Украина имеет пакет предложений для улучшения отношений с Венгрией, — Сибига

Украина подготовила пакет предложений и готова обсудить его с Венгрией в целях улучшения двусторонних отношений.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Наличие пакета предложений

"У нас есть пакет предложений, и мы готовы обсуждать их с нашими венгерскими партнерами, чтобы снять с повестки дня вопрос, который портил и отравлял наши двусторонние отношения. Я убежден, что у нас есть эти реалистичные предложения с нашей стороны. Мы заинтересованы в налаживании двустороннего диалога как на уровне руководителей соответствующих ведомств, так и, безусловно, на уровне лидеров", — сказал глава МИД.

Новая динамика на пути к членству в ЕС

По словам Сибиги, после выборов в Венгрии украинская сторона считает, что получает новую динамику на пути Украины к полноправному членству в ЕС.

"Во-первых, был разблокирован 90-миллиардный кредит. Это чрезвычайно важно для нашей макрофинансовой стабильности в Украине, а также для оборонных возможностей, потому что эти средства будут направлены на закупку и производство дронов, а также на подготовку к зиме", — рассказал министр.

Также дипломат отметил, что есть шанс на открытие первого кластера в переговорах о вступлении в ЕС.

"Украина привержена реформам, и мы будем продолжать этот путь. Но очень важно, чтобы Европа это тоже замечала, и были соответствующие оценки, а лучшая оценка - это открытие кластеров", - добавил глава внешнеполитического ведомства.

