мадяр засудив удари лише по Закарпаттю ніби це частина Угорщини Оманському повилазило? І це чмо Гарант конституції України?! Невже ця чмоня така тупа що не розуміє базових побутових речей. Тут справа навіть не тільки в політиці. Чи може воно і правда наркоман і мозок пошкоджено?
показати весь коментар
13.05.2026 22:58 Відповісти
Важливим месенджом буде твоя підставка чи нари, задовбав експлуатувати оці дуже вумні для тебе слова, як мовчиш і то виглядаеш набагато розумним
показати весь коментар
13.05.2026 23:10 Відповісти
новий уряд Угорщини засудив російську дронову атаку на Закарпаття в середу, 13 травня.
показати весь коментар
14.05.2026 09:28 Відповісти
 
 