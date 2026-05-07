12% избирателей Мадьяра поддерживают военную помощь Украине, - The Guardian

Отношение мадьярских избирателей к помощи Украине: результаты опроса

Лишь 12% венгров, проголосовавших за Петера Мадяра, поддерживают оказание военной помощи Украине.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на результаты опроса, проведенного по заказу Европейского совета, сообщает Цензор.НЕТ.

Позиция в отношении Украины

Так, 64% респондентов заявили, что ожидают от правительства Мадяра улучшения отношений с Украиной.

В то же время лишь 24% опрошенных поддерживают идею финансовой поддержки Украины со стороны Будапешта, а 12% - предоставление военной помощи.

52% респондентов высказались против прекращения импорта российских энергоносителей в Венгрию.

Что предшествовало?

  • Напомним, что в воскресенье, 12 апреля, в Венгрии состоялись парламентские выборы. Оппозиционная партия Петера Мадяра "Тиса" одержала победу на парламентских выборах в Венгрии и получила потенциальное конституционное большинство.
  • Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично признал предварительное поражение своей политической силы. Он отметил, что ответственность за формирование правительства переходит к победителям выборов.

Венгрия (2561) опрос (3003) Мадяр Петер (60)
Топ комментарии
+13
Хрен с ними, с их помощью. Лишь бы другим не мешали. И то уже хорошо
07.05.2026 09:53 Ответить
+7
Це вірно в демократичних країнах. В країнах на кшталт росії, Ірану, БРСР, Китаю, КНДР, Венесуели все дійсно вирішує одна особа або група осіб, а думка плебса - якось побоку взагалі. В цьому є і мінуси, і плюси.
07.05.2026 09:58 Ответить
+5
А кажуть, що все вирішують політики. А воно - ні! Вирішує таки плебс, який власне і вказує політикам шлях.
07.05.2026 09:54 Ответить
😊 Посперечаюся таки. У кацапів не лише цар поганий - він висловлює бажання більшої частини власного плебсу, який мріє захоплювати чуже, вбивати, ґвалтувати і тішитися міфічною величчю.
07.05.2026 10:58 Ответить
У цьому випадку народ і Партія - єдіни.
07.05.2026 11:02 Ответить
Так і в Україні зараз одна зелена шобла з шнобелями розкрадає Україну і їм пофіг, що про них думають українці.
07.05.2026 11:44 Ответить
То таке, угорці ніколи не допомагали Україні. Головне, що віддали казну міндіча і невідомого Вована.
07.05.2026 09:55 Ответить
А зняття блоування з 90 млрд допомоги (при цьому кОрбан ще не пішов і при владі) - то так, дрібничка.
07.05.2026 09:59 Ответить
Ні це не дрібничка. Але це все- таки кредит і за те, щоб Мадяр підтримав видачу кредиту Україна відновила поставки російської нафти по нафтопроводу до Словаччини, Угорщини та інших країн. А там росія отримує мільярди євро на підтримку своєї армії.
07.05.2026 17:15 Ответить
Якби Мадяр зробив інакше, угорці б його не зрозуміли.
Однак є ще Єврокомісія і вимоги щодо припинення закупівлі руснявого нафтогазу. Там виняток для Словаччини і Угорщини, яким вони зараз і користаються.
Мадяр проти ЄС не піде.
07.05.2026 17:36 Ответить
Нічого , після Мадяра (Бровді) з його птахами - до Венгрії в Україні ставитися будуть ОК!
07.05.2026 10:02 Ответить
Бровді (Мадяра), премьером Угорщени!!!!
07.05.2026 10:15 Ответить
Більшість молодих і здорових мадярів на заробітках по всьому світу. В країні править мафія повязана з кацапами. А новий прем"єр нічим не відрізняється від попереднього.
07.05.2026 10:27 Ответить
Может и у Орбана эти 12% были. Их просто никто не спрашивал.
07.05.2026 10:29 Ответить
52% респондентів висловилися проти припинення імпорту російських енергоносіїв до Угорщини.
А це - пряма фінансова допомога країні-агресору. За таке демократичні країни повинні вводити санкції проти Угорщини.
07.05.2026 10:30 Ответить
12% мадяра і 0% орбана. Це все, що треба знати про якісний склад популяції мадярщини 😂
07.05.2026 11:07 Ответить
Що ці ніщеброди можуть допомогти, якщо їм самим роблять вливання мільярди євро.
07.05.2026 11:41 Ответить
 
 