Зеленский о осуждении премьер-министром Венгрии Мадяром российской атаки: "Важный месседж"

Президент Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский отметил важность осуждения массированной атаки РФ на Украину премьер-министром Венгрии Петером Мадяром.

Об этом глава государства написал в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

Зеленский поблагодарил Мадяра 

"Важный месседж с осуждением российской атаки против Украины от премьер-министра Венгрии Петера Мадяра. Москва вновь продемонстрировала, что является общей угрозой не только для Украины, но и для соседних стран и Европы в целом. Атака продолжается. Совершен запуск первых ракет. Наша общая позиция важна для прекращения этой жестокой войны. Благодарю за неравнодушие и твердую позицию", — заявил президент.

Что предшествовало?

Напомним, что новое правительство Венгрии осудило российскую дронную атаку на Закарпатье в среду, 13 мая. Министерство иностранных дел страны впервые вызвало посла РФ в Будапеште.

Массированная атака 13 мая

На нари мудака!
13.05.2026 21:47 Ответить
ARTAukr
@mv_ArtaUKR
·
7 год
Три Найогидніші Звуки Тваринного Світу:
•Вереск Шакала
•"Сміх"Гієни
•Голос Потужного
13.05.2026 21:48 Ответить
Три в одному.
13.05.2026 21:49 Ответить
Сліпо-глухонімий. Буде прикидатися шлангом, допоки не викинуть з вікна разом з зеленим кріслом.
13.05.2026 22:19 Ответить
Прі кОрбанє такой ухні нє било.
13.05.2026 22:26 Ответить
А те що прем'єр Мадяр засудив удари лише по Закарпаттю ніби це частина Угорщини Оманському повилазило? І це чмо Гарант конституції України?! Невже ця чмоня така тупа що не розуміє базових побутових речей. Тут справа навіть не тільки в політиці. Чи може воно і правда наркоман і мозок пошкоджено?
13.05.2026 22:58 Ответить
Важливим месенджом буде твоя підставка чи нари, задовбав експлуатувати оці дуже вумні для тебе слова, як мовчиш і то виглядаеш набагато розумним
13.05.2026 23:10 Ответить
 
 