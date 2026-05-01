Наразі домовленостей про зустрічі із новим урядом Угорщини немає, – Сибіга

Україна виступає за конструктивний дипломатичний діалог з Угорщиною та зацікавлена у встановленні безпосереднього діалогу якомога швидше.

Про це під час спілкування з журналістами заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Зацікавленість у діалозі

"Так, ми зацікавлені в діалозі з нашими угорськими партнерами. Ми вважаємо, що після виборів відкрилося справді і вікно можливостей і вікно для активізації всього спектру двосторонніх відносин",- сказав очільник відомства.

Міністр зазначив, що ключовим у цьому контексті є контакти на рівні лідерів. Також Україна вже говорила зі своїми європейськими партнерами після їхніх контактів із майбутнім керівництвом Угорщини.

"Ми готові йти вперед. Ми зацікавлені у встановленні безпосереднього діалогу якомога швидше. Ми вітаємо всі зусилля, пов’язані з налагодженням такого діалогу і готовністю до зустрічей. А ці зустрічі, безумовно, будуть визначатися дипломатичними каналами у місцях і термін, погоджений сторонами", - сказав глава МЗС.

Домовленостей про зустріч немає

Водночас, за словами Сибіги, наразі немає домовленостей про зустріч з новим урядом Угорщини.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Мадяр пропонує зустріч із Зеленським у Берегові на Закарпатті.

