Украина и Венгрия на этой неделе проведут раунд консультаций, - Сибига

Глава МИД Андрей Сибига провел беседу со своей венгерской коллегой Анитой Орбан. Стороны договорились уже на этой неделе провести раунд венгерско-украинских консультаций на уровне экспертов.

Об этом он сообщил в соцсети X.

Сибига отметил, что Украина готова без промедления "открыть новую, взаимовыгодную страницу в украинско-венгерских отношениях".

"Мы готовы сотрудничать с новым венгерским правительством по всем вопросам нашей двусторонней повестки дня, включая тему национальных меньшинств, с целью восстановления доверия и добрососедских отношений между нашими странами", - сказал глава МИД Украины.

По словам министра, договорились провести раунд венгерско-украинских консультаций на уровне экспертов уже на этой неделе, чтобы найти практические и надежные решения для венгерского меньшинства в Закарпатской области.

"Нашей целью является обеспечение европейских стандартов и практик. Мы также обсудили более широкую региональную, европейскую и международную повестку дня", - добавил Сибига.

Также стороны обсуждали вопрос о пути вступления Украины в ЕС.

