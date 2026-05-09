Зеленський привітав Мадяра: Разом ми можемо додати більше сили нашим народам і зробити сильнішою всю Європу

Президент України Володимир Зеленський привітав Петера Мадяра із призначенням та початком роботи на посаді прем’єр-міністра Угорщини.

Про це Зеленський написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Україна готова розвивати співпрацю з Угорщиною

"Вітаю Петера Мадяра із призначенням та початком роботи на посаді Прем’єр-міністра Угорщини. Символічно, що ця інавгурація відбувається в День Європи", - зазначив президент.

Також читайте: Петер Мадяр пропонує зустріч із Зеленським у Берегові на Закарпатті

Зеленський наголосив, що Україна готова розвивати співпрацю з Угорщиною та будувати сильні відносини між країнами на основі добросусідства й поваги.

"Разом ми можемо додати більше сили нашим народам і зробити сильнішою всю Європу. Бажаю успіхів та хороших результатів на посаді!" - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 12% виборців Мадяра підтримують військову допомогу Україні, - The Guardian

Що передувало

Нагадаємо, в Угорщині 9 травня новим прем'єр-міністром став Петер Мадяр - лідер партії "Тиса", яка перемогла на виборах. Він замінив на цьому посту проросійського політика Віктора Орбана.