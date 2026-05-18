Мадяр повідомив Кошті про початок переговорів з Україною щодо прав угорців на Закарпатті

Прем’єр Угорщини Петер Мадяр повідомив про початок технічних переговорів з Україною щодо захисту мовних, освітніх і культурних прав угорської громади на Закарпатті.

Про це він написав у соцмережі Х за підсумками розмови з президентом Європейської ради Антоніу Коштою, повідомляє Цензор.НЕТ.

Початок перемовин на технічному рівні

"Перед початком сьогоднішнього засідання уряду я телефоном повідомив президенту Європейської ради, що ми розпочали раунд переговорів на технічному рівні з українською стороною, спрямованих на якнайшвидше забезпечення захисту мовних, освітніх та культурних прав угорської громади на Закарпатті", - розповів Мадяр.

Прем'єр Угорщини також додав, що Кошта повідомив йому про свою заяву президенту Володимиру Зеленському в неділю, 17 травня, згідно з якою "повага до прав угорської меншини, яка проживає в Україні, має передувати будь-яким подальшим крокам".

Читайте також: Удари РФ по Закарпаттю, де проживають угорці, є неприйнятними. Вимагаємо припинити агресію, - глава МЗС Орбан

Консультації між Україною та Угорщиною

Нагадаємо, що напередодні повідомлялося про те, що глава МЗС Андрій Сибіга провів розмову із угорською колегою Анітою Орбан. Сторони домовилися вже цього тижня провести раунд угорсько-українських консультацій на рівні експертів.

Читайте також: Зеленський провів розмову з Коштою: Європа має бути залучена до мирних перемовин

Угорщина (2966) Закарпатська область (2239) Кошта Антоніу (140) Мадяр Петер (69)
Топ коментарі
Наша пісня гарна й нова, починаймо її знову. Яких ще прав не вистачає етнічним угорцям, громадянам України, на Закарпатті? Права не знати української взагалі? А в Угорщині громадянам дозволено не знати взагалі угорської?
18.05.2026 17:28 Відповісти
Чим більше в Україні прав угорців etc. тим менше в Україні прав українців.
18.05.2026 17:30 Відповісти
а чому ці угорці не хочуть переїхати жити до Угорщини?
18.05.2026 17:43 Відповісти
Вони хочуть взагалі ''забити'' на українську мову.
18.05.2026 17:25 Відповісти
Та нехай забивають, будуть ізгоями в Україні.
18.05.2026 17:32 Відповісти
мені в моїй країні "ізгої" не треба.
18.05.2026 18:05 Відповісти
вони - мадяри
вони народжувались та вмирали у 90% ізгоями, бо варились собі у своїх селах

якщо ми можемо в'їхати в ЄС верхи на мадярах (румунах, поляках і т.д.) то най ся так буде.

50 літ вже тих закарпатських мадярів не бачив і,сподіваюсь, знову гледіти на них не буду

