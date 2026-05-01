На данный момент договоренностей о встрече с новым правительством Венгрии нет, – Сибига

Сибига прокомментировал возможность переговоров с новым правительством в Будапеште

Украина выступает за конструктивный дипломатический диалог с Венгрией и заинтересована в налаживании прямого диалога как можно скорее.

Об этом во время общения с журналистами заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Заинтересованность в диалоге

"Да, мы заинтересованы в диалоге с нашими венгерскими партнерами. Мы считаем, что после выборов действительно открылось окно возможностей и окно для активизации всего спектра двусторонних отношений", — сказал глава ведомства.

Министр отметил, что ключевым в этом контексте являются контакты на уровне лидеров. Также Украина уже общалась со своими европейскими партнерами после их контактов с будущим руководством Венгрии.

"Мы готовы двигаться вперед. Мы заинтересованы в установлении непосредственного диалога как можно скорее. Мы приветствуем все усилия, связанные с налаживанием такого диалога и готовностью к встречам. А эти встречи, безусловно, будут определяться по дипломатическим каналам в местах и сроки, согласованные сторонами", — сказал глава МИД.

Читайте также: Петер Мадяр предлагает встречу с Зеленским в Берегово на Закарпатье

Договоренностей о встрече нет

В то же время, по словам Сибиги, на данный момент нет договоренностей о встрече с новым правительством Венгрии.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Мадяр предлагает встречу с Зеленским в Берегово на Закарпатье.

Читайте также: График Зеленского на июнь еще не сформирован: встреча с Мадяром не согласована, — Литвин

+3
нормальні люди з наркоманом конченим не зустрінуться. принаймні другий раз.
01.05.2026 20:00 Ответить
+3
Вам же терпілам, Мад'яр стрілку забив в Ужгоді. А ви його запросіть в Корюківку, яку спалили мад'яри, або книжку почтою надішліть про солдата Швейка. Покажіть яйця.
01.05.2026 21:02 Ответить
+2
А хіба Мадяр чимось ліпший?
01.05.2026 20:05 Ответить
То Орбан був поганий ,а тепер вже і Мадяр поганий став. вам не догодиш.
01.05.2026 19:53 Ответить
А хіба Мадяр чимось ліпший?
Так наші ж ура-патріоти істерично верещали і раділи коли Мадяр виграв вибори ,наче він щось винен Україні.
01.05.2026 20:13 Ответить
А "ура-патріоти" - це хто?
01.05.2026 20:37 Ответить
Ура-патріоти - це ті, хто сидять на дивані і агітують за війну до останнього українця , до "перемоги " і "кордонів 91 року " але самі при цьому не хочуть мобілізуватись ,бо звикли воювати чужою кров'ю .
01.05.2026 20:57 Ответить
але самі при цьому не хочуть мобілізуватись ,бо звикли воювати чужою кров'ю . маєш на увазі тцкунів і поліціянтів???Вони давали присягу на вірність Україні
01.05.2026 22:50 Ответить
Мадяри бувають різні.
01.05.2026 20:14 Ответить
І серед них такі точно, як Орбан.
01.05.2026 21:56 Ответить
Мадяр розігрує карту "национальнальный вопрос"...
01.05.2026 19:55 Ответить
Орбан №2 влаштовує ЄС, бо поки не бикує, удає інтелігентного, і говорить, що за демократію.
01.05.2026 20:39 Ответить
