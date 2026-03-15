Атака РФ на Новоднестровскую ГЭС привела к разливу нефти в Днестре и угрозе водоснабжению Молдовы, - Санду

Президент Молдовы Майя Санду заявила об угрозе для водоснабжения Молдовы из-за загрязнения Днестра в результате атаки РФ на Новоднестровскую гидроэлектростанцию.

Угроза водоснабжению Молдовы

"Атака России на Новоднестровскую гидроэлектростанцию в Украине привела к разливу нефти в реку Днестр, что угрожает водоснабжению Молдовы. Мы объявили экологическую тревогу и принимаем меры для защиты нашего населения. Россия несет полную ответственность", - заявила Санду.

Что предшествовало

Напомним, что накануне Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в результате недавней атаки РФ по Днестровской ГЭС зафиксирована утечка технических масел.

Загрязнение распространилось вниз по течению, пересекая границу с Молдовой.

Ранее Молдова обратилась за помощью к ЕС из-за загрязнения реки Днестр в результате атаки РФ.

