Удары РФ по Закарпатью, где проживают венгры, неприемлемы. Требуем прекратить агрессию, - глава МИД Орбан

Венгрия выразила протест российскому послу Евгению Станисловову в связи с российским ударом по Закарпатью.

Об этом в видеообращении заявила министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с вчерашней атакой российских беспилотников на Закарпатье я вызвала посла России в Будапеште в Министерство иностранных дел. Только что наша встреча завершилась.

Я еще раз подчеркнула, что венгерское правительство решительно осуждает российскую атаку, и мы требуем немедленного прекращения агрессии против гражданского населения.

Я заявила послу России, что для Венгрии абсолютно неприемлем тот факт, что теперь атаки осуществляются и на Закарпатье, где проживают венгры.

Я подчеркнула, что Россия должна сделать все для немедленного прекращения огня и скорейшего мирного и долгосрочного завершения войны", - отметила министр.

Что предшествовало?

Новое правительство Венгрии осудило российскую дронную атаку на Закарпатье в среду, 13 мая. Министерство иностранных дел страны впервые вызвало посла РФ в Будапеште.

Предшественник Аниты Орбана Петер Сийярто никогда не вызывал российского посла после атак РФ на Закарпатье.

