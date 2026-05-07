12% виборців Мадяра підтримують військову допомогу Україні, - The Guardian

Ставлення виборців Мадяра до допомоги Україні: результати опитування

Лише 12% угорців, які проголосували за Петера Мадяра, підтримують надання військової допомоги Україні.

Про це пише The Guardian із посиланням на результати опитування, проведеного на замовлення Європейської ради, інформує Цензор.НЕТ.

Позиція щодо України

Так, 64% респондентів заявили, що очікують від уряду Мадяра покращення відносин з Україною.

Водночас лише 24% опитаних підтримують ідею фінансової підтримки України Будапештом, а 12% - надання військової допомоги.

52% респондентів висловилися проти припинення імпорту російських енергоносіїв до Угорщини.

Хрен с ними, с их помощью. Лишь бы другим не мешали. И то уже хорошо
07.05.2026 09:53 Відповісти
А кажуть, що все вирішують політики. А воно - ні! Вирішує таки плебс, який власне і вказує політикам шлях.
07.05.2026 09:54 Відповісти
Це вірно в демократичних країнах. В країнах на кшталт росії, Ірану, БРСР, Китаю, КНДР, Венесуели все дійсно вирішує одна особа або група осіб, а думка плебса - якось побоку взагалі. В цьому є і мінуси, і плюси.
07.05.2026 09:58 Відповісти
😊 Посперечаюся таки. У кацапів не лише цар поганий - він висловлює бажання більшої частини власного плебсу, який мріє захоплювати чуже, вбивати, ґвалтувати і тішитися міфічною величчю.
07.05.2026 10:58 Відповісти
У цьому випадку народ і Партія - єдіни.
07.05.2026 11:02 Відповісти
Так і в Україні зараз одна зелена шобла з шнобелями розкрадає Україну і їм пофіг, що про них думають українці.
07.05.2026 11:44 Відповісти
То таке, угорці ніколи не допомагали Україні. Головне, що віддали казну міндіча і невідомого Вована.
07.05.2026 09:55 Відповісти
А зняття блоування з 90 млрд допомоги (при цьому кОрбан ще не пішов і при владі) - то так, дрібничка.
07.05.2026 09:59 Відповісти
Ні це не дрібничка. Але це все- таки кредит і за те, щоб Мадяр підтримав видачу кредиту Україна відновила поставки російської нафти по нафтопроводу до Словаччини, Угорщини та інших країн. А там росія отримує мільярди євро на підтримку своєї армії.
07.05.2026 17:15 Відповісти
Якби Мадяр зробив інакше, угорці б його не зрозуміли.
Однак є ще Єврокомісія і вимоги щодо припинення закупівлі руснявого нафтогазу. Там виняток для Словаччини і Угорщини, яким вони зараз і користаються.
Мадяр проти ЄС не піде.
07.05.2026 17:36 Відповісти
Нічого , після Мадяра (Бровді) з його птахами - до Венгрії в Україні ставитися будуть ОК!
07.05.2026 10:02 Відповісти
Бровді (Мадяра), премьером Угорщени!!!!
07.05.2026 10:15 Відповісти
Більшість молодих і здорових мадярів на заробітках по всьому світу. В країні править мафія повязана з кацапами. А новий прем"єр нічим не відрізняється від попереднього.
07.05.2026 10:27 Відповісти
Может и у Орбана эти 12% были. Их просто никто не спрашивал.
07.05.2026 10:29 Відповісти
52% респондентів висловилися проти припинення імпорту російських енергоносіїв до Угорщини.
А це - пряма фінансова допомога країні-агресору. За таке демократичні країни повинні вводити санкції проти Угорщини.
07.05.2026 10:30 Відповісти
12% мадяра і 0% орбана. Це все, що треба знати про якісний склад популяції мадярщини 😂
07.05.2026 11:07 Відповісти
Що ці ніщеброди можуть допомогти, якщо їм самим роблять вливання мільярди євро.
07.05.2026 11:41 Відповісти
 
 