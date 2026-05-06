Качка анонсировал контакты Украины с Венгрией в ближайшее время
Украина ожидает официальных контактов с Венгрией после завершения формирования нового правительства, заявляет вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его заявлении во время пресс-брифинга в Киеве.
Ожидания после формирования правительства
"Правительство Венгрии сформируется на следующей неделе. Соответственно, после этого, возможно, будут какие-то официальные контакты. Сейчас происходит много технических переговоров между Будапештом и Брюсселем, с Европейской комиссией по вопросу открытия кластеров, потому что нужно понимать позицию Венгрии. Также ожидаются скорые контакты между Украиной и Венгрией", – сказал Качка.
Дипломатический диалог
Как сообщалось, 1 мая министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина выступает за конструктивный дипломатический диалог с Венгрией и заинтересована в установлении непосредственного диалога как можно скорее.
В то же время, по его словам, на данный момент договоренностей о встрече с новым правительством Венгрии нет.
