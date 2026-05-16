Правительство Мадяра передаст компенсационные выплаты министров Орбана детскому дому в Украине
Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что компенсационные выплаты бывшим чиновникам Виктора Орбана будут переданы украинскому детскому дому.
Заявление Мадяра цитирует TVP, сообщает Цензор.НЕТ.
После передачи власти, во время которой, по словам Мадяра, атмосфера была "не слишком хорошей", новый глава правительства заявил, что начнется расследование деятельности предыдущей администрации.
В частности, Мадяр обвинил Орбана и членов его партии "Фидес" в том, что они из-за "коррупции и кумовства" загнали страну в долги.
Также новый премьер указал на стремительный рост государственного долга до почти 75% ВВП и инфляцию в 26%, тогда как, по его словам, "олигархи заработали десятки миллиардов форинтов на государственных контрактах".
Согласно венгерскому законодательству, министры и их заместители имеют право на выплаты, пропорциональные продолжительности пребывания в должности, по истечении срока полномочий.
Мадяр отметил, что в случае министров общая сумма выплат составила 350 млн форинтов (970 000 евро), а общая сумма, включая выплаты заместителям министров, составляет почти 1 млрд форинтов (2,8 млн евро).
"Я призываю министров, которые разрушили нашу страну и завели ее в долги, даже не думать о том, чтобы брать эти деньги. Учитывая то состояние, в котором они оставили страну, это меньшее, что они могут сделать - не брать десятки миллионов форинтов компенсаций", - заявил глава венгерского правительства.
Помощь пойдет детскому дому в Украине
Сообщается, что новое и предыдущее правительства Венгрии согласились передать эти деньги детскому дому в украинском селе, где преимущественно проживает венгерское меньшинство.
