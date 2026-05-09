Зеленский поздравил Мадяра: Вместе мы можем придать больше сил нашим народам и сделать сильнее всю Европу

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Петера Мадяра с назначением и началом работы в должности премьер-министра Венгрии.

Об этом Зеленский написал в соцсети Х.

Украина готова развивать сотрудничество с Венгрией

"Поздравляю Петера Мадяра с назначением и началом работы на посту премьер-министра Венгрии. Символично, что эта инаугурация проходит в День Европы", — отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина готова развивать сотрудничество с Венгрией и строить прочные отношения между странами на основе добрососедства и уважения.

"Вместе мы можем придать больше силы нашим народам и сделать сильнее всю Европу. Желаю успехов и хороших результатов на этом посту!" - добавил он.

Напомним, в Венгрии 9 мая новым премьер-министром стал Петер Мадяр - лидер партии "Тиса", победившей на выборах. Он сменил на этом посту пророссийского политика Виктора Орбана.

  • 18 апреля Национальное избирательное бюро Венгрии обнародовало окончательные результаты парламентских выборов.
  • Партия "Тиса" во главе с Петером Мадяром набрала 70,85% и получит 141 из 199 мест в парламенте.
  • Правящая коалиция партии "Фидес" и Христианско-демократической народной партии (KDNP) во главе с премьер-министром Виктором Орбаном набрала 26,13% голосов, обеспечив себе 52 места.
  • Ультраправая "Наша родина" получила 3,2% голосов и шесть мест в парламенте.

як додав сил українцям Оманська Гнида - втрата 25% територій, 25млн населення залишилось(з 40млн на 2019рік), сотні тисяч загиблих та поранених.
09.05.2026 19:21 Ответить
Ще не фініш,але це вже на совісті мудрого наріту
09.05.2026 19:35 Ответить
У першу чергу за Зе мають відповідати пропагандисти та ЗМІ.
09.05.2026 21:45 Ответить
та ти вже як зробив для народу України ,що і ворогу не побажаєш , шоб ти су* о🤡 провалився ,торчок ненажерливий ,мафіозі !!! Ще і для Угорщини шось там пропонуєш зробити ...пішов нах...
09.05.2026 19:29 Ответить
Економіка Угорщини залишається значно залежною від Росії, особливо в енергетичному секторі.
Залежність Угорщини від російських ресурсів за останні роки навіть зросла. Згідно зі звітом Центру дослідження демократії, частка російської нафти в імпорті країни збільшилася з 61% у 2021 році до 93% у 2025 році.
«Росатом» є ключовим партнером у будівництві нових енергоблоків на АЕС «Пакш-2», що забезпечує значну частину електроенергії країни.
Повна відмова від російських ресурсів, за оцінками МВФ, може коштувати угорській економіці понад 4% ВВП.
09.05.2026 19:35 Ответить
Мадяр буде балансувати у своїх відносинах як з Росією, так і з Україною.
09.05.2026 19:40 Ответить
Виступаючи зі своєю першою промовою на посаді премʼєр-міністра, Петер Мадяр пообіцяв:

«Я не правитиму, я служитиму своїй країні. Я служитиму доти, доки моя служба буде корисною, я робитиму це якнайкраще, доки зможу, і поки цього вимагає угорська нація».

Він також наголосив, що сьогодні змінюється не тільки уряд, а й система загалом. Мадяр зауважив, що саме через діяльність уряду, який іде у відставку, Угорщина наразі перебуває у непростій екномічній ситуації.

«Ми успадкували країну, де три мільйони людей живуть у бідності», - говорить новий голова уряду.
09.05.2026 19:52 Ответить
Та,чи надовго?
Приїде до Будапешта в костюмі кимчерина,в пошарпаних кросовках,з бунбючним поглядом і відносини враз поміняються.
09.05.2026 19:38 Ответить
Треба було йому згадати 1956-й рік.
09.05.2026 20:28 Ответить
"Я і Кардінал- ето сіла!"
09.05.2026 20:41 Ответить
Ні, в Мадяра міндічів немає і в нього немає бажання забруднитися в зелене лайно.
09.05.2026 21:46 Ответить
 
 