Россия останется партнером, несмотря на угрозу безопасности Венгрии и Европы, - МИД страны
Новоназначенная министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан заявила, что Будапешт стремится к равноправным и прозрачным отношениям с Россией.
Об этом она сказала на заседании парламентского комитета в понедельник, ее заявление приводит агентство Reuters, передает Цензор.НЕТ.
Отношения между странами
"Россия останется партнером, но отношения не могут основываться на односторонней зависимости", - сказала она. "В нынешней геополитической ситуации очевидно, что политика России представляет угрозу безопасности Венгрии и Европы", - сказала Орбан.
Она отметила, что ее первой задачей будет восстановление доверия в Венгрии, которое было подорвано при предыдущем правительстве.
"Необходимо принять законы, которые обеспечат независимость судебной власти Венгрии, прозрачность государственных тендеров, возможность борьбы с коррупцией, проверку деклараций о доходах и отслеживание использования средств Европейского Союза", - отметила Анита Орбан.
Она также подчеркнула, что Венгрия не будет посылать солдат или оружие в Украину.
Евроинтеграция Украины
- Ранее Анита Орбан отметила, что Венгрия будет поддерживать более тесную интеграцию Украины в ЕС только исходя из "исключительно национальных интересов", и добавила, что новое правительство продолжит политику предыдущего правительства, направленную на обеспечение дополнительных прав для этнического венгерского меньшинства в Украине.
Годі чекати від них більшого.
Або по-українськи - багатовекторність.
Якщо касапи є загрозою угорцям - то партнером вони за визначенням бути не можуть.
Хіба що... там розраховують, що буферна зона, якоє є Україна - встоїть...
Це схоже на. жінку, яка кохає чоловіка, котрий її постійно пи*дить, ламає руки, пальці і завжди під час сексу погрожує вбити. Хтось це називає садо-мазо, я ж вважаю це випадком клінічної психіатрії.
Шось мені підказує, шо мадяри на міжнародній політичній арені займають місце десь не дуже далеко від параші. Просто трохи дибільна система прийняття рішень в ЄС дозволила їм зі свого кутку підкукурікувати.