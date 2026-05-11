Україна має пакет пропозицій для покращення відносин з Угорщиною,- Сибіга

Україна має пакет пропозицій і готова його обговорювати з Угорщиною для покращення двосторонніх відносин.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга перед початком засідання Ради ЄС із питань закордонних справ, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Наявність пакету пропозицій

"Ми маємо пакет пропозицій і готові їх обговорювати з нашими угорськими партнерами, аби зняти з порядку денного питання, яке псувало й отруювало наші двосторонні відносини. Я переконаний, що ми маємо ці реалістичні пропозиції з нашого боку. Ми зацікавлені у встановленні двостороннього діалогу як на рівні очільників відповідних відомств, так і, безумовно, на рівні лідерів", - сказав глава МЗС.

Нова динаміка на шляху до членства в ЄС

За словами Сибіги, після виборів в Угорщині українська сторона вважає, що отримує нову динаміку на шляху України до повноправного членства в ЄС.

"По-перше, було розблоковано 90-мільярдний кредит. Це надзвичайно важливо для нашої макрофінансової стабільності в Україні, а також і для оборонних спроможностей, тому що ці кошти будуть спрямовані на закупівлю і виробництво дронів, а також підготовку до зими", - розповів міністр.

Також дипломат зазначив, що є шанс на відкриття першого кластера у переговорах щодо вступу в ЄС.

"Україна віддана реформам, і ми будемо продовжувати цей шлях. Але дуже важливо, щоб Європа це теж помічала, і були відповідні оцінки, а найкраща оцінка - це відкриття кластерів", - додав очільник зовнішньополітичного відомства.

