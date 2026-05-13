Угорщина вперше викликала російського посла через удар РФ по Закарпаттю
Новий уряд Угорщини засудив російську дронову атаку на Закарпаття в середу, 13 травня. Міністерство закордонних справ країни вперше викликало посла РФ у Будапешті.
Про це заявив угорський прем’єр Петер Мадяр, пише Daily News Hungary, передає Цензор.НЕТ.
Деталі
Новий прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що уряд "Тиси" рішуче засуджує російську дронову атаку на Закарпаття.
Він додав, що міністерка закордонних справ Аніта Орбан викликала посла Росії в Будапешті на ранок четверга. Раніше вона заявила, що угорські чиновники постійно контактують з консульськими представниками, і рішуче засудила ці атаки.
Міністерка додала, що удари були зафіксовані в кількох місцях Закарпаття, зокрема на інфраструктурі поблизу Сваляви та промисловому об'єкті в Ужгороді.
- Зазначимо, що попередник Аніти Орбана Петер Сійярто ніколи не викликав російського посла після атак РФ на Закарпаття. Це було приводом для критики на його адресу з боку незалежних угорських медіа.
Масована атака 13 травня
- Нагадаємо, раніше повідомлялось, що БпЛА ворога атакують Вінницьку область та Київщину.
- Також Росія б'є по Хмельницькій, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.
- БпЛА атакували Одесу.
- На Рівненщині, за попередніми даними, 3 людини загинули, 6 - постраждали.
- За даними ГУР МО, Росія розпочала комбінований тривалий повітряний удар по критичних обʼєктах в Україні.
пане Мадяре, то може вже час взяти під прикриття мадярського ППО отдєльно взяті райони Закарпаття ?
за даними медіа, через атаку довелося евакуювати угорських залізничників, які перебували на станції Чоп поблизу кордону: спершу їх відправили до укриттів, а згодом перемістили на територію Угорщини.
То, что Венгрия действует, не считаясь с украинскими интересами, - это факт. Но легальность выдачи паспортов Венгрии - это юрисдикция Венгрии.
