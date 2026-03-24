Молдова планирует ввести чрезвычайное положение в энергетике из-за последствий атак РФ по Украине

Правительство Молдовы одобрило введение чрезвычайного положения в энергетике на 60 дней, а премьер-министр Александру Мунтяну допустил вероятность плановых отключений электроэнергии, поскольку "ситуация остается сложной" из-за ударов РФ по Украине.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на TV8.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Влияние войны РФ против Украины на соседние государства

Соответствующее решение о введении чрезвычайного положения должно быть вынесено на голосование депутатов на внеочередном заседании парламента в 17:00.

"Реальность вокруг нас стала жестче (...) Война, развязанная Россией против Украины, бьет по критической инфраструктуре соседней страны. В то же время она создает цепные эффекты во всем регионе и уже непосредственно влияет на нас здесь, в Республике Молдова. Последствия действий Российской Федерации больше нельзя игнорировать", — заявил Мунтяну.

Премьер-министр попросил все компетентные учреждения "действовать немедленно", заверил, что власти продемонстрируют "прозрачность в принятии решений" и что они будут оперативно информировать население.

Читайте также: Из-за ночной атаки РФ произошло отключение электроэнергии в 6 областях, – Минэнерго

По словам Сергея Дякону, главы Национального центра управления в кризисных ситуациях (CNMC), "технические сбои свидетельствуют о серьезном коротком замыкании, требующем специального вмешательства".

Чрезвычайное положение позволяет государству действовать быстро и скоординированно, чтобы ограничить последствия кризиса, защитить жизнь и безопасность людей, а также обеспечить бесперебойное предоставление основных услуг. Это способствует быстрому вмешательству в случае отключений, выделению необходимых ресурсов для восстановления линии "Исакча-Вулкенешты", а также корректировке тарифов в сжатые сроки для предотвращения дефицита топлива и обеспечения работы критически важных услуг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака РФ на Новоднестровскую ГЭС привела к разливу нефти в Днестре и угрозе водоснабжению Молдовы, — Санду

В Молдове могут ввести веерные отключения

CNMC совместно с Министерством энергетики разрабатывает комплекс мер по мобилизации ресурсов и координации учреждений, обеспечению энергоснабжения и функционирования критической инфраструктуры. Предусмотрены превентивные меры для учреждений, экономических агентов и операторов, проверка альтернативных источников энергии, адаптация институциональных процедур для быстрого реагирования на риски, энергосбережение в часы пик, ограничение последствий в случае отключений и внедрение планов обеспечения непрерывности жизненно важных услуг, таких как водоснабжение, энергетика, здравоохранение, общественный порядок и социальные услуги.

В этот период граждан призывают бережно относиться к электроэнергии, избегать перегрузки электроприборов, заранее заряжать телефоны и основные устройства, обеспечить наличие альтернативных источников освещения, не пользоваться лифтами в случае перепадов напряжения, а также следить за официальной информацией, которую передают органы власти.

Читайте также: Молдова и Приднестровье впервые за год встретятся в формате 1+1

Что предшествовало

ЛЭП "Исакча – Вулканешти" – основной канал импорта электроэнергии из Румынии в Молдову.

На фоне ударов по Украине 23 марта отключилась трансграничная линия электропередачи Исакча–Вулканешти, соединяющая энергосистемы Молдовы и Румынии.

Также стало известно, что вблизи поврежденной инфраструктуры высоковольтной линии в Молдове нашли обломки БПЛА.