Мадяр сообщил Коште о начале переговоров с Украиной относительно прав венгров на Закарпатье
Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр сообщил о начале технических переговоров с Украиной по вопросам защиты языковых, образовательных и культурных прав венгерской общины на Закарпатье.
Об этом он написал в соцсети Х по итогам беседы с президентом Европейского совета Антониу Коштой, сообщает Цензор.НЕТ.
Начало переговоров на техническом уровне
"Перед началом сегодняшнего заседания правительства я по телефону сообщил президенту Европейского совета, что мы начали раунд переговоров на техническом уровне с украинской стороной, направленных на скорейшее обеспечение защиты языковых, образовательных и культурных прав венгерской общины на Закарпатье", — рассказал Мадьяр.
Премьер Венгрии также добавил, что Кошта сообщил ему о своем заявлении президенту Владимиру Зеленскому в воскресенье, 17 мая, согласно которому "уважение прав венгерского меньшинства, проживающего в Украине, должно предшествовать любым дальнейшим шагам".
Консультации между Украиной и Венгрией
Напомним, что накануне сообщалось о том, что глава МИД Андрей Сибига провел беседу с венгерской коллегой Анитой Орбан. Стороны договорились уже на этой неделе провести раунд венгерско-украинских консультаций на уровне экспертов.
