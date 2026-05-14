Удари РФ по Закарпаттю, де проживають угорці, є неприйнятними. Вимагаємо припинити агресію, - глава МЗС Орбан

РФ атакувала Закарпаття: що кажуть в Угорщині?

Угорщина висловила протест російському послу Євгенію Станісловову через російський удар по Закарпаттю.

Про це у відеозверненні заявила міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Через учорашню атаку російських безпілотників на Закарпаття я викликала посла Росії в Будапешті до Міністерства закордонних справ. Щойно наша зустріч завершилася.

Я ще раз наголосила, що угорський уряд рішуче засуджує російську атаку, і ми вимагаємо негайного припинення агресії проти цивільного населення.

Я заявила послу Росії, що для Угорщини є абсолютно неприйнятним той факт, що тепер атаки здійснюються і на Закарпаття, де проживають угорці.

Я наголосила, що Росія повинна зробити все заради негайного припинення вогню та якнайшвидшого мирного й тривалого завершення війни", - зазначила міністерка.

Що передувало?

  • Новий уряд Угорщини засудив російську дронову атаку на Закарпаття в середу, 13 травня. Міністерство закордонних справ країни вперше викликало посла РФ у Будапешті.
  • Попередник Аніти Орбана Петер Сійярто ніколи не викликав російського посла після атак РФ на Закарпаття.

а по іншій території України най луплять, так, покидьку?...
14.05.2026 15:44
Вы кацапам карту нарисуйте, куда можно стрелять, а куда вы против))) Цирк!
14.05.2026 15:45
А по решті території прийнятні?
показати весь коментар
14.05.2026 15:47
14.05.2026 15:44
В українців і арабів Перської затоки є свій лідер, який їх захищає.
14.05.2026 15:47
А що новий прем'єр повинен захищати Україну???В нас є головнокомандуючий з квну.
14.05.2026 17:03
Ще можна встати на коліна з портретом путла
14.05.2026 15:44
14.05.2026 15:45
жінка Орбана ?
14.05.2026 15:46
14.05.2026 15:47
У когось ще ж питання до персонажа «Швейка»?
14.05.2026 15:48
А хто єта здєлал???
14.05.2026 15:50
А що в такій ситуації зробив Зеленський?
14.05.2026 15:54
А серьезно! В Украине проживают Украинцы! Кто с паспортами Венгрии, пусть валят в свою Венгрию!
14.05.2026 15:59
Тихесенько заплакав Оруел в куточку....
14.05.2026 15:59
14.05.2026 16:05
орбан на орбані сидить та орбаном погоняє..
14.05.2026 16:18
Це якийсь пекельний пі іс дес. Основною провиною до русні було виставлено не те що вони луплять по території суверенної держави та вбивають мирних громадян, а що вбивають угорців. Чекаємо на подібний висер вже від румунських керманичів після бомбардування Чернівецької області.
14.05.2026 16:38
А це не жОна ****** орбана?
14.05.2026 16:48
Хто-що, а угорці і далі тогрують та зустрічаються з кацапами для якихось домовленостей.
Горбатого тільки могила виправить, іншого вони не знають.
Їм все ще 10тий раз муляє, що угорців забагато на цій планеті і мучить стид, за завелику кількість окупованої землі угорцями на Європейському континенті
14.05.2026 17:14
вони не угорці , вони громадяни України
14.05.2026 17:15
Та они только по украинцам бьют,циники мадярные.
14.05.2026 19:10
Це вам привіт від пуйла за те, що не вибрали вітю орбана.
14.05.2026 19:33
Ага. Тільки там більшість населення - українці. То їх не жалко?
14.05.2026 19:57
 
 