12% избирателей Мадьяра поддерживают военную помощь Украине, - The Guardian

Лишь 12% венгров, проголосовавших за Петера Мадяра, поддерживают оказание военной помощи Украине.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на результаты опроса, проведенного по заказу Европейского совета, сообщает Цензор.НЕТ.

Позиция в отношении Украины

Так, 64% респондентов заявили, что ожидают от правительства Мадяра улучшения отношений с Украиной.

В то же время лишь 24% опрошенных поддерживают идею финансовой поддержки Украины со стороны Будапешта, а 12% - предоставление военной помощи.

52% респондентов высказались против прекращения импорта российских энергоносителей в Венгрию.

Что предшествовало?

Напомним, что в воскресенье, 12 апреля, в Венгрии состоялись парламентские выборы. Оппозиционная партия Петера Мадяра "Тиса" одержала победу на парламентских выборах в Венгрии и получила потенциальное конституционное большинство.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично признал предварительное поражение своей политической силы. Он отметил, что ответственность за формирование правительства переходит к победителям выборов.

