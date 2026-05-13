Зеленский о осуждении премьер-министром Венгрии Мадяром российской атаки: "Важный месседж"

Президент Владимир Зеленский отметил важность осуждения массированной атаки РФ на Украину премьер-министром Венгрии Петером Мадяром.

Об этом глава государства написал в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

Зеленский поблагодарил Мадяра

"Важный месседж с осуждением российской атаки против Украины от премьер-министра Венгрии Петера Мадяра. Москва вновь продемонстрировала, что является общей угрозой не только для Украины, но и для соседних стран и Европы в целом. Атака продолжается. Совершен запуск первых ракет. Наша общая позиция важна для прекращения этой жестокой войны. Благодарю за неравнодушие и твердую позицию", — заявил президент.

Что предшествовало?

Напомним, что новое правительство Венгрии осудило российскую дронную атаку на Закарпатье в среду, 13 мая. Министерство иностранных дел страны впервые вызвало посла РФ в Будапеште.

Массированная атака 13 мая

Напомним, ранее сообщалось, что БПЛА врага атакуют Винницкую область и Киевскую область.

Также Россия наносит удары по Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областям.

БПЛА атаковали Одессу.

В Ривненской области, по предварительным данным, 3 человека погибли, 6 - пострадали.

По данным ГУР МО, Россия начала комбинированный длительный воздушный удар по критическим объектам в Украине.

