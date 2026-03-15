522 4
Атака РФ на Новоднестровскую ГЭС привела к разливу нефти в Днестре и угрозе водоснабжению Молдовы, - Санду
Президент Молдовы Майя Санду заявила об угрозе для водоснабжения Молдовы из-за загрязнения Днестра в результате атаки РФ на Новоднестровскую гидроэлектростанцию.
Об этом она написала в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
Угроза водоснабжению Молдовы
"Атака России на Новоднестровскую гидроэлектростанцию в Украине привела к разливу нефти в реку Днестр, что угрожает водоснабжению Молдовы. Мы объявили экологическую тревогу и принимаем меры для защиты нашего населения. Россия несет полную ответственность", - заявила Санду.
Что предшествовало
- Напомним, что накануне Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в результате недавней атаки РФ по Днестровской ГЭС зафиксирована утечка технических масел.
- Загрязнение распространилось вниз по течению, пересекая границу с Молдовой.
- Ранее Молдова обратилась за помощью к ЕС из-за загрязнения реки Днестр в результате атаки РФ.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
