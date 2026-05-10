Новости
Мадяр после принесения присяги призвал президента Венгрии уйти в отставку

Новоназначенный премьер-министр Венгрии Петер Мадяр, выступая в парламенте после принесения присяги, призвал президента страны Тамаша Шуйока уйти в отставку.

Об этом пишет агентство Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.

Мадяр заявил, что президенту "не хватило мужества" публично реагировать на просчеты предыдущего правительства во главе с Виктором Орбаном.

По его словам, эти ошибки варьировались от "разрушения демократии" до "жестокого обращения с детьми в венгерских государственных детских домах".

"Пришло время уйти с достоинством, пока это возможно", - сказал Мадяр Шуйоку, дав ему срок до 31 мая для подачи заявления об отставке.

Новоназначенный премьер Венгрии добавил, что Шуйок "никоим образом не может представлять венгров" в качестве главы государства.

  • Накануне сообщалось, что в Венгрии 9 мая новым премьер-министром стал Петер Мадяр - лидер партии "Тиса", победившей на выборах. Он сменил на этом посту пророссийского политика Виктора Орбана.

  • 18 апреля Национальное избирательное бюро Венгрии обнародовало окончательные результаты парламентских выборов.
  • Партия "Тиса" во главе с Петером Мадяром набрала 70,85% и получит 141 из 199 мест в парламенте.
  • Правящая коалиция партии "Фидес" и Христианско-демократической народной партии (KDNP) во главе с премьер-министром Виктором Орбаном набрала 26,13% голосов, обеспечив себе 52 места.
  • Ультраправая "Наша родина" получила 3,2% голосов и шесть мест в парламенте.

Заголовок без зайвих подробиць виглядав би набагато привабливіше: «Мадяр закликав президента піти у відставку»
10.05.2026 02:21 Ответить
Або Свириденко закликала...
10.05.2026 02:26 Ответить
"Прорахунки попереднього уряду"... Прорахунки...
Новий прем'єр--справжній політик; бутерброд маже маслом зі зворотньої сторони!..
10.05.2026 09:41 Ответить
час покаже що буде далі, наше чудо мало 73% а не 70 і що з того вийшло...
10.05.2026 10:21 Ответить
 
 