18.05.2026 19:01 Відповісти
те як проводить "політику" , а саме план по знищенню українців в Україні Zельона влада - меншиною будуть українці невдовзі
18.05.2026 17:27 Відповісти
Дозволено ... а навіщо ?
18.05.2026 17:50 Відповісти
Основное право - не знать украинский язык. Именно не знать , а не разговаривать на нем. "Моя твоя не понимать" здесь главное.
18.05.2026 17:28 Відповісти
Заберіть дод себе цих угорців і не буде ніяких проблем. Але ж мадярам ці угорці нах.. не всралися, мадяри хочуть Закарпаття.
18.05.2026 17:31 Відповісти
мадяри наглі! є такі є зовсім незнають україхнської мови проживаючи в Україні! а хто захистить українців в угорщині?
18.05.2026 17:36 Відповісти
Це б мав робити Гарант Конституції, але він захищає в Україні права євреїв, росіян і зараз угорців.
18.05.2026 19:20 Відповісти
а чому ці угорці не хочуть переїхати жити до Угорщини?
Там занято венграми).
18.05.2026 17:47 Відповісти
Як вони вже зайобали ці ****** мадяри!
18.05.2026 17:43 Відповісти
В Україні налічується 67-71 заклад середньої освіти, де навчальний процес ведеться повністю або переважно угорською мовою. Всі вони компактно розташовані в місцях проживання угорської національної меншини в Закарпатській області (зокрема у Берегівському районі).
Проти двох шкіл в Угорщині,де викладають українською.
18.05.2026 17:47 Відповісти
В Венгрии это секретная информация. Мадяр прикидуется идиотом.
18.05.2026 17:49 Відповісти
Складається таке враження, що команда Зе розпочала торг українською мовою і культурою.
18.05.2026 17:51 Відповісти
І так довго тягнув - чого він не дойобується до Румунії - де угорців в рази більше
18.05.2026 18:03 Відповісти
В Словакии венгры составляют 10% населения(0,2% в Украине).
18.05.2026 18:20 Відповісти
а наступний крок - референдум за приєднання .... ? 👀
18.05.2026 18:06 Відповісти
Ще один осередрк сепаратизму .Україна українцям крим татарам хер кацапам та іншим що накинули око на Україну кожні 100р починається зуд ніяк не можуть заспокоїтись отоваряться по повній притихнуть
18.05.2026 18:09 Відповісти
Здається, що в Україні порушують тільки права українців, а всі інші захищені або їх будуть захищати
18.05.2026 19:04 Відповісти
Ось і знову черговий шедевр примітивного політичного фарсу та дешевої театральщини від Будапешта, де пан Мадяр знову впіймав кураж і грає роль такоі собі ,,месії на білому коні''. Тільки погляньте на цей масштаб трагедії: людина перед засіданням уряду ледь не вистрибує з мешт, терміново набирає голову Євроради і тремтячим від пафосу голосом звітує, що вони ,,екстрено розпочали раунд технічних переговорів'' для порятунку мови та культури закарпатських угорців. Слухайте, шановні, а де ви взагалі відкопали бодай якусь проблему з правами угорців в Україні? Що це за такий дикий форсаж та імітація бурхливої діяльності на абсолютно порожньому місці? Кого і від кого ви там зібралися так героїчно і терміново рятувати вдень і вночі? Цей дешевий піар і намагання висмоктати апокаліпсис із пальця виглядають настільки цинічно і брехливо, ніби на Закарпатті права меншин топчуть танками, ситуація просто повний швах і туди вже треба висилати блакитні шоломи ООН!!! Але найсмішніше в цьому угорському ,,плачі Ярославни'' - це феноменальна угорська забудькуватість і просто еталонні подвійні стандарти. Будапешт роками бився в істериці й вимагав від України зберегти стовідсоткове угорськомовне навчання, хоча сама Угорщина аж до 2024 року не спромоглася відкрити для української діаспори бодай одну нещасну державну школу з рідною мовою викладання. Дбати про меншини в чужій хаті, звісно, значно приємніше, ніж виділяти на це власні кошти. Більше того, ця так звана ,,турбота'' насправді була звичайним шкідництвом, адже через відсутність української мови в навчанні понад 60% випускників цих закарпатських шкіл банально не могли скласти ЗНО. Багато дітей взагалі не розуміли бодай хоч щось украінською !!! Дітей просто закривали в ізольованому освітньому гетто, позбавляючи можливості вступити в українські виші чи побудувати кар'єру у власній країні. Натомість у самій Угорщині державна система освіти вилизана так жорстко, що без ідеального знання угорської дитина там не те що іспити не складе - вона навіть зі шкільного подвір'я без перекладача не вийде.!! Тож давайте нещановні називати речі своїми іменами: весь цей ваш раптовий мовний клопіт - це просто брудна ширма і банальний шантаж, щоб ставити палиці в колеса євроінтеграції України і виторговувати собі якісь бонуси в Брюсселі. Справжні ж права українців у самій Угорщині Будапешт почав помічати і хоч якось забезпечувати лише під тиском велетенської хвилі біженців та копняків від міжнародної дипломатії. Так що припиняйте цей свій дешевий цирк з конями і закривайте завісу. Ваша показова турбота пахне не захистом прав, а звичайним дешевим піаром і політичним мародерством, де живих людей використовують як розмінну монету. Спектакль провалено, актори - бездарні, а надумана вами ,,катастрофа століття '' викликає лише огиду і гомеричний регіт.
18.05.2026 19:33 Відповісти
А цей Мадяр не хоче захистити угорців на Закарпатті в Україні від кацапських обстрілів ???
18.05.2026 20:01 Відповісти
 
 