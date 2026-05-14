Удари РФ по Закарпаттю, де проживають угорці, є неприйнятними. Вимагаємо припинити агресію, - глава МЗС Орбан
Угорщина висловила протест російському послу Євгенію Станісловову через російський удар по Закарпаттю.
Про це у відеозверненні заявила міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Через учорашню атаку російських безпілотників на Закарпаття я викликала посла Росії в Будапешті до Міністерства закордонних справ. Щойно наша зустріч завершилася.
Я ще раз наголосила, що угорський уряд рішуче засуджує російську атаку, і ми вимагаємо негайного припинення агресії проти цивільного населення.
Я заявила послу Росії, що для Угорщини є абсолютно неприйнятним той факт, що тепер атаки здійснюються і на Закарпаття, де проживають угорці.
Я наголосила, що Росія повинна зробити все заради негайного припинення вогню та якнайшвидшого мирного й тривалого завершення війни", - зазначила міністерка.
Що передувало?
- Новий уряд Угорщини засудив російську дронову атаку на Закарпаття в середу, 13 травня. Міністерство закордонних справ країни вперше викликало посла РФ у Будапешті.
- Попередник Аніти Орбана Петер Сійярто ніколи не викликав російського посла після атак РФ на Закарпаття.
Горбатого тільки могила виправить, іншого вони не знають.
Їм все ще 10тий раз муляє, що угорців забагато на цій планеті і мучить стид, за завелику кількість окупованої землі угорцями на Європейському континенті