Петер Мадяр офіційно став новим прем’єр-міністром Угорщини

Петер Мадяр

В Угорщині 9 травня новим прем'єр-міністром став Петер Мадяр — лідер партії "Тиса", яка перемогла на виборах. Він замінив на цьому посту проросійського політика Віктора Орбана.

Про це пишуть Telex та 444, передає Цензор.НЕТ.

Деталі

Мадяра обрали прем’єром 140 голосами "за" та 54 голосами "проти". Після голосування в парламенті пролунали овації, також радісними вигуками нового прем’єра вітали люди, які спостерігали за установчим засіданням з центральної площі Будапешта. Водночас більшість представників партії Орбана "Фідес", яка тепер перейшла в опозицію, не аплодували.

Політик склав присягу у центрі зали засідань й згодом підписав відповідний указ.

Нову спікерку парламенту обрали раніше — нею стала заступниця голови партії "Тиса" Агнеш Форстхоффер — за її призначення віддали 193 голоси "за" і 2 "проти". 

Уже колишній прем’єр Віктор Орбан не відвідав установче засідання нового парламенту. Крім того, з його сторінки у Facebook прибрали статус "прем’єр-міністр" - тепер там написано лише "офіційна сторінка Віктора Орбана в соціальних мережах".

Вибори в Угорщині

  • 18 квітня Національне виборче бюро Угорщини оприлюднило остаточні результати парламентських виборів.
  • Партія "Тиса" на чолі з Петером Мадяром набрала 70,85% і матиме 141 зі 199 місць у парламенті.
  • Правляча коаліція партії "Фідес" та Християнсько-демократичної народної партії (KDNP) на чолі з прем'єр-міністром Віктором Орбаном набрала 26,13% голосів, забезпечивши собі 52 місця.
  • Ультраправа "Наша батьківщина" отримала 3,2% голосів і шість місць у парламенті.

Топ коментарі
+7
Більше цікавить він став прем'єром чи *******?
09.05.2026 16:12 Відповісти
+4
Вiн нас здивує i не раз! Х-ло мадярьске.
09.05.2026 16:13 Відповісти
+4
Поки в підручниках історії угорських шкіл не буде написано про злочини угорської влади проти українців з давніх часів і до Другої світової війни , як то відвертий геноцид , вбивства і катування українців під час розподілу Чехословакії в 1939 році , массового вбивства українців угорськими військами в с.Корюківка ( Черніг.обл.) , поки угорці не визнають свою провину то і буде жевріти в них інфекція фашизму .
09.05.2026 17:44 Відповісти
Орбан скоро стане гольфістом.
показати весь коментар
09.05.2026 17:56 Відповісти
клон вітька йорьбяня
09.05.2026 16:21 Відповісти
Орбан також колись добре починав. А потім скозлився...
09.05.2026 17:14 Відповісти
А хто заважає подати позов до МКС? Воєнні злочини не мають терміну давності.
10.05.2026 09:31 Відповісти
 
 