Зеленський привітав Мадяра: Разом ми можемо додати більше сили нашим народам і зробити сильнішою всю Європу
Президент України Володимир Зеленський привітав Петера Мадяра із призначенням та початком роботи на посаді прем’єр-міністра Угорщини.
Про це Зеленський написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
Україна готова розвивати співпрацю з Угорщиною
"Вітаю Петера Мадяра із призначенням та початком роботи на посаді Прем’єр-міністра Угорщини. Символічно, що ця інавгурація відбувається в День Європи", - зазначив президент.
Зеленський наголосив, що Україна готова розвивати співпрацю з Угорщиною та будувати сильні відносини між країнами на основі добросусідства й поваги.
"Разом ми можемо додати більше сили нашим народам і зробити сильнішою всю Європу. Бажаю успіхів та хороших результатів на посаді!" - додав він.
Що передувало
Нагадаємо, в Угорщині 9 травня новим прем'єр-міністром став Петер Мадяр - лідер партії "Тиса", яка перемогла на виборах. Він замінив на цьому посту проросійського політика Віктора Орбана.
- 18 квітня Національне виборче бюро Угорщини оприлюднило остаточні результати парламентських виборів.
- Партія "Тиса" на чолі з Петером Мадяром набрала 70,85% і матиме 141 зі 199 місць у парламенті.
- Правляча коаліція партії "Фідес" та Християнсько-демократичної народної партії (KDNP) на чолі з прем'єр-міністром Віктором Орбаном набрала 26,13% голосів, забезпечивши собі 52 місця.
- Ультраправа "Наша батьківщина" отримала 3,2% голосів і шість місць у парламенті.
Залежність Угорщини від російських ресурсів за останні роки навіть зросла. Згідно зі звітом Центру дослідження демократії, частка російської нафти в імпорті країни збільшилася з 61% у 2021 році до 93% у 2025 році.
«Росатом» є ключовим партнером у будівництві нових енергоблоків на АЕС «Пакш-2», що забезпечує значну частину електроенергії країни.
Повна відмова від російських ресурсів, за оцінками МВФ, може коштувати угорській економіці понад 4% ВВП.
«Я не правитиму, я служитиму своїй країні. Я служитиму доти, доки моя служба буде корисною, я робитиму це якнайкраще, доки зможу, і поки цього вимагає угорська нація».
Він також наголосив, що сьогодні змінюється не тільки уряд, а й система загалом. Мадяр зауважив, що саме через діяльність уряду, який іде у відставку, Угорщина наразі перебуває у непростій екномічній ситуації.
«Ми успадкували країну, де три мільйони людей живуть у бідності», - говорить новий голова уряду.
Приїде до Будапешта в костюмі кимчерина,в пошарпаних кросовках,з бунбючним поглядом і відносини враз поміняються.