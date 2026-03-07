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Новини Фото Обстріли Сумщини
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На Сумщині дрон атакував поліцейських по дорозі на службу. ФОТОрепортаж

Ворожий безпілотник ударив по авто правоохоронців на Білопільщині. Двоє поліцейських дістали  акубаротравми.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Національній поліції України.

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Також пошкоджено легковий автомобіль, на якому вони пересувалися.

У Нацполіції зазначають,  що поліцейські Сумщини щодня продовжують нести службу у прикордонних населених пунктах. Вони першими прибувають на місця ворожих обстрілів, допомагають постраждалим, евакуюють людей та документують воєнні злочини російської армії.

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Наслідки атаки

Ворог атакував поліцейських на Сумщині
Ворог атакував поліцейських на Сумщині
Ворог атакував поліцейських на Сумщині
Ворог атакував поліцейських на Сумщині

Автор: 

обстріл (34458) Нацполіція (15760) Сумська область (4779)
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07.03.2026 11:23 Відповісти
"Вони першими прибувають на місця ворожих обстрілів, допомагають постраждалим, евакуюють людей та документують воєнні злочини російської армії..." - а також першими "стають на лижі", як наприклад на початку повномасштабного вторгнення кацапів. Це зараз вони "герої тилової служби". Хоч одну сволоту з їхнього вищого керівництва звільнено, чи може хоча б понижено у званні за ту ганебну масову втечу з прифронтових міст у лютому 22-го? Так само як і СБУ та ДБР.
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07.03.2026 11:34 Відповісти
от не потрібно перекрчувати...
підарський дрон атаеував цивільну автівку
в ній випадково перебували поліцейські....
перестаньек чіпляти поліцейським заслуги яких вони не заслужили.
випаковість і не більше.
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07.03.2026 19:18 Відповісти
 
 