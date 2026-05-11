Россия останется партнером, несмотря на угрозу безопасности Венгрии и Европы, - МИД страны

Новоназначенная министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан заявила, что Будапешт стремится к равноправным и прозрачным отношениям с Россией.

Об этом она сказала на заседании парламентского комитета в понедельник, ее заявление приводит агентство Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Отношения между странами

"Россия останется партнером, но отношения не могут основываться на односторонней зависимости", - сказала она. "В нынешней геополитической ситуации очевидно, что политика России представляет угрозу безопасности Венгрии и Европы", - сказала Орбан.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Продолжение войны для РФ становится все дороже, а Путин оказывается под политическим давлением, - МИД Австрии

Она отметила, что ее первой задачей будет восстановление доверия в Венгрии, которое было подорвано при предыдущем правительстве.

"Необходимо принять законы, которые обеспечат независимость судебной власти Венгрии, прозрачность государственных тендеров, возможность борьбы с коррупцией, проверку деклараций о доходах и отслеживание использования средств Европейского Союза", - отметила Анита Орбан.

Она также подчеркнула, что Венгрия не будет посылать солдат или оружие в Украину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мадяр после принесения присяги призвал президента Венгрии уйти в отставку

Евроинтеграция Украины