Мадяр після складання присяги закликав президента Угорщини піти у відставку
Новопризначений прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, виступаючи в парламенті після складання присяги, закликав президента країни Тамаша Шуйока піти у відставку.
Про це пише агентство Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.
Мадяр закликає президента країни до відставки
Мадяр заявив, що президенту "бракувало мужності" публічно реагувати на прорахунки попереднього уряду на чолі з Віктором Орбаном.
За його словами, ці помилки варіювалися від "руйнування демократії" до "жорсткого поводження з дітьми в угорських державних дитячих будинках".
"Настав час піти з гідністю, поки це можливо", – сказав Мадяр Шуйоку, давши йому термін до 31 травня для подання заяви про відставку.
Новопризначений прем’єр Угорщини додав, що Шуйок "ніяк не може представляти угорців" як глава держави.
- Напередодні повідомлялося, що в Угорщині 9 травня новим прем'єр-міністром став Петер Мадяр - лідер партії "Тиса", яка перемогла на виборах. Він замінив на цьому посту проросійського політика Віктора Орбана.
Вибори в Угорщині
- 18 квітня Національне виборче бюро Угорщини оприлюднило остаточні результати парламентських виборів.
- Партія "Тиса" на чолі з Петером Мадяром набрала 70,85% і матиме 141 зі 199 місць у парламенті.
- Правляча коаліція партії "Фідес" та Християнсько-демократичної народної партії (KDNP) на чолі з прем'єр-міністром Віктором Орбаном набрала 26,13% голосів, забезпечивши собі 52 місця.
- Ультраправа "Наша батьківщина" отримала 3,2% голосів і шість місць у парламенті.
Новий прем'єр--справжній політик; бутерброд маже маслом зі зворотньої сторони!..