РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9610 посетителей онлайн
Новости Отношения Украины и Венгрии
3 523 4

Правительство Мадяра передаст компенсационные выплаты министров Орбана детскому дому в Украине

Мадьяр передаст компенсации правительства Орбана детскому дому в Украине

Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что компенсационные выплаты бывшим чиновникам Виктора Орбана будут переданы украинскому детскому дому.

Заявление Мадяра цитирует TVP, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

После передачи власти, во время которой, по словам Мадяра, атмосфера была "не слишком хорошей", новый глава правительства заявил, что начнется расследование деятельности предыдущей администрации.

В частности, Мадяр обвинил Орбана и членов его партии "Фидес" в том, что они из-за "коррупции и кумовства" загнали страну в долги.

Также новый премьер указал на стремительный рост государственного долга до почти 75% ВВП и инфляцию в 26%, тогда как, по его словам, "олигархи заработали десятки миллиардов форинтов на государственных контрактах".

Читайте также: Мадьяр отменил режим чрезвычайного положения в Венгрии, введенный Орбаном

Согласно венгерскому законодательству, министры и их заместители имеют право на выплаты, пропорциональные продолжительности пребывания в должности, по истечении срока полномочий.

Мадяр отметил, что в случае министров общая сумма выплат составила 350 млн форинтов (970 000 евро), а общая сумма, включая выплаты заместителям министров, составляет почти 1 млрд форинтов (2,8 млн евро).

"Я призываю министров, которые разрушили нашу страну и завели ее в долги, даже не думать о том, чтобы брать эти деньги. Учитывая то состояние, в котором они оставили страну, это меньшее, что они могут сделать - не брать десятки миллионов форинтов компенсаций", - заявил глава венгерского правительства.

Помощь пойдет детскому дому в Украине 

Сообщается, что новое и предыдущее правительства Венгрии согласились передать эти деньги детскому дому в украинском селе, где преимущественно проживает венгерское меньшинство.

Читайте также: Украина имеет пакет предложений для улучшения отношений с Венгрией, - Сибига

Автор: 

Венгрия (2572) помощь (8311) детдом (41) Мадяр Петер (68)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нууу, зараз молодець. Тихенько починаю аплодувати, по факту.( Але обережно обережно щоб не виявилося що Закарпаття не бутерброд 😸).
показать весь комментарий
16.05.2026 00:54 Ответить
Вибачаюсь за згадку совєцкого кінематографа, але мені ці гойдалки щодо Мадяра нагадують поведінку Нонанкура з "Соломенной шляпки", який то скасовував весілля під дією чергової витівки Фадінара, то ліз в обійми до майбутнього зятя.
Русня у порівнянні з нами виглядає Нонанкуром. Хитрою, розумною, винахідливою і завжди цілеспрямованою.
показать весь комментарий
16.05.2026 06:30 Ответить
Блін я такий фільм не знаю 😳.
показать весь комментарий
16.05.2026 10:53 Ответить
Це з підтекстом. Його розрив з Вітюшою Кремлівським трапився через указ про помилування педофіла, друга Вітюші, який провертав свої темні справи саме у дитбудинку. А жона Мадяра, міністр юстиції, завізувала указ. А тодішня президентам помилувала педофіла. І почалося.
показать весь комментарий
16.05.2026 01:48 Ответить
 
 