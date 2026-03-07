У Чернівецькій області пошкоджена енергетична інфраструктура після нічної атаки

У ніч на 7 березня Чернівецька область зазнала ракетно-дронової атаки, внаслідок якої було пошкоджено енергетичну інфраструктуру у Дністровському районі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Чернівецька ОВА Руслан Осипенко.

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"Цієї ночі ворог здійснив масовану атаку на Чернівецьку область: 11 безпілотників та 4 крилаті ракети типу "Калібр". Основною ціллю атаки стали об’єкти енергетичної інфраструктури у Дністровському районі", — написав Осипенко.

За його словами, на місцях уражень працюють усі відповідні служби, тривають роботи з ліквідації наслідків. Загиблих і постраждалих немає.

Посадовець наголосив, що наразі ситуація в області повністю контрольована, а всі системи життєзабезпечення працюють у штатному режимі.

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Масований обстріл 7 березня

У ніч на 7 березня 2026 року Росія здійснила масштабну комбіновану атаку на територію України, застосувавши рекордну кількість повітряних цілей. Основний удар був спрямований на енергетику, залізничну інфраструктуру та житлові райони.

За даними Повітряних сил ЗСУ, було зафіксовано 509 засобів повітряного нападу. Силам ППО вдалося збити більшу частину цілей, проте зафіксовано 22 влучання та численні падіння уламків.

Харків - ворог ударив балістикою по Київському району міста. Ракета влучила у п'ятиповерховий житловий будинок, повністю зруйнувавши один із під'їздів.

Станом на ранок відомо про 7 загиблих, серед яких двоє дітей. Понад 15 людей отримали поранення.

Київ атакували дрони та ракети (тричі за ніч). Уламки впали в Голосіївському, Деснянському та Дніпровському районах.

У Київській області Сили протиповітряної оборони знищили частину повітряних цілей, влучань у критичну інфраструктуру та постраждалих серед мирних жителів немає.

Частково без світла залишилися споживачі у 7 областях (Вінницька, Житомирська, Запорізька, Миколаївська, Хмельницька, Полтавська та Харківська).