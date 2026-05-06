Качка анонсував контакти України з Угорщиною найближчим часом
Україна очікує на офіційні контакти з Угорщиною після завершення формування нового уряду, заявляє віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його заяві під час пресбрифінгу у Києві.
Очікування після формування уряду
"Уряд Угорщини сформується на наступному тижні. Відповідно, після цього будуть, можливо, якісь офіційні контакти. Зараз відбувається багато технічних розмов між Будапештом і Брюсселем, з Європейською комісією щодо питання відкриття кластерів, тому що потрібно розуміти позицію Угорщини. Також очікуються швидкі контакти між Україною і Угорщиною", – сказав Качка.
Дипломатичний діалог
Як повідомлялося, 1 травня міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна виступає за конструктивний дипломатичний діалог з Угорщиною та зацікавлена у встановленні безпосереднього діалогу якомога швидше.
Водночас за його словами, наразі домовленостей про зустрічі із новим урядом Угорщини немає.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
рознесло мабуть від алергіїї на лосьйон після гоління.
Оригінал: https://www.youtube.com/watch?v=fecBAd9nKYU ЛЕСИК BAND а журавлі у небі. лесик бенд