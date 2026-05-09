Петер Мадяр офіційно став новим прем’єр-міністром Угорщини
В Угорщині 9 травня новим прем'єр-міністром став Петер Мадяр — лідер партії "Тиса", яка перемогла на виборах. Він замінив на цьому посту проросійського політика Віктора Орбана.
Про це пишуть Telex та 444, передає Цензор.НЕТ.
Деталі
Мадяра обрали прем’єром 140 голосами "за" та 54 голосами "проти". Після голосування в парламенті пролунали овації, також радісними вигуками нового прем’єра вітали люди, які спостерігали за установчим засіданням з центральної площі Будапешта. Водночас більшість представників партії Орбана "Фідес", яка тепер перейшла в опозицію, не аплодували.
Політик склав присягу у центрі зали засідань й згодом підписав відповідний указ.
Нову спікерку парламенту обрали раніше — нею стала заступниця голови партії "Тиса" Агнеш Форстхоффер — за її призначення віддали 193 голоси "за" і 2 "проти".
Уже колишній прем’єр Віктор Орбан не відвідав установче засідання нового парламенту. Крім того, з його сторінки у Facebook прибрали статус "прем’єр-міністр" - тепер там написано лише "офіційна сторінка Віктора Орбана в соціальних мережах".
Вибори в Угорщині
- 18 квітня Національне виборче бюро Угорщини оприлюднило остаточні результати парламентських виборів.
- Партія "Тиса" на чолі з Петером Мадяром набрала 70,85% і матиме 141 зі 199 місць у парламенті.
- Правляча коаліція партії "Фідес" та Християнсько-демократичної народної партії (KDNP) на чолі з прем'єр-міністром Віктором Орбаном набрала 26,13% голосів, забезпечивши собі 52 місця.
- Ультраправа "Наша батьківщина" отримала 3,2% голосів і шість місць у парламенті.
