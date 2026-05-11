Росія залишиться партнером попри загрозу безпеці Угорщини та Європи, - МЗС країни
Новопризначена міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан заявила, що Будапешт прагне рівноправних та прозорих відносин з Росією.
Про це вона сказала на засіданні парламентського комітету у понеділок, її заяву наводить агентство Reuters, передає Цензор.НЕТ.
Відносини між країнами
"Росія залишиться партнером, але відносини не можуть ґрунтуватися на односторонній залежності", – сказала вона. "У нинішній геополітичній ситуації очевидно, що політика Росії становить загрозу безпеці Угорщини та Європи", - сказала Орбан.
Вона зазначила, що її першим завданням буде відновлення довіри в Угорщині, яка була підірвана за попереднього уряду.
"Необхідно ухвалити закони, які забезпечать незалежність судової влади Угорщини, прозорість державних тендерів, можливість боротьби з корупцією, перевірку декларацій про доходи та відстеження використання коштів Європейського Союзу", - зауважила Аніта Орбан.
Вона також наголосила, що Угорщина не надсилатиме солдатів чи зброю до України.
Євроінтеграція України
- Раніше Аніта Орбан зазначила, що Угорщина підтримуватиме тіснішу інтеграцію України до ЄС лише з міркувань "суто національних інтересів", і додала, що новий уряд продовжить політику попереднього уряду, спрямовану на забезпечення додаткових прав для етнічної угорської меншини в Україні.
Годі чекати від них більшого.
Або по-українськи - багатовекторність.
Якщо касапи є загрозою угорцям - то партнером вони за визначенням бути не можуть.
Хіба що... там розраховують, що буферна зона, якоє є Україна - встоїть...
Це схоже на. жінку, яка кохає чоловіка, котрий її постійно пи*дить, ламає руки, пальці і завжди під час сексу погрожує вбити. Хтось це називає садо-мазо, я ж вважаю це випадком клінічної психіатрії.
Шось мені підказує, шо мадяри на міжнародній політичній арені займають місце десь не дуже далеко від параші. Просто трохи дибільна система прийняття рішень в ЄС дозволила їм зі свого кутку підкукурікувати.
Я все дивувався, як це "Яр Холодний" написав дві відповіді і жодного разу не нахамив . А треба було просто трошки почекати І ось тобі і хамлива відповідь, і пафосний пук в калюжу замість аргументів.
1) припинити хамити.
2) почати поважати співбесідника.
3) надавати аргументи, які відповідають темі розмови.
Але жодноний з цих пунктів тобі не під силу
2. Я тобі пояснював, на прикладі стосунків між Гітлером та Сталіним, як політичними лідерами своїх країн, характер стосунків у міжнародній сфері. Ти ж перевів це у міфічну "відсутність загрози" між Гітлером і Сталіним ... Тобто, "підмінив предмет спору" (Навмисно, чи, навіть не розуміючи цього - в даному випадку, не важливо...).
3. Я не зобов"язаний "поважати співбесідника", який сидить навпроти мене, і меле дурниці, в публічному просторі...
А "припинить хамить" - так, спочатку, глянь у дзеркало...