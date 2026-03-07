РУС
Пятая массированная атака на энергетику: в 7 областях обесточены потребители, - Минэнерго

Враг продолжает бить по энергетике

В результате 5-й массированной атаки РФ отключены потребители в Винницкой, Житомирской, Харьковской и других областях. В Киеве нарушено теплоснабжение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Минэнерго.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Ночью Россия осуществила пятую с начала года массированную ракетно-дроновую атаку на объекты энергетики страны. В результате отключены потребители в Винницкой, Житомирской, Запорожской, Николаевской, Хмельницкой, Полтавской и Харьковской областях. Кроме того, в результате атаки врага нарушено теплоснабжение в столице", - говорится в сообщении.

Продолжаются ограничения электроснабжения

Энергетики и тепловики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить свет и тепло для всех потребителей.

Из-за постоянных атак врага в нескольких регионах сегодня применяют вынужденные меры ограничения: вводятся графики ограничения мощности для промышленных предприятий и почасовые отключения для всех категорий потребителей.

Об изменениях в энергоснабжении можно узнать на страницах облэнерго соответствующего региона.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия атаковала жилую и критическую инфраструктуру Украины, - Кулеба

У відповідь як завжди якийсь пук в бєлгородє та й все.
показать весь комментарий
07.03.2026 10:48 Ответить
Вчора наше ЗМІ відтрубило інформацію про продаж електроенергії... чи то розвідка ФСБ така у нас офіційно завжди повідомляє про це??
показать весь комментарий
07.03.2026 11:02 Ответить
 
 