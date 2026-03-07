В Сумской области дрон атаковал полицейских по дороге на службу. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вражеский беспилотник ударил по автомобилю правоохранителей в Белопольском районе. Двое полицейских получили акубаротравмы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Также поврежден легковой автомобиль, на котором они передвигались.

В Нацполиции отмечают, что полицейские Сумщины ежедневно продолжают нести службу в приграничных населенных пунктах. Они первыми прибывают на места вражеских обстрелов, помогают пострадавшим, эвакуируют людей и документируют военные преступления российской армии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пятая массированная атака на энергетику: в 7 областях обесточены потребители, - Минэнерго

Последствия атаки







