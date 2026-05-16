УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8549 відвідувачів онлайн
Новини Відносини України та Угорщини
3 609 4

Уряд Мадяра передасть компенсаційні виплати міністрів Орбана дитячому будинку в Україні

Мадяр віддасть компенсації уряду Орбана дитячому будинку в Україні

Новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що компенсаційні виплати колишніх урядовців Віктора Орбана передадуть українському дитячому будинку.

Заяву Мадяра цитує  TVP, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Після передачі влади, під час якої, за словами Мадяра, атмосфера була "не надто доброю", новий глава уряду заявив, що розпочнеться розслідування діяльності попередньої адміністрації.

Зокрема, Мадяр звинуватив Орбана та членів його партії "Фідес" у тому, що вони через "корупцію та кумівство" загнали країну в борги.

Також новий прем'єр вказав на стрімке зростання державного боргу до майже 75% ВВП та інфляцію у 26%, тоді як, за його словами, "олігархи заробили десятки мільярдів форинтів на державних контрактах".

Читайте також: Мадяр скасував режим надзвичайного стану в Угорщині, запроваджений Орбаном

Згідно з угорським законодавством, міністри та їхні заступники мають право на виплати, пропорційні до тривалості перебування на посаді, після закінчення терміну повноважень.

Мадяр зазначив, що у випадку міністрів загальна сума виплат становила 350 млн форинтів (970 000 євро), а загальна сума, включаючи виплати заступникам міністрів, становить майже 1 млрд форинтів (2,8 млн євро).

"Я закликаю міністрів, які зруйнували нашу країну та завели її в борги, навіть не думати про те, щоб брати ці гроші. З огляду на той стан, у якому вони залишили країну, це найменше, що вони можуть зробити – не брати десятки мільйонів форинтів компенсацій",- заявив очільник угорського уряду.

Допомога піде дитбудинку в Україні 

Повідомляється, що новий і попередній уряди Угорщини погодилися передати ці гроші дитячому будинку в українському селі, де переважно проживає угорська меншина.

Читайте також: Україна має пакет пропозицій для покращення відносин з Угорщиною,- Сибіга

Автор: 

Угорщина (2965) допомога (9138) дитбудинок (30) Мадяр Петер (68)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нууу, зараз молодець. Тихенько починаю аплодувати, по факту.( Але обережно обережно щоб не виявилося що Закарпаття не бутерброд 😸).
показати весь коментар
16.05.2026 00:54 Відповісти
Вибачаюсь за згадку совєцкого кінематографа, але мені ці гойдалки щодо Мадяра нагадують поведінку Нонанкура з "Соломенной шляпки", який то скасовував весілля під дією чергової витівки Фадінара, то ліз в обійми до майбутнього зятя.
Русня у порівнянні з нами виглядає Нонанкуром. Хитрою, розумною, винахідливою і завжди цілеспрямованою.
показати весь коментар
16.05.2026 06:30 Відповісти
Блін я такий фільм не знаю 😳.
показати весь коментар
16.05.2026 10:53 Відповісти
Це з підтекстом. Його розрив з Вітюшою Кремлівським трапився через указ про помилування педофіла, друга Вітюші, який провертав свої темні справи саме у дитбудинку. А жона Мадяра, міністр юстиції, завізувала указ. А тодішня президентам помилувала педофіла. І почалося.
показати весь коментар
16.05.2026 01:48 Відповісти
 
 