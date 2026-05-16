Уряд Мадяра передасть компенсаційні виплати міністрів Орбана дитячому будинку в Україні

Новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що компенсаційні виплати колишніх урядовців Віктора Орбана передадуть українському дитячому будинку.

Заяву Мадяра цитує TVP, інформує Цензор.НЕТ.

Після передачі влади, під час якої, за словами Мадяра, атмосфера була "не надто доброю", новий глава уряду заявив, що розпочнеться розслідування діяльності попередньої адміністрації.

Зокрема, Мадяр звинуватив Орбана та членів його партії "Фідес" у тому, що вони через "корупцію та кумівство" загнали країну в борги.

Також новий прем'єр вказав на стрімке зростання державного боргу до майже 75% ВВП та інфляцію у 26%, тоді як, за його словами, "олігархи заробили десятки мільярдів форинтів на державних контрактах".

Згідно з угорським законодавством, міністри та їхні заступники мають право на виплати, пропорційні до тривалості перебування на посаді, після закінчення терміну повноважень.

Мадяр зазначив, що у випадку міністрів загальна сума виплат становила 350 млн форинтів (970 000 євро), а загальна сума, включаючи виплати заступникам міністрів, становить майже 1 млрд форинтів (2,8 млн євро).

"Я закликаю міністрів, які зруйнували нашу країну та завели її в борги, навіть не думати про те, щоб брати ці гроші. З огляду на той стан, у якому вони залишили країну, це найменше, що вони можуть зробити – не брати десятки мільйонів форинтів компенсацій",- заявив очільник угорського уряду.

Допомога піде дитбудинку в Україні

Повідомляється, що новий і попередній уряди Угорщини погодилися передати ці гроші дитячому будинку в українському селі, де переважно проживає угорська меншина.

