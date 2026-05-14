Мадяр скасував режим надзвичайного стану в Угорщині, запроваджений Орбаном

Петер Мадяр

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр оголосив про скасування режиму надзвичайного стану, який діяв в Угорщині останні чотири роки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні на його сторінці у Facebook.

"Сьогодні, через чотири роки, закінчується введений Орбаном режим надзвичайного стану, пов’язаний з військовою загрозою, і разом із цим ми прощаємося з урядом, що керував країною за допомогою указів протягом останніх шести років. Ми повертаємося до нормального життя", – написав Мадяр.

Що передувало?

  • 24 травня 2022 року попередній прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив про запровадження в країні режиму надзвичайної ситуації через економічні труднощі, спричинені "ситуацією навколо України".
  • Тоді в опозиції це голосування критикували та заявляли, що режим НС потрібен уряду для того, щоб уникнути консультацій із парламентом щодо низки ключових питань.

Треба дуже щільно придивитись до цього хлопця! Чи не забагато на ньому піни і вазеліну!
14.05.2026 15:59 Відповісти
Ну прям Витя орбан в молодости, подрос пацанёнок, не верю я ему.
14.05.2026 16:25 Відповісти
Украlна не нападе?! Та ти що!
14.05.2026 17:32 Відповісти
 
 