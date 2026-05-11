Новини Співпраця Угорщини та РФ
2 332 34

Росія залишиться партнером попри загрозу безпеці Угорщини та Європи, - МЗС країни

Петер Мадяр

Новопризначена міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан заявила, що Будапешт прагне рівноправних та прозорих відносин з Росією.

Про це вона сказала на засіданні парламентського комітету у понеділок, її заяву наводить агентство Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Відносини між країнами

"Росія залишиться партнером, але відносини не можуть ґрунтуватися на односторонній залежності", – сказала вона. "У нинішній геополітичній ситуації очевидно, що політика Росії становить загрозу безпеці Угорщини та Європи", - сказала Орбан.

Вона зазначила, що її першим завданням буде відновлення довіри в Угорщині, яка була підірвана за попереднього уряду.

"Необхідно ухвалити закони, які забезпечать незалежність судової влади Угорщини, прозорість державних тендерів, можливість боротьби з корупцією, перевірку декларацій про доходи та відстеження використання коштів Європейського Союзу", - зауважила Аніта Орбан.

Вона також наголосила, що Угорщина не надсилатиме солдатів чи зброю до України.

Євроінтеграція України

  • Раніше Аніта Орбан зазначила, що Угорщина підтримуватиме тіснішу інтеграцію України до ЄС лише з міркувань "суто національних інтересів", і додала, що новий уряд продовжить політику попереднього уряду, спрямовану на забезпечення додаткових прав для етнічної угорської меншини в Україні.

Топ коментарі
Гроші і золото повернули. Кредит і євроінтеграцію не блокують.
Годі чекати від них більшого.
11.05.2026 16:47 Відповісти
Орбани на мадярщині ніколи не закінчуються
11.05.2026 17:05 Відповісти
Скільки угорця не годуй, а він все рівно в тайгу дивиться.
11.05.2026 17:16 Відповісти
Орбан = Мадяр...
11.05.2026 16:44 Відповісти
11.05.2026 16:47 Відповісти
Та скільки у них там тих "орбанів"? 😂
11.05.2026 17:42 Відповісти
роздвоєння особистості в нового угорського керівництва.
Або по-українськи - багатовекторність.
Якщо касапи є загрозою угорцям - то партнером вони за визначенням бути не можуть.
Хіба що... там розраховують, що буферна зона, якоє є Україна - встоїть...
11.05.2026 16:45 Відповісти
😊 "Росія залишиться партнером попри загрозу безпеці Угорщини Джерело: https://censor.net/ua/n4002592
Це схоже на. жінку, яка кохає чоловіка, котрий її постійно пи*дить, ламає руки, пальці і завжди під час сексу погрожує вбити. Хтось це називає садо-мазо, я ж вважаю це випадком клінічної психіатрії.
11.05.2026 17:20 Відповісти
"на забезпечення додаткових прав для етнічної угорської меншини" скільки можна лізти в наші справи. Точно що Мадяр це той самий Орбан.
11.05.2026 16:46 Відповісти
І на "на забезпечення додаткових прав для етнічної української меншини".
11.05.2026 17:03 Відповісти
Якась шизофренична заява... Як партнер може нести загрозу? Це вже тоді не партнер.. Чи Аніта Орбан плутає свої мазохістські ігри з міжнародними відносинами?
11.05.2026 16:50 Відповісти
А ти задай такі питання, дивлячись на політику Гітлера, чи Сталіна... Обоє "цілувалися в ясна", і обоє готувалися до війни проти "партнера"...
11.05.2026 16:57 Відповісти
Бггг... і хто зараз в нас Аніта? Шикльгрубер чи Джугашвілі?
Шось мені підказує, шо мадяри на міжнародній політичній арені займають місце десь не дуже далеко від параші. Просто трохи дибільна система прийняття рішень в ЄС дозволила їм зі свого кутку підкукурікувати.
11.05.2026 17:06 Відповісти
Я тобі не даю порівняння "Аніти", з цими двама персонажами... А про приклад "співпраці" "партнерів"...
11.05.2026 17:23 Відповісти
Ну там теж загрози не було (принаймні обидва так вважали). Джугашвілі зібрав огроменну армію і думав шо роздавить Елоїзича як слимака. А сам Елоїзич зрозумів який киздець йому готувався лише через кілька днів після нападу, коли пішли доповіді з фронту про трофеї і розбиті війська.
12.05.2026 10:46 Відповісти
Ти з "зеленим змієм" - на ТИ? "Переклинило"? Я написав про те, що "партнерські стосунки", в політиці - "перемінна величина", яка змінюється залежно від політичної кон'юктури, та інтересів сторін... Кожна сторона переслідує власні інтереси... І вони можуть стать протилежними партнерським... ЦРУ має своїх агентів у інших країнах НАТО. І вони мають своїх - в США... (це тобі, як "приклад"...).
12.05.2026 10:56 Відповісти
"Узнаю брата Колю" (С)
Я все дивувався, як це "Яр Холодний" написав дві відповіді і жодного разу не нахамив . А треба було просто трошки почекати І ось тобі і хамлива відповідь, і пафосний пук в калюжу замість аргументів.
12.05.2026 11:27 Відповісти
Ну так а що робить? Я тобі "стрижене", а ти мені - "брите"... Висновок? Або п'яний, або не розумієш, що тобі пояснюють... Я не винуватий в цьому... А ти все добиваєшся від мене: "А п-па-ч-чиму т-ты м-мен-ня, не ув-важаешь?..."
12.05.2026 12:01 Відповісти
Шо робити:
1) припинити хамити.
2) почати поважати співбесідника.
3) надавати аргументи, які відповідають темі розмови.

