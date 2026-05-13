Венгрия впервые вызвала российского посла из-за удара РФ по Закарпатью

Новое правительство Венгрии осудило российскую атаку с использованием дронов на Закарпатье в среду, 13 мая. Министерство иностранных дел страны впервые вызвало посла РФ в Будапеште.

Об этом заявил венгерский премьер Петер Мадяр, пишет Daily News Hungary, передает Цензор.НЕТ.

Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что правительство "Тисы" решительно осуждает российскую дронную атаку на Закарпатье.

Он добавил, что министр иностранных дел Анита Орбан вызвала посла России в Будапеште на утро четверга. Ранее она заявила, что венгерские чиновники постоянно контактируют с консульскими представителями, и решительно осудила эти атаки.

Министр добавила, что удары были зафиксированы в нескольких местах Закарпатья, в частности по инфраструктуре вблизи Свалявы и промышленному объекту в Ужгороде.

Отметим, что предшественник Аниты Орбана Петер Сийярто никогда не вызывал российского посла после атак РФ на Закарпатье. Это стало поводом для критики в его адрес со стороны независимых венгерских СМИ.

Массированная атака 13 мая

Напомним, ранее сообщалось, что БПЛА врага атакуют Винницкую область и Киевскую область.

Также Россия наносит удары по Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областям.

БПЛА атаковали Одессу.

В Ривненской области, по предварительным данным, 3 человека погибли, 6 — пострадали.

По данным ГУР МО, Россия начала комбинированный длительный воздушный удар по критическим объектам в Украине.

