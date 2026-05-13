Венгрия впервые вызвала российского посла из-за удара РФ по Закарпатью

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр

Новое правительство Венгрии осудило российскую атаку с использованием дронов на Закарпатье в среду, 13 мая. Министерство иностранных дел страны впервые вызвало посла РФ в Будапеште.

Об этом заявил венгерский премьер Петер Мадяр, пишет Daily News Hungary, передает Цензор.НЕТ.

Детали

Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что правительство "Тисы" решительно осуждает российскую дронную атаку на Закарпатье.

Он добавил, что министр иностранных дел Анита Орбан вызвала посла России в Будапеште на утро четверга. Ранее она заявила, что венгерские чиновники постоянно контактируют с консульскими представителями, и решительно осудила эти атаки.

Министр добавила, что удары были зафиксированы в нескольких местах Закарпатья, в частности по инфраструктуре вблизи Свалявы и промышленному объекту в Ужгороде.

  • Отметим, что предшественник Аниты Орбана Петер Сийярто никогда не вызывал российского посла после атак РФ на Закарпатье. Это стало поводом для критики в его адрес со стороны независимых венгерских СМИ.

Массированная атака 13 мая

Так тільки удари по Закарпаттю мадяри засуджують?
13.05.2026 20:27 Ответить
Не за Україну а за Закарпатьє, тримають при собі імперскость, тобто наше!!! А нічого що це Русь дозволила цим з уралу перейти тихо нашу землю??? ну ну!!!!
13.05.2026 20:28 Ответить
А Угорщина яким боком доЗакарпаття?))
13.05.2026 21:02 Ответить
тепер з мадяра москва буде робити орбана, цікаво коли запросять у москву домовлятися про співпрацю?
13.05.2026 20:26 Ответить
упс !

пане Мадяре, то може вже час взяти під прикриття мадярського ППО отдєльно взяті райони Закарпаття ?
нє ?

.
13.05.2026 20:28 Ответить
Новий уряд Угорщини повинен розігнати російську агентуру, яка засіла на всіх гілках угорської влади і відмінити дипломатичну акредитацію у російської агентури.
13.05.2026 20:30 Ответить
BBC
за даними медіа, через атаку довелося евакуювати угорських залізничників, які перебували на станції Чоп поблизу кордону: спершу їх відправили до укриттів, а згодом перемістили на територію Угорщини.
13.05.2026 20:33 Ответить
Все! Пи&дець расіії...
13.05.2026 20:32 Ответить
Ну, Закарпаття угорці вважають своєю тимчасово окупованою територією. Тому і такі заяви. На решту України їм похер.
13.05.2026 20:33 Ответить
Мадяри можуть вважати що завгодно, але факт є фактом, що Мадяр таке саме лайно як і Орбан.
13.05.2026 20:48 Ответить
таке саме, але не з таким різким смородом
Можливо, з європеййським Бланідасом
13.05.2026 22:57 Ответить
Потрібно закрити консульство Угорщини в Закарпатті бо це центр сепаратистів який нелегально видає угорські паспорти українцям.
13.05.2026 21:03 Ответить
Что значит нелегально? Кто кроме самой Венгрии определяет легальность получения паспорта Венгрии?
То, что Венгрия действует, не считаясь с украинскими интересами, - это факт. Но легальность выдачи паспортов Венгрии - это юрисдикция Венгрии.
13.05.2026 21:13 Ответить
Якби ж у нас був президент а не кловун - то він би вирішив ці питання з Угорщиною.
А так як у нас торчок в кріслі президента який не має ніякої стратегії, діє ситуативно і при цьому ще і бикує - то й маємо таку сраку у всьому.
13.05.2026 21:15 Ответить
Угри? А скількі в них дивізій??))
14.05.2026 00:31 Ответить
До цього, отому тОрбану і сіярту *************, було геть байдуже на отих Українців Закарпаття!!!
13.05.2026 20:43 Ответить
Це виглядає погано. Виходить так, що по Волині чи Буковині нехай б'ють.
13.05.2026 20:52 Ответить
Чому тільки Закарпаття? Ще одні мр#зі ніяк не заспокояться? Української земельки закортіло угрофінам?
13.05.2026 20:58 Ответить
Війська Угорщини стояли на кордоні України ранком 24.02.2022 і чекали. Цікаво на що? Питання риторичне.
13.05.2026 21:05 Ответить
Могло бути відволікаючим маневром на прохання *****.
13.05.2026 21:19 Ответить
І тому політики Угорщини заявляли наприклад в 2022 що Закарпаття буде приєднано до Угорщини тому що там багато громадян мають угорські паспорти. Схоже це було не тільки маневром. Вони чекали коли Київ впаде щоб окупувати Закарпаття. Тим більше що навіть західні експерти не давали українцям жодного шансу.
13.05.2026 21:31 Ответить
не давали українцям жодного шансу, розуміючи, хто з 2019 в Україні при владі. Тоді вони прямо заявили, що не чекали такої автономності від Армії. Натяк більш, ніж прозорий.
13.05.2026 21:47 Ответить
Хороший знак, значит договоренности всё-таки были за Закарпатье у орбана с пуйлом и мы узнаем об этом рано или поздно
13.05.2026 21:47 Ответить
в чому хороший? що орбан, що мадяр вважають його своїм протекторатом, лише для орбана путін його не чіпав, а при мадярі почне утюжити
14.05.2026 01:31 Ответить
 
 