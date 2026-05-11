Россия останется партнером, несмотря на угрозу безопасности Венгрии и Европы, - МИД страны

Петер Мадяр

Новоназначенная министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан заявила, что Будапешт стремится к равноправным и прозрачным отношениям с Россией.

Об этом она сказала на заседании парламентского комитета в понедельник, ее заявление приводит агентство Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Отношения между странами

"Россия останется партнером, но отношения не могут основываться на односторонней зависимости", - сказала она. "В нынешней геополитической ситуации очевидно, что политика России представляет угрозу безопасности Венгрии и Европы", - сказала Орбан.

Она отметила, что ее первой задачей будет восстановление доверия в Венгрии, которое было подорвано при предыдущем правительстве.

"Необходимо принять законы, которые обеспечат независимость судебной власти Венгрии, прозрачность государственных тендеров, возможность борьбы с коррупцией, проверку деклараций о доходах и отслеживание использования средств Европейского Союза", - отметила Анита Орбан.

Она также подчеркнула, что Венгрия не будет посылать солдат или оружие в Украину.

Евроинтеграция Украины

  • Ранее Анита Орбан отметила, что Венгрия будет поддерживать более тесную интеграцию Украины в ЕС только исходя из "исключительно национальных интересов", и добавила, что новое правительство продолжит политику предыдущего правительства, направленную на обеспечение дополнительных прав для этнического венгерского меньшинства в Украине.

Орбан = Мадяр...
11.05.2026 16:44 Ответить
Гроші і золото повернули. Кредит і євроінтеграцію не блокують.
Годі чекати від них більшого.
11.05.2026 16:47 Ответить
Та скільки у них там тих "орбанів"? 😂
11.05.2026 17:42 Ответить
роздвоєння особистості в нового угорського керівництва.
Або по-українськи - багатовекторність.
Якщо касапи є загрозою угорцям - то партнером вони за визначенням бути не можуть.
Хіба що... там розраховують, що буферна зона, якоє є Україна - встоїть...
11.05.2026 16:45 Ответить
😊 "Росія залишиться партнером попри загрозу безпеці Угорщини Джерело: https://censor.net/ua/n4002592
Це схоже на. жінку, яка кохає чоловіка, котрий її постійно пи*дить, ламає руки, пальці і завжди під час сексу погрожує вбити. Хтось це називає садо-мазо, я ж вважаю це випадком клінічної психіатрії.
11.05.2026 17:20 Ответить
"на забезпечення додаткових прав для етнічної угорської меншини" скільки можна лізти в наші справи. Точно що Мадяр це той самий Орбан.
11.05.2026 16:46 Ответить
І на "на забезпечення додаткових прав для етнічної української меншини".
11.05.2026 17:03 Ответить
Якась шизофренична заява... Як партнер може нести загрозу? Це вже тоді не партнер.. Чи Аніта Орбан плутає свої мазохістські ігри з міжнародними відносинами?
11.05.2026 16:50 Ответить
А ти задай такі питання, дивлячись на політику Гітлера, чи Сталіна... Обоє "цілувалися в ясна", і обоє готувалися до війни проти "партнера"...
11.05.2026 16:57 Ответить
Бггг... і хто зараз в нас Аніта? Шикльгрубер чи Джугашвілі?
Шось мені підказує, шо мадяри на міжнародній політичній арені займають місце десь не дуже далеко від параші. Просто трохи дибільна система прийняття рішень в ЄС дозволила їм зі свого кутку підкукурікувати.
11.05.2026 17:06 Ответить
Я тобі не даю порівняння "Аніти", з цими двама персонажами... А про приклад "співпраці" "партнерів"...
11.05.2026 17:23 Ответить
Легко. Наприклад США і Китай.
11.05.2026 17:08 Ответить
Я з вами не погоджуюсь. Ані США не несе загрозу Китаю, ані Китай не несе загрозу США. Якщо вони будуть воювати - їм обом буде величезна срака. І вони це чудово розуміють.
11.05.2026 17:15 Ответить
Припустимо. Тоді Китай і Тайвань.
11.05.2026 17:32 Ответить
Ще горлечко пляшки не охололо після Орбана, як на неї присів Мадяр.
11.05.2026 16:52 Ответить
Шо не кажи, а сапер Водічка як у воду дивився...
11.05.2026 16:59 Ответить
Попри загрозу ми будемо партнерами. Це вже якесь збочення в стилі садомазо просто.
11.05.2026 17:02 Ответить
Заголовок "Росія залишиться партнером попри загрозу безпеці Угорщини та Європи" контрверсійний тому, що у тексті: "Росія залишиться партнером, але відносини не можуть ґрунтуватися на односторонній залежності... У нинішній геополітичній ситуації очевидно, що політика Росії становить загрозу безпеці Угорщини та Європи",
11.05.2026 17:02 Ответить
Орбани на мадярщині ніколи не закінчуються
11.05.2026 17:05 Ответить
там якщо маєш прзвище орбан - то це прямий шлях у полтику. Парламентським державним секретарем в офісі прем'єр-міністра орбана теж був орбан, тільки балаж.
11.05.2026 17:21 Ответить
більше орбанів, харошіх і разних.
11.05.2026 17:06 Ответить
ну а хто думав шо то тільки Орбан? Угорщина все рівно буде на стороні фашистів
11.05.2026 17:11 Ответить
Скільки угорця не годуй, а він все рівно в тайгу дивиться.
11.05.2026 17:16 Ответить
Що при Орбану влада була гондонами *****, що при Мадяру - та же гума тільки трохи рожева.
11.05.2026 17:24 Ответить
"ЧЕРНОГО КОБЕЛЯ НЕ ОТМОЕШ ДО БЕЛА". Сапер Водічка, побратим вояки Швейка, був правий. Чого чекати від цих туранських зайд в Європі. Це чужеродний європейцям етнос.
11.05.2026 17:27 Ответить
І боже вас збережи, не читайте до обіду угорську пресу
11.05.2026 18:40 Ответить
Коротше, Орбан №2.
11.05.2026 19:38 Ответить
 
 