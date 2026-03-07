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На Сумщині дрон атакував поліцейських по дорозі на службу. ФОТОрепортаж
Ворожий безпілотник ударив по авто правоохоронців на Білопільщині. Двоє поліцейських дістали акубаротравми.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Національній поліції України.
Також пошкоджено легковий автомобіль, на якому вони пересувалися.
У Нацполіції зазначають, що поліцейські Сумщини щодня продовжують нести службу у прикордонних населених пунктах. Вони першими прибувають на місця ворожих обстрілів, допомагають постраждалим, евакуюють людей та документують воєнні злочини російської армії.
Наслідки атаки
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підарський дрон атаеував цивільну автівку
в ній випадково перебували поліцейські....
перестаньек чіпляти поліцейським заслуги яких вони не заслужили.
випаковість і не більше.