Удары РФ по Закарпатью, где проживают венгры, неприемлемы. Требуем прекратить агрессию, - глава МИД Орбан
Венгрия выразила протест российскому послу Евгению Станисловову в связи с российским ударом по Закарпатью.
Об этом в видеообращении заявила министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"В связи с вчерашней атакой российских беспилотников на Закарпатье я вызвала посла России в Будапеште в Министерство иностранных дел. Только что наша встреча завершилась.
Я еще раз подчеркнула, что венгерское правительство решительно осуждает российскую атаку, и мы требуем немедленного прекращения агрессии против гражданского населения.
Я заявила послу России, что для Венгрии абсолютно неприемлем тот факт, что теперь атаки осуществляются и на Закарпатье, где проживают венгры.
Я подчеркнула, что Россия должна сделать все для немедленного прекращения огня и скорейшего мирного и долгосрочного завершения войны", - отметила министр.
Что предшествовало?
- Новое правительство Венгрии осудило российскую дронную атаку на Закарпатье в среду, 13 мая. Министерство иностранных дел страны впервые вызвало посла РФ в Будапеште.
- Предшественник Аниты Орбана Петер Сийярто никогда не вызывал российского посла после атак РФ на Закарпатье.
Горбатого тільки могила виправить, іншого вони не знають.
Їм все ще 10тий раз муляє, що угорців забагато на цій планеті і мучить стид, за завелику кількість окупованої землі угорцями на Європейському континенті
