Наразі домовленостей про зустрічі із новим урядом Угорщини немає, – Сибіга
Україна виступає за конструктивний дипломатичний діалог з Угорщиною та зацікавлена у встановленні безпосереднього діалогу якомога швидше.
Про це під час спілкування з журналістами заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Зацікавленість у діалозі
"Так, ми зацікавлені в діалозі з нашими угорськими партнерами. Ми вважаємо, що після виборів відкрилося справді і вікно можливостей і вікно для активізації всього спектру двосторонніх відносин",- сказав очільник відомства.
Міністр зазначив, що ключовим у цьому контексті є контакти на рівні лідерів. Також Україна вже говорила зі своїми європейськими партнерами після їхніх контактів із майбутнім керівництвом Угорщини.
"Ми готові йти вперед. Ми зацікавлені у встановленні безпосереднього діалогу якомога швидше. Ми вітаємо всі зусилля, пов’язані з налагодженням такого діалогу і готовністю до зустрічей. А ці зустрічі, безумовно, будуть визначатися дипломатичними каналами у місцях і термін, погоджений сторонами", - сказав глава МЗС.
Домовленостей про зустріч немає
Водночас, за словами Сибіги, наразі немає домовленостей про зустріч з новим урядом Угорщини.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що Мадяр пропонує зустріч із Зеленським у Берегові на Закарпатті.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль