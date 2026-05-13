Венгрия впервые вызвала российского посла из-за удара РФ по Закарпатью
Новое правительство Венгрии осудило российскую атаку с использованием дронов на Закарпатье в среду, 13 мая. Министерство иностранных дел страны впервые вызвало посла РФ в Будапеште.
Об этом заявил венгерский премьер Петер Мадяр, пишет Daily News Hungary, передает Цензор.НЕТ.
Детали
Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что правительство "Тисы" решительно осуждает российскую дронную атаку на Закарпатье.
Он добавил, что министр иностранных дел Анита Орбан вызвала посла России в Будапеште на утро четверга. Ранее она заявила, что венгерские чиновники постоянно контактируют с консульскими представителями, и решительно осудила эти атаки.
Министр добавила, что удары были зафиксированы в нескольких местах Закарпатья, в частности по инфраструктуре вблизи Свалявы и промышленному объекту в Ужгороде.
- Отметим, что предшественник Аниты Орбана Петер Сийярто никогда не вызывал российского посла после атак РФ на Закарпатье. Это стало поводом для критики в его адрес со стороны независимых венгерских СМИ.
Массированная атака 13 мая
- Напомним, ранее сообщалось, что БПЛА врага атакуют Винницкую область и Киевскую область.
- Также Россия наносит удары по Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областям.
- БПЛА атаковали Одессу.
- В Ривненской области, по предварительным данным, 3 человека погибли, 6 — пострадали.
- По данным ГУР МО, Россия начала комбинированный длительный воздушный удар по критическим объектам в Украине.
пане Мадяре, то може вже час взяти під прикриття мадярського ППО отдєльно взяті райони Закарпаття ?
за даними медіа, через атаку довелося евакуювати угорських залізничників, які перебували на станції Чоп поблизу кордону: спершу їх відправили до укриттів, а згодом перемістили на територію Угорщини.
То, что Венгрия действует, не считаясь с украинскими интересами, - это факт. Но легальность выдачи паспортов Венгрии - это юрисдикция Венгрии.
А так як у нас торчок в кріслі президента який не має ніякої стратегії, діє ситуативно і при цьому ще і бикує - то й маємо таку сраку у всьому.