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Новости Фото Обстрелы Сумщины
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В Сумской области дрон атаковал полицейских по дороге на службу. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вражеский беспилотник ударил по автомобилю правоохранителей в Белопольском районе. Двое полицейских получили акубаротравмы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

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Также поврежден легковой автомобиль, на котором они передвигались.

В Нацполиции отмечают, что полицейские Сумщины ежедневно продолжают нести службу в приграничных населенных пунктах. Они первыми прибывают на места вражеских обстрелов, помогают пострадавшим, эвакуируют людей и документируют военные преступления российской армии.

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Последствия атаки

Враг атаковал полицейских в Сумской области
Враг атаковал полицейских в Сумской области
Враг атаковал полицейских в Сумской области
Враг атаковал полицейских в Сумской области

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обстрел (33105) Нацполиция (16982) Сумская область (4224)
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Від вас не більше
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07.03.2026 11:23 Ответить
"Вони першими прибувають на місця ворожих обстрілів, допомагають постраждалим, евакуюють людей та документують воєнні злочини російської армії..." - а також першими "стають на лижі", як наприклад на початку повномасштабного вторгнення кацапів. Це зараз вони "герої тилової служби". Хоч одну сволоту з їхнього вищого керівництва звільнено, чи може хоча б понижено у званні за ту ганебну масову втечу з прифронтових міст у лютому 22-го? Так само як і СБУ та ДБР.
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07.03.2026 11:34 Ответить
от не потрібно перекрчувати...
підарський дрон атаеував цивільну автівку
в ній випадково перебували поліцейські....
перестаньек чіпляти поліцейським заслуги яких вони не заслужили.
випаковість і не більше.
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07.03.2026 19:18 Ответить
 
 