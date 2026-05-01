Наразі домовленостей про зустрічі із новим урядом Угорщини немає, – Сибіга

Сибіга прокоментував можливість переговорів із новим урядом у Будапешті

Україна виступає за конструктивний дипломатичний діалог з Угорщиною та зацікавлена у встановленні безпосереднього діалогу якомога швидше.

Про це під час спілкування з журналістами заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Зацікавленість у діалозі

"Так, ми зацікавлені в діалозі з нашими угорськими партнерами. Ми вважаємо, що після виборів відкрилося справді і вікно можливостей і вікно для активізації всього спектру двосторонніх відносин",- сказав очільник відомства.

Міністр зазначив, що ключовим у цьому контексті є контакти на рівні лідерів. Також Україна вже говорила зі своїми європейськими партнерами після їхніх контактів із майбутнім керівництвом Угорщини.

"Ми готові йти вперед. Ми зацікавлені у встановленні безпосереднього діалогу якомога швидше. Ми вітаємо всі зусилля, пов’язані з налагодженням такого діалогу і готовністю до зустрічей. А ці зустрічі, безумовно, будуть визначатися дипломатичними каналами у місцях і термін, погоджений сторонами", - сказав глава МЗС.

Домовленостей про зустріч немає

Водночас, за словами Сибіги, наразі немає домовленостей про зустріч з новим урядом Угорщини.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Мадяр пропонує зустріч із Зеленським у Берегові на Закарпатті.

нормальні люди з наркоманом конченим не зустрінуться. принаймні другий раз.
01.05.2026 20:00 Відповісти
Вам же терпілам, Мад'яр стрілку забив в Ужгоді. А ви його запросіть в Корюківку, яку спалили мад'яри, або книжку почтою надішліть про солдата Швейка. Покажіть яйця.
01.05.2026 21:02 Відповісти
А хіба Мадяр чимось ліпший?
01.05.2026 20:05 Відповісти
То Орбан був поганий ,а тепер вже і Мадяр поганий став. вам не догодиш.
01.05.2026 19:53 Відповісти
А хіба Мадяр чимось ліпший?
01.05.2026 20:05 Відповісти
Так наші ж ура-патріоти істерично верещали і раділи коли Мадяр виграв вибори ,наче він щось винен Україні.
01.05.2026 20:13 Відповісти
А "ура-патріоти" - це хто?
01.05.2026 20:37 Відповісти
Ура-патріоти - це ті, хто сидять на дивані і агітують за війну до останнього українця , до "перемоги " і "кордонів 91 року " але самі при цьому не хочуть мобілізуватись ,бо звикли воювати чужою кров'ю .
01.05.2026 20:57 Відповісти
І їх в тому числі ,а ще військових пенсіонерів 45 річного віку і ще багато кого.
02.05.2026 12:42 Відповісти
Мадяри бувають різні.
01.05.2026 20:14 Відповісти
І серед них такі точно, як Орбан.
01.05.2026 21:56 Відповісти
Мадяр розігрує карту "национальнальный вопрос"...
01.05.2026 19:55 Відповісти
Орбан №2 влаштовує ЄС, бо поки не бикує, удає інтелігентного, і говорить, що за демократію.
01.05.2026 20:39 Відповісти