Але жодноний з цих пунктів тобі не під силу
12.05.2026 12:05 Відповісти
1. На відміну від тебе, аргументи, по темі, я тобі привів... Те, що ти не зрозумів мною написаного - не моя вина, а твоя біда... Я у цьому не винуватий...
2. Я тобі пояснював, на прикладі стосунків між Гітлером та Сталіним, як політичними лідерами своїх країн, характер стосунків у міжнародній сфері. Ти ж перевів це у міфічну "відсутність загрози" між Гітлером і Сталіним ... Тобто, "підмінив предмет спору" (Навмисно, чи, навіть не розуміючи цього - в даному випадку, не важливо...).
3. Я не зобов"язаний "поважати співбесідника", який сидить навпроти мене, і меле дурниці, в публічному просторі...
А "припинить хамить" - так, спочатку, глянь у дзеркало...
12.05.2026 12:16 Відповісти
Легко. Наприклад США і Китай.
11.05.2026 17:08 Відповісти
Я з вами не погоджуюсь. Ані США не несе загрозу Китаю, ані Китай не несе загрозу США. Якщо вони будуть воювати - їм обом буде величезна срака. І вони це чудово розуміють.
11.05.2026 17:15 Відповісти
Припустимо. Тоді Китай і Тайвань.
11.05.2026 17:32 Відповісти
Я не знаю як в цих чуваків з партнерством... може статися шо і ніяк. Але ж хіба Тайвань це не Китай? Це формально визнають всі
12.05.2026 10:47 Відповісти
Ще горлечко пляшки не охололо після Орбана, як на неї присів Мадяр.
11.05.2026 16:52 Відповісти
Шо не кажи, а сапер Водічка як у воду дивився...
11.05.2026 16:59 Відповісти
Попри загрозу ми будемо партнерами. Це вже якесь збочення в стилі садомазо просто.
11.05.2026 17:02 Відповісти
Заголовок "Росія залишиться партнером попри загрозу безпеці Угорщини та Європи" контрверсійний тому, що у тексті: "Росія залишиться партнером, але відносини не можуть ґрунтуватися на односторонній залежності... У нинішній геополітичній ситуації очевидно, що політика Росії становить загрозу безпеці Угорщини та Європи",
11.05.2026 17:02 Відповісти
11.05.2026 17:05 Відповісти
там якщо маєш прзвище орбан - то це прямий шлях у полтику. Парламентським державним секретарем в офісі прем'єр-міністра орбана теж був орбан, тільки балаж.
11.05.2026 17:21 Відповісти
більше орбанів, харошіх і разних.
11.05.2026 17:06 Відповісти
ну а хто думав шо то тільки Орбан? Угорщина все рівно буде на стороні фашистів
11.05.2026 17:11 Відповісти
11.05.2026 17:16 Відповісти
Що при Орбану влада була гондонами *****, що при Мадяру - та же гума тільки трохи рожева.
11.05.2026 17:24 Відповісти
"ЧЕРНОГО КОБЕЛЯ НЕ ОТМОЕШ ДО БЕЛА". Сапер Водічка, побратим вояки Швейка, був правий. Чого чекати від цих туранських зайд в Європі. Це чужеродний європейцям етнос.
11.05.2026 17:27 Відповісти
І боже вас збережи, не читайте до обіду угорську пресу
11.05.2026 18:40 Відповісти
Коротше, Орбан №2.
11.05.2026 19:38 Відповісти
 
 