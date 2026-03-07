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В Сумской области дрон атаковал полицейских по дороге на службу. ФОТОРЕПОРТАЖ
Вражеский беспилотник ударил по автомобилю правоохранителей в Белопольском районе. Двое полицейских получили акубаротравмы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Национальной полиции Украины.
Также поврежден легковой автомобиль, на котором они передвигались.
В Нацполиции отмечают, что полицейские Сумщины ежедневно продолжают нести службу в приграничных населенных пунктах. Они первыми прибывают на места вражеских обстрелов, помогают пострадавшим, эвакуируют людей и документируют военные преступления российской армии.
Последствия атаки
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підарський дрон атаеував цивільну автівку
в ній випадково перебували поліцейські....
перестаньек чіпляти поліцейським заслуги яких вони не заслужили.
випаковість і не більше.