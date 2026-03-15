Молдова объявила экологическую тревогу из-за загрязнения Днестра

Правительство Молдовы объявило режим экологической тревоги в бассейне реки Днестр на 15 дней — с 16 марта 2026 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил премьер-министр Молдовы Александру Мунтяну.

Причиной такого решения стало загрязнение реки нефтепродуктами, что создает угрозу для окружающей среды и здоровья людей. После обнаружения утечки соответствующие службы начали постоянный мониторинг ситуации.

По словам премьера, в критических точках на реке установили специальные дамбы и абсорбирующие материалы, которые должны сдерживать распространение загрязнения.

Также специалисты регулярно берут пробы воды, а результаты анализов отслеживают в режиме реального времени. В некоторых районах страны из-за риска загрязнения временно ограничили подачу воды населению.

Загрязнение связывают с утечкой после российской атаки

По данным украинской стороны, 10 марта 2026 года в реке Днестр вблизи села Лядова Ярышевской гомады Могилев-Подольского района были обнаружены пятна технических масел.

Предварительно установлено, что загрязнение могло возникнуть из-за утечки трансформаторного масла из инфраструктурных объектов в районе Днестровской гидроэлектростанции в Черновицкой области.

По информации украинских служб, утечка произошла после российской атаки, которую РФ осуществила 7 марта. Масляные пятна начали распространяться вниз по течению реки и были зафиксированы на территории Молдовы, в частности в районе села Наславча.

Ранее Молдова обратилась за помощью к ЕС из-за загрязнения реки Днестр в результате атаки РФ.

Что предшествовало

Напомним, что накануне Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в результате недавней атаки РФ по Днестровской ГЭС зафиксирована утечка технических масел.

Загрязнение распространилось вниз по течению, пересекая границу с Молдовой.

