Зеленский поздравил Мадяра: Вместе мы можем придать больше сил нашим народам и сделать сильнее всю Европу
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Петера Мадяра с назначением и началом работы в должности премьер-министра Венгрии.
Об этом Зеленский написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
Украина готова развивать сотрудничество с Венгрией
"Поздравляю Петера Мадяра с назначением и началом работы на посту премьер-министра Венгрии. Символично, что эта инаугурация проходит в День Европы", — отметил президент.
Зеленский подчеркнул, что Украина готова развивать сотрудничество с Венгрией и строить прочные отношения между странами на основе добрососедства и уважения.
"Вместе мы можем придать больше силы нашим народам и сделать сильнее всю Европу. Желаю успехов и хороших результатов на этом посту!" - добавил он.
Что предшествовало
Напомним, в Венгрии 9 мая новым премьер-министром стал Петер Мадяр - лидер партии "Тиса", победившей на выборах. Он сменил на этом посту пророссийского политика Виктора Орбана.
- 18 апреля Национальное избирательное бюро Венгрии обнародовало окончательные результаты парламентских выборов.
- Партия "Тиса" во главе с Петером Мадяром набрала 70,85% и получит 141 из 199 мест в парламенте.
- Правящая коалиция партии "Фидес" и Христианско-демократической народной партии (KDNP) во главе с премьер-министром Виктором Орбаном набрала 26,13% голосов, обеспечив себе 52 места.
- Ультраправая "Наша родина" получила 3,2% голосов и шесть мест в парламенте.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Залежність Угорщини від російських ресурсів за останні роки навіть зросла. Згідно зі звітом Центру дослідження демократії, частка російської нафти в імпорті країни збільшилася з 61% у 2021 році до 93% у 2025 році.
«Росатом» є ключовим партнером у будівництві нових енергоблоків на АЕС «Пакш-2», що забезпечує значну частину електроенергії країни.
Повна відмова від російських ресурсів, за оцінками МВФ, може коштувати угорській економіці понад 4% ВВП.
«Я не правитиму, я служитиму своїй країні. Я служитиму доти, доки моя служба буде корисною, я робитиму це якнайкраще, доки зможу, і поки цього вимагає угорська нація».
Він також наголосив, що сьогодні змінюється не тільки уряд, а й система загалом. Мадяр зауважив, що саме через діяльність уряду, який іде у відставку, Угорщина наразі перебуває у непростій екномічній ситуації.
«Ми успадкували країну, де три мільйони людей живуть у бідності», - говорить новий голова уряду.
Приїде до Будапешта в костюмі кимчерина,в пошарпаних кросовках,з бунбючним поглядом і відносини враз поміняються.