Мадяр повідомив Кошті про початок переговорів з Україною щодо прав угорців на Закарпатті

Прем’єр Угорщини Петер Мадяр повідомив про початок технічних переговорів з Україною щодо захисту мовних, освітніх і культурних прав угорської громади на Закарпатті.

Про це він написав у соцмережі Х за підсумками розмови з президентом Європейської ради Антоніу Коштою, повідомляє Цензор.НЕТ.

Початок перемовин на технічному рівні

"Перед початком сьогоднішнього засідання уряду я телефоном повідомив президенту Європейської ради, що ми розпочали раунд переговорів на технічному рівні з українською стороною, спрямованих на якнайшвидше забезпечення захисту мовних, освітніх та культурних прав угорської громади на Закарпатті", - розповів Мадяр.

Прем'єр Угорщини також додав, що Кошта повідомив йому про свою заяву президенту Володимиру Зеленському в неділю, 17 травня, згідно з якою "повага до прав угорської меншини, яка проживає в Україні, має передувати будь-яким подальшим крокам".

Консультації між Україною та Угорщиною

Нагадаємо, що напередодні повідомлялося про те, що глава МЗС Андрій Сибіга провів розмову із угорською колегою Анітою Орбан. Сторони домовилися вже цього тижня провести раунд угорсько-українських консультацій на рівні експертів.

