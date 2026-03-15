Атака РФ на Новоднестровскую ГЭС привела к разливу нефти в Днестре и угрозе водоснабжению Молдовы, - Санду

Санду заявила о разливе нефти в Днестре из-за удара РФ по ГЭС

Президент Молдовы Майя Санду заявила об угрозе для водоснабжения Молдовы из-за загрязнения Днестра в результате атаки РФ на Новоднестровскую гидроэлектростанцию.

Об этом она написала в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Угроза водоснабжению Молдовы

"Атака России на Новоднестровскую гидроэлектростанцию в Украине привела к разливу нефти в реку Днестр, что угрожает водоснабжению Молдовы. Мы объявили экологическую тревогу и принимаем меры для защиты нашего населения. Россия несет полную ответственность", - заявила Санду.

Читайте также: Молдова объявила экологическую тревогу из-за загрязнения Днестра

Что предшествовало

  • Напомним, что накануне Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в результате недавней атаки РФ по Днестровской ГЭС зафиксирована утечка технических масел.
  • Загрязнение распространилось вниз по течению, пересекая границу с Молдовой.
  • Ранее Молдова обратилась за помощью к ЕС из-за загрязнения реки Днестр в результате атаки РФ.

Читайте также: Молдова обратилась к ЕС за помощью из-за загрязнения Днестра после обстрела РФ

Молдова - не в НАТО і з ПМР, але не боїться назвати винуваться.
фіцорбани - сцють.
15.03.2026 23:26 Ответить
В 22 році вам пропонували знищити придністров'я...
15.03.2026 23:31 Ответить
якби знищили то зараз би там були любителі рашки при владі
15.03.2026 23:51 Ответить
як би ЗСУ у 2022 му зайшли до "ПНР" то сьогодні про "любителів рашки " у Молдови не було б і згадки
16.03.2026 00:31 Ответить
 
 