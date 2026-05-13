Угорщина вперше викликала російського посла через удар РФ по Закарпаттю

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр

Новий уряд Угорщини засудив російську дронову атаку на Закарпаття в середу, 13 травня. Міністерство закордонних справ країни вперше викликало посла РФ у Будапешті.

Про це заявив угорський прем’єр Петер Мадяр, пише Daily News Hungary, передає Цензор.НЕТ.

Деталі

Новий прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що уряд "Тиси" рішуче засуджує російську дронову атаку на Закарпаття.

Він додав, що міністерка закордонних справ Аніта Орбан викликала посла Росії в Будапешті на ранок четверга. Раніше вона заявила, що угорські чиновники постійно контактують з консульськими представниками, і рішуче засудила ці атаки.

Міністерка додала, що удари були зафіксовані в кількох місцях Закарпаття, зокрема на інфраструктурі поблизу Сваляви та промисловому об'єкті в Ужгороді.

  • Зазначимо, що попередник Аніти Орбана Петер Сійярто ніколи не викликав російського посла після атак РФ на Закарпаття. Це було приводом для критики на його адресу з боку незалежних угорських медіа.

Масована атака 13 травня

Топ коментарі
+18
Так тільки удари по Закарпаттю мадяри засуджують?
13.05.2026 20:27 Відповісти
+12
Не за Україну а за Закарпатьє, тримають при собі імперскость, тобто наше!!! А нічого що це Русь дозволила цим з уралу перейти тихо нашу землю??? ну ну!!!!
13.05.2026 20:28 Відповісти
+9
А Угорщина яким боком доЗакарпаття?))
13.05.2026 21:02 Відповісти
тепер з мадяра москва буде робити орбана, цікаво коли запросять у москву домовлятися про співпрацю?
13.05.2026 20:26 Відповісти
упс !

пане Мадяре, то може вже час взяти під прикриття мадярського ППО отдєльно взяті райони Закарпаття ?
нє ?

.
13.05.2026 20:28 Відповісти
Новий уряд Угорщини повинен розігнати російську агентуру, яка засіла на всіх гілках угорської влади і відмінити дипломатичну акредитацію у російської агентури.
13.05.2026 20:30 Відповісти
BBC
за даними медіа, через атаку довелося евакуювати угорських залізничників, які перебували на станції Чоп поблизу кордону: спершу їх відправили до укриттів, а згодом перемістили на територію Угорщини.
13.05.2026 20:33 Відповісти
Все! Пи&дець расіії...
13.05.2026 20:32 Відповісти
Ну, Закарпаття угорці вважають своєю тимчасово окупованою територією. Тому і такі заяви. На решту України їм похер.
13.05.2026 20:33 Відповісти
Мадяри можуть вважати що завгодно, але факт є фактом, що Мадяр таке саме лайно як і Орбан.
13.05.2026 20:48 Відповісти
таке саме, але не з таким різким смородом
Можливо, з європеййським Бланідасом
13.05.2026 22:57 Відповісти
Потрібно закрити консульство Угорщини в Закарпатті бо це центр сепаратистів який нелегально видає угорські паспорти українцям.
13.05.2026 21:03 Відповісти
Что значит нелегально? Кто кроме самой Венгрии определяет легальность получения паспорта Венгрии?
То, что Венгрия действует, не считаясь с украинскими интересами, - это факт. Но легальность выдачи паспортов Венгрии - это юрисдикция Венгрии.
13.05.2026 21:13 Відповісти
Якби ж у нас був президент а не кловун - то він би вирішив ці питання з Угорщиною.
А так як у нас торчок в кріслі президента який не має ніякої стратегії, діє ситуативно і при цьому ще і бикує - то й маємо таку сраку у всьому.
13.05.2026 21:15 Відповісти
Угри? А скількі в них дивізій??))
14.05.2026 00:31 Відповісти
До цього, отому тОрбану і сіярту *************, було геть байдуже на отих Українців Закарпаття!!!
13.05.2026 20:43 Відповісти
Це виглядає погано. Виходить так, що по Волині чи Буковині нехай б'ють.
13.05.2026 20:52 Відповісти
Чому тільки Закарпаття? Ще одні мр#зі ніяк не заспокояться? Української земельки закортіло угрофінам?
13.05.2026 20:58 Відповісти
Війська Угорщини стояли на кордоні України ранком 24.02.2022 і чекали. Цікаво на що? Питання риторичне.
13.05.2026 21:05 Відповісти
Могло бути відволікаючим маневром на прохання *****.
13.05.2026 21:19 Відповісти
І тому політики Угорщини заявляли наприклад в 2022 що Закарпаття буде приєднано до Угорщини тому що там багато громадян мають угорські паспорти. Схоже це було не тільки маневром. Вони чекали коли Київ впаде щоб окупувати Закарпаття. Тим більше що навіть західні експерти не давали українцям жодного шансу.
13.05.2026 21:31 Відповісти
не давали українцям жодного шансу, розуміючи, хто з 2019 в Україні при владі. Тоді вони прямо заявили, що не чекали такої автономності від Армії. Натяк більш, ніж прозорий.
13.05.2026 21:47 Відповісти
Хороший знак, значит договоренности всё-таки были за Закарпатье у орбана с пуйлом и мы узнаем об этом рано или поздно
13.05.2026 21:47 Відповісти
в чому хороший? що орбан, що мадяр вважають його своїм протекторатом, лише для орбана путін його не чіпав, а при мадярі почне утюжити
14.05.2026 01:31 Відповісти
 
 