Росія залишиться партнером попри загрозу безпеці Угорщини та Європи, - МЗС країни

Новопризначена міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан заявила, що Будапешт прагне рівноправних та прозорих відносин з Росією.

Про це вона сказала на засіданні парламентського комітету у понеділок, її заяву наводить агентство Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Відносини між країнами

"Росія залишиться партнером, але відносини не можуть ґрунтуватися на односторонній залежності", – сказала вона. "У нинішній геополітичній ситуації очевидно, що політика Росії становить загрозу безпеці Угорщини та Європи", - сказала Орбан.

Вона зазначила, що її першим завданням буде відновлення довіри в Угорщині, яка була підірвана за попереднього уряду.

"Необхідно ухвалити закони, які забезпечать незалежність судової влади Угорщини, прозорість державних тендерів, можливість боротьби з корупцією, перевірку декларацій про доходи та відстеження використання коштів Європейського Союзу", - зауважила Аніта Орбан.

Вона також наголосила, що Угорщина не надсилатиме солдатів чи зброю до України.

