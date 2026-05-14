Мадяр скасував режим надзвичайного стану в Угорщині, запроваджений Орбаном
Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр оголосив про скасування режиму надзвичайного стану, який діяв в Угорщині останні чотири роки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні на його сторінці у Facebook.
"Сьогодні, через чотири роки, закінчується введений Орбаном режим надзвичайного стану, пов’язаний з військовою загрозою, і разом із цим ми прощаємося з урядом, що керував країною за допомогою указів протягом останніх шести років. Ми повертаємося до нормального життя", – написав Мадяр.
Що передувало?
- 24 травня 2022 року попередній прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив про запровадження в країні режиму надзвичайної ситуації через економічні труднощі, спричинені "ситуацією навколо України".
- Тоді в опозиції це голосування критикували та заявляли, що режим НС потрібен уряду для того, щоб уникнути консультацій із парламентом щодо низки ключових питань.
