Мадяр после принесения присяги призвал президента Венгрии уйти в отставку
Новоназначенный премьер-министр Венгрии Петер Мадяр, выступая в парламенте после принесения присяги, призвал президента страны Тамаша Шуйока уйти в отставку.
Об этом пишет агентство Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.
Мадяр призывает президента страны к отставке
Мадяр заявил, что президенту "не хватило мужества" публично реагировать на просчеты предыдущего правительства во главе с Виктором Орбаном.
По его словам, эти ошибки варьировались от "разрушения демократии" до "жестокого обращения с детьми в венгерских государственных детских домах".
"Пришло время уйти с достоинством, пока это возможно", - сказал Мадяр Шуйоку, дав ему срок до 31 мая для подачи заявления об отставке.
Новоназначенный премьер Венгрии добавил, что Шуйок "никоим образом не может представлять венгров" в качестве главы государства.
- Накануне сообщалось, что в Венгрии 9 мая новым премьер-министром стал Петер Мадяр - лидер партии "Тиса", победившей на выборах. Он сменил на этом посту пророссийского политика Виктора Орбана.
Выборы в Венгрии
- 18 апреля Национальное избирательное бюро Венгрии обнародовало окончательные результаты парламентских выборов.
- Партия "Тиса" во главе с Петером Мадяром набрала 70,85% и получит 141 из 199 мест в парламенте.
- Правящая коалиция партии "Фидес" и Христианско-демократической народной партии (KDNP) во главе с премьер-министром Виктором Орбаном набрала 26,13% голосов, обеспечив себе 52 места.
- Ультраправая "Наша родина" получила 3,2% голосов и шесть мест в парламенте.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Новий прем'єр--справжній політик; бутерброд маже маслом зі зворотньої сторони!..