Зеленський привітав Мадяра: Разом ми можемо додати більше сили нашим народам і зробити сильнішою всю Європу

Президент України Володимир Зеленський привітав Петера Мадяра із призначенням та початком роботи на посаді прем’єр-міністра Угорщини.

Про це Зеленський написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Україна готова розвивати співпрацю з Угорщиною

"Вітаю Петера Мадяра із призначенням та початком роботи на посаді Прем’єр-міністра Угорщини. Символічно, що ця інавгурація відбувається в День Європи", - зазначив президент.

Зеленський наголосив, що Україна готова розвивати співпрацю з Угорщиною та будувати сильні відносини між країнами на основі добросусідства й поваги.

"Разом ми можемо додати більше сили нашим народам і зробити сильнішою всю Європу. Бажаю успіхів та хороших результатів на посаді!" - додав він.

Що передувало

Нагадаємо, в Угорщині 9 травня новим прем'єр-міністром став Петер Мадяр - лідер партії "Тиса", яка перемогла на виборах. Він замінив на цьому посту проросійського політика Віктора Орбана.

  • 18 квітня Національне виборче бюро Угорщини оприлюднило остаточні результати парламентських виборів.
  • Партія "Тиса" на чолі з Петером Мадяром набрала 70,85% і матиме 141 зі 199 місць у парламенті.
  • Правляча коаліція партії "Фідес" та Християнсько-демократичної народної партії (KDNP) на чолі з прем'єр-міністром Віктором Орбаном набрала 26,13% голосів, забезпечивши собі 52 місця.
  • Ультраправа "Наша батьківщина" отримала 3,2% голосів і шість місць у парламенті.

як додав сил українцям Оманська Гнида - втрата 25% територій, 25млн населення залишилось(з 40млн на 2019рік), сотні тисяч загиблих та поранених.
09.05.2026 19:21 Відповісти
та ти вже як зробив для народу України ,що і ворогу не побажаєш , шоб ти су* о🤡 провалився ,торчок ненажерливий ,мафіозі !!! Ще і для Угорщини шось там пропонуєш зробити ...пішов нах...
09.05.2026 19:29 Відповісти
Ще не фініш,але це вже на совісті мудрого наріту
09.05.2026 19:35 Відповісти
У першу чергу за Зе мають відповідати пропагандисти та ЗМІ.
09.05.2026 21:45 Відповісти
Економіка Угорщини залишається значно залежною від Росії, особливо в енергетичному секторі.
Залежність Угорщини від російських ресурсів за останні роки навіть зросла. Згідно зі звітом Центру дослідження демократії, частка російської нафти в імпорті країни збільшилася з 61% у 2021 році до 93% у 2025 році.
«Росатом» є ключовим партнером у будівництві нових енергоблоків на АЕС «Пакш-2», що забезпечує значну частину електроенергії країни.
Повна відмова від російських ресурсів, за оцінками МВФ, може коштувати угорській економіці понад 4% ВВП.
09.05.2026 19:35 Відповісти
Мадяр буде балансувати у своїх відносинах як з Росією, так і з Україною.
09.05.2026 19:40 Відповісти
Виступаючи зі своєю першою промовою на посаді премʼєр-міністра, Петер Мадяр пообіцяв:

«Я не правитиму, я служитиму своїй країні. Я служитиму доти, доки моя служба буде корисною, я робитиму це якнайкраще, доки зможу, і поки цього вимагає угорська нація».

Він також наголосив, що сьогодні змінюється не тільки уряд, а й система загалом. Мадяр зауважив, що саме через діяльність уряду, який іде у відставку, Угорщина наразі перебуває у непростій екномічній ситуації.

«Ми успадкували країну, де три мільйони людей живуть у бідності», - говорить новий голова уряду.
09.05.2026 19:52 Відповісти
Та,чи надовго?
Приїде до Будапешта в костюмі кимчерина,в пошарпаних кросовках,з бунбючним поглядом і відносини враз поміняються.
09.05.2026 19:38 Відповісти
Треба було йому згадати 1956-й рік.
09.05.2026 20:28 Відповісти
"Я і Кардінал- ето сіла!"
09.05.2026 20:41 Відповісти
Ні, в Мадяра міндічів немає і в нього немає бажання забруднитися в зелене лайно.
09.05.2026 21:46 Відповісти
 
 