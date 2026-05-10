Мадяр після складання присяги закликав президента Угорщини піти у відставку

Новопризначений прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, виступаючи в парламенті після складання присяги, закликав президента країни Тамаша Шуйока піти у відставку.

Мадяр закликає президента країни до відставки 

Мадяр заявив, що президенту "бракувало мужності" публічно реагувати на прорахунки попереднього уряду на чолі з Віктором Орбаном.

За його словами, ці помилки варіювалися від "руйнування демократії" до "жорсткого поводження з дітьми в угорських державних дитячих будинках".

"Настав час піти з гідністю, поки це можливо", – сказав Мадяр Шуйоку, давши йому термін до 31 травня для подання заяви про відставку.

Новопризначений прем’єр Угорщини додав, що Шуйок "ніяк не може представляти угорців" як глава держави.

  • Напередодні повідомлялося, що в Угорщині 9 травня новим прем'єр-міністром став Петер Мадяр - лідер партії "Тиса", яка перемогла на виборах. Він замінив на цьому посту проросійського політика Віктора Орбана.

  • 18 квітня Національне виборче бюро Угорщини оприлюднило остаточні результати парламентських виборів.
  • Партія "Тиса" на чолі з Петером Мадяром набрала 70,85% і матиме 141 зі 199 місць у парламенті.
  • Правляча коаліція партії "Фідес" та Християнсько-демократичної народної партії (KDNP) на чолі з прем'єр-міністром Віктором Орбаном набрала 26,13% голосів, забезпечивши собі 52 місця.
  • Ультраправа "Наша батьківщина" отримала 3,2% голосів і шість місць у парламенті.

Заголовок без зайвих подробиць виглядав би набагато привабливіше: «Мадяр закликав президента піти у відставку»
10.05.2026 02:21 Відповісти
Або Свириденко закликала...
10.05.2026 02:26 Відповісти
"Прорахунки попереднього уряду"... Прорахунки...
Новий прем'єр--справжній політик; бутерброд маже маслом зі зворотньої сторони!..
10.05.2026 09:41 Відповісти
час покаже що буде далі, наше чудо мало 73% а не 70 і що з того вийшло...
10.05.2026 10:21 Відповісти
 
 