На Сумщині дрон атакував поліцейських по дорозі на службу. ФОТОрепортаж

Ворожий безпілотник ударив по авто правоохоронців на Білопільщині. Двоє поліцейських дістали акубаротравми.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Національній поліції України.

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Також пошкоджено легковий автомобіль, на якому вони пересувалися.

У Нацполіції зазначають, що поліцейські Сумщини щодня продовжують нести службу у прикордонних населених пунктах. Вони першими прибувають на місця ворожих обстрілів, допомагають постраждалим, евакуюють людей та документують воєнні злочини російської армії.

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Наслідки атаки







