Удары РФ по Закарпатью, где проживают венгры, неприемлемы. Требуем прекратить агрессию, - глава МИД Орбан

РФ атаковала Закарпатье: что говорят в Венгрии?

Венгрия выразила протест российскому послу Евгению Станисловову в связи с российским ударом по Закарпатью.

Об этом в видеообращении заявила министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"В связи с вчерашней атакой российских беспилотников на Закарпатье я вызвала посла России в Будапеште в Министерство иностранных дел. Только что наша встреча завершилась.

Я еще раз подчеркнула, что венгерское правительство решительно осуждает российскую атаку, и мы требуем немедленного прекращения агрессии против гражданского населения.

Я заявила послу России, что для Венгрии абсолютно неприемлем тот факт, что теперь атаки осуществляются и на Закарпатье, где проживают венгры.

Я подчеркнула, что Россия должна сделать все для немедленного прекращения огня и скорейшего мирного и долгосрочного завершения войны", - отметила министр.

Что предшествовало?

  • Новое правительство Венгрии осудило российскую дронную атаку на Закарпатье в среду, 13 мая. Министерство иностранных дел страны впервые вызвало посла РФ в Будапеште.
  • Предшественник Аниты Орбана Петер Сийярто никогда не вызывал российского посла после атак РФ на Закарпатье.

а по іншій території України най луплять, так, покидьку?...
14.05.2026 15:44 Ответить
В українців і арабів Перської затоки є свій лідер, який їх захищає.
14.05.2026 15:47 Ответить
А що новий прем'єр повинен захищати Україну???В нас є головнокомандуючий з квну.
14.05.2026 17:03 Ответить
Ще можна встати на коліна з портретом путла
14.05.2026 15:44 Ответить
Вы кацапам карту нарисуйте, куда можно стрелять, а куда вы против))) Цирк!
14.05.2026 15:45 Ответить
жінка Орбана ?
14.05.2026 15:46 Ответить
А по решті території прийнятні?
14.05.2026 15:47 Ответить
У когось ще ж питання до персонажа «Швейка»?
14.05.2026 15:48 Ответить
А хто єта здєлал???
14.05.2026 15:50 Ответить
А що в такій ситуації зробив Зеленський?
14.05.2026 15:54 Ответить
А серьезно! В Украине проживают Украинцы! Кто с паспортами Венгрии, пусть валят в свою Венгрию!
14.05.2026 15:59 Ответить
Тихесенько заплакав Оруел в куточку....
14.05.2026 15:59 Ответить
14.05.2026 16:05 Ответить
орбан на орбані сидить та орбаном погоняє..
14.05.2026 16:18 Ответить
Це якийсь пекельний пі іс дес. Основною провиною до русні було виставлено не те що вони луплять по території суверенної держави та вбивають мирних громадян, а що вбивають угорців. Чекаємо на подібний висер вже від румунських керманичів після бомбардування Чернівецької області.
14.05.2026 16:38 Ответить
А це не жОна ****** орбана?
14.05.2026 16:48 Ответить
Хто-що, а угорці і далі тогрують та зустрічаються з кацапами для якихось домовленостей.
Горбатого тільки могила виправить, іншого вони не знають.
Їм все ще 10тий раз муляє, що угорців забагато на цій планеті і мучить стид, за завелику кількість окупованої землі угорцями на Європейському континенті
14.05.2026 17:14 Ответить
вони не угорці , вони громадяни України
14.05.2026 17:15 Ответить
Та они только по украинцам бьют,циники мадярные.
14.05.2026 19:10 Ответить
Це вам привіт від пуйла за те, що не вибрали вітю орбана.
14.05.2026 19:33 Ответить
Ага. Тільки там більшість населення - українці. То їх не жалко?
14.05.2026 19:57 Ответить
Та невже
Муділи
15.05.2026 10:00 Ответить
 
 