Новости Отношения Украины и Венгрии
Качка анонсировал контакты Украины с Венгрией в ближайшее время

Утка о контактах с Венгрией

Украина ожидает официальных контактов с Венгрией после завершения формирования нового правительства, заявляет вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его заявлении во время пресс-брифинга в Киеве.

Ожидания после формирования правительства

"Правительство Венгрии сформируется на следующей неделе. Соответственно, после этого, возможно, будут какие-то официальные контакты. Сейчас происходит много технических переговоров между Будапештом и Брюсселем, с Европейской комиссией по вопросу открытия кластеров, потому что нужно понимать позицию Венгрии. Также ожидаются скорые контакты между Украиной и Венгрией", – сказал Качка.

Дипломатический диалог

Как сообщалось, 1 мая министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина выступает за конструктивный дипломатический диалог с Венгрией и заинтересована в установлении непосредственного диалога как можно скорее.

В то же время, по его словам, на данный момент договоренностей о встрече с новым правительством Венгрии нет.

Результат вже є! Цей тип поголився.
06.05.2026 01:30 Ответить
Угу...Тільки дзьоба у цієї качки
рознесло мабуть від алергіїї на лосьйон після гоління.
06.05.2026 10:19 Ответить
Що за конструктивний дiалог? Залити мадяр рашиською нафтою? Ви про це?
06.05.2026 02:23 Ответить
Мадяр буде вимагати викладати матаналіз у вишах угорською мовою.
06.05.2026 03:43 Ответить
Він знайшов собі подругу (Угорщину), флящинку красного вина. А журавлі у небі: "Кря-кря-кря", немов почувствовали празднік, бо у душі його весна, ще троха, і зійде с ума!
Оригінал: https://www.youtube.com/watch?v=fecBAd9nKYU ЛЕСИК BAND а журавлі у небі. лесик бенд
06.05.2026 04:22 Ответить
Потужний гусак
06.05.2026 07:20 Ответить
качка . Україна очікує на офіційні контакти з Угорщиною ,,,Мадяр ОЧІКУВАВ"ЗЕПОЦРІОТА" В БЕРЕГОВО.але "зегавара" знехтував
06.05.2026 11:32 Ответить
 
 