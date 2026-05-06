Качка анонсував контакти України з Угорщиною найближчим часом

Україна очікує на офіційні контакти з Угорщиною після завершення формування нового уряду, заявляє віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його заяві під час пресбрифінгу у Києві.

Очікування після формування уряду

"Уряд Угорщини сформується на наступному тижні. Відповідно, після цього будуть, можливо, якісь офіційні контакти. Зараз відбувається багато технічних розмов між Будапештом і Брюсселем, з Європейською комісією щодо питання відкриття кластерів, тому що потрібно розуміти позицію Угорщини. Також очікуються швидкі контакти між Україною і Угорщиною", – сказав Качка.

Дипломатичний діалог

Як повідомлялося, 1 травня міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна виступає за конструктивний дипломатичний діалог з Угорщиною та зацікавлена у встановленні безпосереднього діалогу якомога швидше.

Водночас за його словами, наразі домовленостей про зустрічі із новим урядом Угорщини немає.

Результат вже є! Цей тип поголився.
06.05.2026 01:30 Відповісти
Угу...Тільки дзьоба у цієї качки
рознесло мабуть від алергіїї на лосьйон після гоління.
06.05.2026 10:19 Відповісти
Що за конструктивний дiалог? Залити мадяр рашиською нафтою? Ви про це?
06.05.2026 02:23 Відповісти
Мадяр буде вимагати викладати матаналіз у вишах угорською мовою.
06.05.2026 03:43 Відповісти
Він знайшов собі подругу (Угорщину), флящинку красного вина. А журавлі у небі: "Кря-кря-кря", немов почувствовали празднік, бо у душі його весна, ще троха, і зійде с ума!
Оригінал: https://www.youtube.com/watch?v=fecBAd9nKYU ЛЕСИК BAND а журавлі у небі. лесик бенд
06.05.2026 04:22 Відповісти
Потужний гусак
06.05.2026 07:20 Відповісти
качка . Україна очікує на офіційні контакти з Угорщиною ,,,Мадяр ОЧІКУВАВ"ЗЕПОЦРІОТА" В БЕРЕГОВО.але "зегавара" знехтував
06.05.2026 11:32 Відповісти
 
 