Зеленский поздравил Мадяра: Вместе мы можем придать больше сил нашим народам и сделать сильнее всю Европу

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Петера Мадяра с назначением и началом работы в должности премьер-министра Венгрии.

Об этом Зеленский написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Украина готова развивать сотрудничество с Венгрией

"Поздравляю Петера Мадяра с назначением и началом работы на посту премьер-министра Венгрии. Символично, что эта инаугурация проходит в День Европы", — отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина готова развивать сотрудничество с Венгрией и строить прочные отношения между странами на основе добрососедства и уважения.

"Вместе мы можем придать больше силы нашим народам и сделать сильнее всю Европу. Желаю успехов и хороших результатов на этом посту!" - добавил он.

Что предшествовало

Напомним, в Венгрии 9 мая новым премьер-министром стал Петер Мадяр - лидер партии "Тиса", победившей на выборах. Он сменил на этом посту пророссийского политика Виктора Орбана.