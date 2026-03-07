П’ята масована атака на енергетику: у 7 областях знеструмлено споживачів, - Міненерго

Внаслідок 5-ї масованої атаки РФ знеструмлено споживачів у Вінницькій, Житомирській, Харківській та інших областях. У Києві порушено теплопостачання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міненерго.

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"Уночі Росія здійснила п'яту з початку року масовану ракетно-дронову атаку на обʼєкти енергетики країни. Внаслідок чого є знеструмлені споживачі у Вінницькій, Житомирській, Запорізькій, Миколаївській, Хмельницькій, Полтавській та Харківській областях. Крім того, внаслідок атаки ворога порушено теплопостачання у столиці", - йдеться в повідомленні.

Тривають обмеження електропостачання

Енергетики та тепловики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити світло та тепло для всіх споживачів.

Через постійні атаки ворога в кількох регіонах сьогодні застосовують вимушені заходи обмеження: вводяться графіки обмеження потужності для промислових підприємств та погодинні відключення для всіх категорій споживачів.

Про зміни в енергопостачанні можна дізнаватися на сторінках обленерго відповідного регіону.

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