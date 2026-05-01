На данный момент договоренностей о встрече с новым правительством Венгрии нет, – Сибига

Украина выступает за конструктивный дипломатический диалог с Венгрией и заинтересована в налаживании прямого диалога как можно скорее.

Об этом во время общения с журналистами заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Заинтересованность в диалоге

"Да, мы заинтересованы в диалоге с нашими венгерскими партнерами. Мы считаем, что после выборов действительно открылось окно возможностей и окно для активизации всего спектра двусторонних отношений", — сказал глава ведомства.

Министр отметил, что ключевым в этом контексте являются контакты на уровне лидеров. Также Украина уже общалась со своими европейскими партнерами после их контактов с будущим руководством Венгрии.

"Мы готовы двигаться вперед. Мы заинтересованы в установлении непосредственного диалога как можно скорее. Мы приветствуем все усилия, связанные с налаживанием такого диалога и готовностью к встречам. А эти встречи, безусловно, будут определяться по дипломатическим каналам в местах и сроки, согласованные сторонами", — сказал глава МИД.

Договоренностей о встрече нет

В то же время, по словам Сибиги, на данный момент нет договоренностей о встрече с новым правительством Венгрии.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Мадяр предлагает встречу с Зеленским в Берегово на Закарпатье.

