Петер Мадяр официально стал новым премьер-министром Венгрии
В Венгрии 9 мая новым премьер-министром стал Петер Мадяр — лидер партии "Тиса", победившей на выборах. Он сменил на этом посту пророссийского политика Виктора Орбана.
Об этом пишут Telex и 444, передает Цензор.НЕТ.
Детали
Мадяра избрали премьером 140 голосами "за" при 54 "против". После голосования в парламенте раздались овации, также радостными возгласами нового премьера приветствовали люди, наблюдавшие за учредительным заседанием с центральной площади Будапешта. В то же время большинство представителей партии Орбана "Фидес", которая теперь перешла в оппозицию, не аплодировали.
Политик принес присягу в центре зала заседаний и впоследствии подписал соответствующий указ.
Нового спикера парламента избрали ранее — им стала заместитель председателя партии "Тиса" Агнеш Форстхоффер — за ее назначение отдали 193 голоса "за" и 2 "против".
Уже бывший премьер Виктор Орбан не посетил учредительное заседание нового парламента. Кроме того, с его страницы в Facebook убрали статус "премьер-министр" — теперь там написано лишь "официальная страница Виктора Орбана в социальных сетях".
Выборы в Венгрии
- 18 апреля Национальное избирательное бюро Венгрии обнародовало окончательные результаты парламентских выборов.
- Партия "Тиса" во главе с Петером Мадяром набрала 70,85% и получит 141 из 199 мест в парламенте.
- Правящая коалиция партии "Фидес" и Христианско-демократической народной партии (KDNP) во главе с премьер-министром Виктором Орбаном набрала 26,13% голосов, обеспечив себе 52 места.
- Ультраправая "Наша родина" получила 3,2% голосов и шесть мест в парламенте.
