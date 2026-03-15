Молдова оголосила екологічну тривогу через забруднення Дністра

Уряд Молдови оголосив режим екологічної тривоги в басейні річки Дністер на 15 днів — із 16 березня 2026 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив прем’єр-міністр Молдови Александру Мунтяну.

Причиною такого рішення стало забруднення річки нафтопродуктами, що створює загрозу для довкілля та здоров’я людей. Після виявлення витоку відповідні служби розпочали постійний моніторинг ситуації.

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У Молдові ввели екологічну тривогу через забруднення Дністра

За словами прем’єра, у критичних точках на річці встановили спеціальні дамби та абсорбуючі матеріали, які мають стримувати поширення забруднення.

Також фахівці регулярно беруть проби води, а результати аналізів відстежують у режимі реального часу. У деяких районах країни через ризик забруднення тимчасово обмежили подачу води населенню.

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Забруднення пов’язують із витоком після російської атаки

За даними української сторони, 10 березня 2026 року в річці Дністер поблизу села Лядова Яришівської громади Могилів-Подільського району були виявлені плями технічних масел.

Попередньо встановлено, що забруднення могло виникнути через витік трансформаторної оливи з інфраструктурних об’єктів у районі Дністровської гідроелектростанції у Чернівецькій області.

За інформацією українських служб, витік стався після російської атаки, яку РФ здійснила 7 березня. Масляні плями почали поширюватися вниз за течією річки і були зафіксовані на території Молдови, зокрема в районі села Наславча.

Раніше Молдова звернулася за допомогою до ЄС через забруднення річки Дністер внаслідок атаки РФ.

Що передувало

Нагадаємо, що напередодні Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що внаслідок нещодавньої атаки РФ по Дністровській ГЕС зафіксовано витік технічних мастил.

Забруднення поширилося вниз течією, перетнувши кордон із Молдовою.

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