Качка анонсировал контакты Украины с Венгрией в ближайшее время

Украина ожидает официальных контактов с Венгрией после завершения формирования нового правительства, заявляет вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его заявлении во время пресс-брифинга в Киеве.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Ожидания после формирования правительства

"Правительство Венгрии сформируется на следующей неделе. Соответственно, после этого, возможно, будут какие-то официальные контакты. Сейчас происходит много технических переговоров между Будапештом и Брюсселем, с Европейской комиссией по вопросу открытия кластеров, потому что нужно понимать позицию Венгрии. Также ожидаются скорые контакты между Украиной и Венгрией", – сказал Качка.

Дипломатический диалог

Как сообщалось, 1 мая министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина выступает за конструктивный дипломатический диалог с Венгрией и заинтересована в установлении непосредственного диалога как можно скорее.

В то же время, по его словам, на данный момент договоренностей о встрече с новым правительством Венгрии нет.

Читайте: Мадяр хочет, чтобы Украина приняла меры в отношении венгерского меньшинства, прежде чем разблокировать продвижение Киева в ЕС, – Bloomberg