Зеленський про засудження прем’єром Угорщини Мадяром російської атаки: "Важливий меседж"

Президент Володимир Зеленський відзначив важливість засудження масованої атаки РФ на Україну прем'єром Угорщини Петером Мадяром.

Про це глава глава держави написав у соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зеленський подякував Мадяру

"Важливий меседж засудження російської атаки проти України від Прем’єр-міністра Угорщини Петера Мадяра. Москва знову продемонструвала, що є спільною загрозою не лише для України, а й для сусідніх країн і Європи загалом. Атака триває. Здійснено запуск перших ракет. Наша спільна позиція важлива для припинення цієї жорстокої війни. Дякую за небайдужість та сильну позицію", - заявив президент.

Що передувало?

Нагадаємо, що новий уряд Угорщини засудив російську дронову атаку на Закарпаття в середу, 13 травня. Міністерство закордонних справ країни вперше викликало посла РФ у Будапешті.

Масована атака 13 травня

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що БпЛА ворога атакують Вінницьку область та Київщину.

Також Росія б'є по Хмельницькій, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

БпЛА атакували Одесу.

На Рівненщині, за попередніми даними, 3 людини загинули, 6 - постраждали.

За даними ГУР МО, Росія розпочала комбінований тривалий повітряний удар по критичних обʼєктах в Україні.

