12% избирателей Мадьяра поддерживают военную помощь Украине, - The Guardian
Лишь 12% венгров, проголосовавших за Петера Мадяра, поддерживают оказание военной помощи Украине.
Об этом пишет The Guardian со ссылкой на результаты опроса, проведенного по заказу Европейского совета, сообщает Цензор.НЕТ.
Позиция в отношении Украины
Так, 64% респондентов заявили, что ожидают от правительства Мадяра улучшения отношений с Украиной.
В то же время лишь 24% опрошенных поддерживают идею финансовой поддержки Украины со стороны Будапешта, а 12% - предоставление военной помощи.
52% респондентов высказались против прекращения импорта российских энергоносителей в Венгрию.
Что предшествовало?
- Напомним, что в воскресенье, 12 апреля, в Венгрии состоялись парламентские выборы. Оппозиционная партия Петера Мадяра "Тиса" одержала победу на парламентских выборах в Венгрии и получила потенциальное конституционное большинство.
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично признал предварительное поражение своей политической силы. Он отметил, что ответственность за формирование правительства переходит к победителям выборов.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Однак є ще Єврокомісія і вимоги щодо припинення закупівлі руснявого нафтогазу. Там виняток для Словаччини і Угорщини, яким вони зараз і користаються.
Мадяр проти ЄС не піде.
А це - пряма фінансова допомога країні-агресору. За таке демократичні країни повинні вводити санкції проти Угорщини.