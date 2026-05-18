Вопрос закарпатских венгров Отношения Украины и Венгрии
Мадяр сообщил Коште о начале переговоров с Украиной относительно прав венгров на Закарпатье

Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр сообщил о начале технических переговоров с Украиной по вопросам защиты языковых, образовательных и культурных прав венгерской общины на Закарпатье.

Об этом он написал в соцсети Х по итогам беседы с президентом Европейского совета Антониу Коштой, сообщает Цензор.НЕТ.

Начало переговоров на техническом уровне

"Перед началом сегодняшнего заседания правительства я по телефону сообщил президенту Европейского совета, что мы начали раунд переговоров на техническом уровне с украинской стороной, направленных на скорейшее обеспечение защиты языковых, образовательных и культурных прав венгерской общины на Закарпатье", — рассказал Мадьяр.

Премьер Венгрии также добавил, что Кошта сообщил ему о своем заявлении президенту Владимиру Зеленскому в воскресенье, 17 мая, согласно которому "уважение прав венгерского меньшинства, проживающего в Украине, должно предшествовать любым дальнейшим шагам".

Консультации между Украиной и Венгрией

Напомним, что накануне сообщалось о том, что глава МИД Андрей Сибига провел беседу с венгерской коллегой Анитой Орбан. Стороны договорились уже на этой неделе провести раунд венгерско-украинских консультаций на уровне экспертов.

Наша пісня гарна й нова, починаймо її знову. Яких ще прав не вистачає етнічним угорцям, громадянам України, на Закарпатті? Права не знати української взагалі? А в Угорщині громадянам дозволено не знати взагалі угорської?
18.05.2026 17:28 Ответить
Чим більше в Україні прав угорців etc. тим менше в Україні прав українців.
18.05.2026 17:30 Ответить
а чому ці угорці не хочуть переїхати жити до Угорщини?
18.05.2026 17:43 Ответить
Вони хочуть взагалі ''забити'' на українську мову.
18.05.2026 17:25 Ответить
Та нехай забивають, будуть ізгоями в Україні.
18.05.2026 17:32 Ответить
мені в моїй країні "ізгої" не треба.
18.05.2026 18:05 Ответить
те як проводить "політику" , а саме план по знищенню українців в Україні Zельона влада - меншиною будуть українці невдовзі
18.05.2026 17:27 Ответить
Дозволено ... а навіщо ?
18.05.2026 17:50 Ответить
Основное право - не знать украинский язык. Именно не знать , а не разговаривать на нем. "Моя твоя не понимать" здесь главное.
18.05.2026 17:28 Ответить
Заберіть дод себе цих угорців і не буде ніяких проблем. Але ж мадярам ці угорці нах.. не всралися, мадяри хочуть Закарпаття.
18.05.2026 17:31 Ответить
мадяри наглі! є такі є зовсім незнають україхнської мови проживаючи в Україні! а хто захистить українців в угорщині?
18.05.2026 17:36 Ответить
а чому ці угорці не хочуть переїхати жити до Угорщини?
18.05.2026 17:43 Ответить
Там занято венграми).
18.05.2026 17:47 Ответить
Як вони вже зайобали ці ****** мадяри!
18.05.2026 17:43 Ответить
В Україні налічується 67-71 заклад середньої освіти, де навчальний процес ведеться повністю або переважно угорською мовою. Всі вони компактно розташовані в місцях проживання угорської національної меншини в Закарпатській області (зокрема у Берегівському районі).
Проти двох шкіл в Угорщині,де викладають українською.
18.05.2026 17:47 Ответить
В Венгрии это секретная информация. Мадяр прикидуется идиотом.
18.05.2026 17:49 Ответить
Складається таке враження, що команда Зе розпочала торг українською мовою і культурою.
18.05.2026 17:51 Ответить
І так довго тягнув - чого він не дойобується до Румунії - де угорців в рази більше
18.05.2026 18:03 Ответить
В Словакии венгры составляют 10% населения(0,2% в Украине).
18.05.2026 18:20 Ответить
а наступний крок - референдум за приєднання .... ? 👀
18.05.2026 18:06 Ответить
Ще один осередрк сепаратизму .Україна українцям крим татарам хер кацапам та іншим що накинули око на Україну кожні 100р починається зуд ніяк не можуть заспокоїтись отоваряться по повній притихнуть
18.05.2026 18:09 Ответить
 
 