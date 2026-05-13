Угорщина вперше викликала російського посла через удар РФ по Закарпаттю

Новий уряд Угорщини засудив російську дронову атаку на Закарпаття в середу, 13 травня. Міністерство закордонних справ країни вперше викликало посла РФ у Будапешті.

Про це заявив угорський прем’єр Петер Мадяр, пише Daily News Hungary, передає Цензор.НЕТ.

Деталі

Новий прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що уряд "Тиси" рішуче засуджує російську дронову атаку на Закарпаття.

Він додав, що міністерка закордонних справ Аніта Орбан викликала посла Росії в Будапешті на ранок четверга. Раніше вона заявила, що угорські чиновники постійно контактують з консульськими представниками, і рішуче засудила ці атаки.

Міністерка додала, що удари були зафіксовані в кількох місцях Закарпаття, зокрема на інфраструктурі поблизу Сваляви та промисловому об'єкті в Ужгороді.

Зазначимо, що попередник Аніти Орбана Петер Сійярто ніколи не викликав російського посла після атак РФ на Закарпаття. Це було приводом для критики на його адресу з боку незалежних угорських медіа.

Масована атака 13 травня

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що БпЛА ворога атакують Вінницьку область та Київщину.

Також Росія б'є по Хмельницькій, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

БпЛА атакували Одесу.

На Рівненщині, за попередніми даними, 3 людини загинули, 6 - постраждали.

За даними ГУР МО, Росія розпочала комбінований тривалий повітряний удар по критичних обʼєктах в Україні.

