Петер Мадяр официально стал новым премьер-министром Венгрии

В Венгрии 9 мая новым премьер-министром стал Петер Мадяр — лидер партии "Тиса", победившей на выборах. Он сменил на этом посту пророссийского политика Виктора Орбана.

Об этом пишут Telex и 444, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали

Мадяра избрали премьером 140 голосами "за" при 54 "против". После голосования в парламенте раздались овации, также радостными возгласами нового премьера приветствовали люди, наблюдавшие за учредительным заседанием с центральной площади Будапешта. В то же время большинство представителей партии Орбана "Фидес", которая теперь перешла в оппозицию, не аплодировали.

Политик принес присягу в центре зала заседаний и впоследствии подписал соответствующий указ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 12% избирателей Венгрии поддерживают военную помощь Украине, — The Guardian

Нового спикера парламента избрали ранее — им стала заместитель председателя партии "Тиса" Агнеш Форстхоффер — за ее назначение отдали 193 голоса "за" и 2 "против".

Уже бывший премьер Виктор Орбан не посетил учредительное заседание нового парламента. Кроме того, с его страницы в Facebook убрали статус "премьер-министр" — теперь там написано лишь "официальная страница Виктора Орбана в социальных сетях".

Читайте также: Качка анонсировал контакты Украины с Венгрией в ближайшее время

Выборы в Венгрии