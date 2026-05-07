12% виборців Мадяра підтримують військову допомогу Україні, - The Guardian

Лише 12% угорців, які проголосували за Петера Мадяра, підтримують надання військової допомоги Україні.

Про це пише The Guardian із посиланням на результати опитування, проведеного на замовлення Європейської ради, інформує Цензор.НЕТ.

Позиція щодо України

Так, 64% респондентів заявили, що очікують від уряду Мадяра покращення відносин з Україною.

Водночас лише 24% опитаних підтримують ідею фінансової підтримки України Будапештом, а 12% - надання військової допомоги.

52% респондентів висловилися проти припинення імпорту російських енергоносіїв до Угорщини.

Що передувало?

Нагадаємо, що в неділю, 12 квітня, в Угорщині відбулися парламентські вибори. Опозиційна партія Петер Мадяр "Тиса" здобуває перемогу на парламентських виборах в Угорщині та отримує потенційну конституційну більшість.

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан публічно визнав попередню поразку своєї політичної сили. Він зазначив, що відповідальність за формування уряду переходить до переможців виборів.

