Мадяр отменил режим чрезвычайного положения в Венгрии, введенный Орбаном
Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр объявил об отмене режима чрезвычайного положения, действовавшего в Венгрии последние четыре года.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на его странице в Facebook.
"Сегодня, спустя четыре года, заканчивается введенный Орбаном режим чрезвычайного положения, связанный с военной угрозой, и вместе с этим мы прощаемся с правительством, которое управляло страной с помощью указов в течение последних шести лет. Мы возвращаемся к нормальной жизни", – написал Мадяр.
Что предшествовало?
- 24 мая 2022 года предыдущий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о введении в стране режима чрезвычайной ситуации из-за экономических трудностей, вызванных "ситуацией вокруг Украины".
- Тогда в оппозиции это голосование критиковали и заявляли, что режим ЧС нужен правительству для того, чтобы избежать консультаций с парламентом по ряду ключевых вопросов.
