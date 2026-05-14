Мадяр отменил режим чрезвычайного положения в Венгрии, введенный Орбаном

Петер Мадяр

Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр объявил об отмене режима чрезвычайного положения, действовавшего в Венгрии последние четыре года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на его странице в Facebook.

"Сегодня, спустя четыре года, заканчивается введенный Орбаном режим чрезвычайного положения, связанный с военной угрозой, и вместе с этим мы прощаемся с правительством, которое управляло страной с помощью указов в течение последних шести лет. Мы возвращаемся к нормальной жизни", – написал Мадяр.

Что предшествовало?

  • 24 мая 2022 года предыдущий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о введении в стране режима чрезвычайной ситуации из-за экономических трудностей, вызванных "ситуацией вокруг Украины".
  • Тогда в оппозиции это голосование критиковали и заявляли, что режим ЧС нужен правительству для того, чтобы избежать консультаций с парламентом по ряду ключевых вопросов.

Треба дуже щільно придивитись до цього хлопця! Чи не забагато на ньому піни і вазеліну!
14.05.2026 15:59 Ответить
Ну прям Витя орбан в молодости, подрос пацанёнок, не верю я ему.
14.05.2026 16:25 Ответить
Украlна не нападе?! Та ти що!
14.05.2026 17:32 Ответить
 
 