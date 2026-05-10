Мадяр після складання присяги закликав президента Угорщини піти у відставку

Новопризначений прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, виступаючи в парламенті після складання присяги, закликав президента країни Тамаша Шуйока піти у відставку.

Про це пише агентство Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.

Мадяр заявив, що президенту "бракувало мужності" публічно реагувати на прорахунки попереднього уряду на чолі з Віктором Орбаном.

За його словами, ці помилки варіювалися від "руйнування демократії" до "жорсткого поводження з дітьми в угорських державних дитячих будинках".

"Настав час піти з гідністю, поки це можливо", – сказав Мадяр Шуйоку, давши йому термін до 31 травня для подання заяви про відставку.

Новопризначений прем’єр Угорщини додав, що Шуйок "ніяк не може представляти угорців" як глава держави.

Напередодні повідомлялося, що в Угорщині 9 травня новим прем'єр-міністром став Петер Мадяр - лідер партії "Тиса", яка перемогла на виборах. Він замінив на цьому посту проросійського політика Віктора Орбана.

Вибори в Угорщині

18 квітня Національне виборче бюро Угорщини оприлюднило остаточні результати парламентських виборів.

Партія "Тиса" на чолі з Петером Мадяром набрала 70,85% і матиме 141 зі 199 місць у парламенті.

Правляча коаліція партії "Фідес" та Християнсько-демократичної народної партії (KDNP) на чолі з прем'єр-міністром Віктором Орбаном набрала 26,13% голосів, забезпечивши собі 52 місця.

Ультраправа "Наша батьківщина" отримала 3,2% голосів і шість місць у парламенті.

