Зеленський про засудження прем’єром Угорщини Мадяром російської атаки: "Важливий меседж"
Президент Володимир Зеленський відзначив важливість засудження масованої атаки РФ на Україну прем'єром Угорщини Петером Мадяром.
Про це глава глава держави написав у соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зеленський подякував Мадяру
"Важливий меседж засудження російської атаки проти України від Прем’єр-міністра Угорщини Петера Мадяра. Москва знову продемонструвала, що є спільною загрозою не лише для України, а й для сусідніх країн і Європи загалом. Атака триває. Здійснено запуск перших ракет. Наша спільна позиція важлива для припинення цієї жорстокої війни. Дякую за небайдужість та сильну позицію", - заявив президент.
Що передувало?
Нагадаємо, що новий уряд Угорщини засудив російську дронову атаку на Закарпаття в середу, 13 травня. Міністерство закордонних справ країни вперше викликало посла РФ у Будапешті.
Масована атака 13 травня
- Нагадаємо, раніше повідомлялось, що БпЛА ворога атакують Вінницьку область та Київщину.
- Також Росія б'є по Хмельницькій, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.
- БпЛА атакували Одесу.
- На Рівненщині, за попередніми даними, 3 людини загинули, 6 - постраждали.
- За даними ГУР МО, Росія розпочала комбінований тривалий повітряний удар по критичних обʼєктах в Україні.
