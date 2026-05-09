Выборы в Венгрии
Петер Мадяр официально стал новым премьер-министром Венгрии

В Венгрии 9 мая новым премьер-министром стал Петер Мадяр — лидер партии "Тиса", победившей на выборах. Он сменил на этом посту пророссийского политика Виктора Орбана.

Об этом пишут Telex и 444, передает Цензор.НЕТ.

Детали

Мадяра избрали премьером 140 голосами "за" при 54 "против". После голосования в парламенте раздались овации, также радостными возгласами нового премьера приветствовали люди, наблюдавшие за учредительным заседанием с центральной площади Будапешта. В то же время большинство представителей партии Орбана "Фидес", которая теперь перешла в оппозицию, не аплодировали.

Политик принес присягу в центре зала заседаний и впоследствии подписал соответствующий указ.

Нового спикера парламента избрали ранее — им стала заместитель председателя партии "Тиса" Агнеш Форстхоффер — за ее назначение отдали 193 голоса "за" и 2 "против". 

Уже бывший премьер Виктор Орбан не посетил учредительное заседание нового парламента. Кроме того, с его страницы в Facebook убрали статус "премьер-министр" — теперь там написано лишь "официальная страница Виктора Орбана в социальных сетях".

Выборы в Венгрии

  • 18 апреля Национальное избирательное бюро Венгрии обнародовало окончательные результаты парламентских выборов.
  • Партия "Тиса" во главе с Петером Мадяром набрала 70,85% и получит 141 из 199 мест в парламенте.
  • Правящая коалиция партии "Фидес" и Христианско-демократической народной партии (KDNP) во главе с премьер-министром Виктором Орбаном набрала 26,13% голосов, обеспечив себе 52 места.
  • Ультраправая "Наша родина" получила 3,2% голосов и шесть мест в парламенте.

Більше цікавить він став прем'єром чи *******?
09.05.2026 16:12 Ответить
***** сидить в креслі презідента України.
09.05.2026 16:14 Ответить
Значить орбан ге *****?
09.05.2026 16:20 Ответить
Орбан скоро стане гольфістом.
09.05.2026 17:56 Ответить
Вiн нас здивує i не раз! Х-ло мадярьске.
09.05.2026 16:13 Ответить
клон вітька йорьбяня
09.05.2026 16:21 Ответить
Орбан також колись добре починав. А потім скозлився...
09.05.2026 17:14 Ответить
Поки в підручниках історії угорських шкіл не буде написано про злочини угорської влади проти українців з давніх часів і до Другої світової війни , як то відвертий геноцид , вбивства і катування українців під час розподілу Чехословакії в 1939 році , массового вбивства українців угорськими військами в с.Корюківка ( Черніг.обл.) , поки угорці не визнають свою провину то і буде жевріти в них інфекція фашизму .
09.05.2026 17:44 Ответить
 
 