Удари РФ по Закарпаттю, де проживають угорці, є неприйнятними. Вимагаємо припинити агресію, - глава МЗС Орбан

Угорщина висловила протест російському послу Євгенію Станісловову через російський удар по Закарпаттю.

Про це у відеозверненні заявила міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Через учорашню атаку російських безпілотників на Закарпаття я викликала посла Росії в Будапешті до Міністерства закордонних справ. Щойно наша зустріч завершилася.

Я ще раз наголосила, що угорський уряд рішуче засуджує російську атаку, і ми вимагаємо негайного припинення агресії проти цивільного населення.

Я заявила послу Росії, що для Угорщини є абсолютно неприйнятним той факт, що тепер атаки здійснюються і на Закарпаття, де проживають угорці.

Я наголосила, що Росія повинна зробити все заради негайного припинення вогню та якнайшвидшого мирного й тривалого завершення війни", - зазначила міністерка.

Що передувало?

Новий уряд Угорщини засудив російську дронову атаку на Закарпаття в середу, 13 травня. Міністерство закордонних справ країни вперше викликало посла РФ у Будапешті.

Попередник Аніти Орбана Петер Сійярто ніколи не викликав російського посла після атак РФ на Закарпаття.

