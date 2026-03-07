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Новини Удари по енергетиці
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П’ята масована атака на енергетику: у 7 областях знеструмлено споживачів, - Міненерго

Ворог продовжує бити по енергетиці

Внаслідок 5-ї масованої атаки РФ знеструмлено споживачів у Вінницькій, Житомирській, Харківській та інших областях. У Києві порушено теплопостачання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міненерго.

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"Уночі Росія здійснила п'яту з початку року масовану ракетно-дронову атаку на обʼєкти енергетики країни. Внаслідок чого є знеструмлені споживачі у Вінницькій, Житомирській, Запорізькій, Миколаївській, Хмельницькій, Полтавській та Харківській областях. Крім того, внаслідок атаки ворога порушено теплопостачання у столиці", - йдеться в повідомленні.

Тривають обмеження електропостачання

Енергетики та тепловики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити світло та тепло для всіх споживачів.

Через постійні атаки ворога в кількох регіонах сьогодні застосовують вимушені заходи обмеження: вводяться графіки обмеження потужності для промислових підприємств та погодинні відключення для всіх категорій споживачів.

Про зміни в енергопостачанні можна дізнаватися на сторінках обленерго відповідного регіону.

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У відповідь як завжди якийсь пук в бєлгородє та й все.
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07.03.2026 10:48 Відповісти
Діма...заспокойся. Все буде добре. Україна переможе.🌝
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07.03.2026 18:06 Відповісти
Ну навіщо так ? ЛІДОР на цьому тижні пообіцяв захистити від іранських дронів та ракет Дубай та інші подібні арабські міста Перскої Затоки!
А те що в прифронтових містах України мацковитські шахеди вже вдень літають вільно , як ворони , то таке ....
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07.03.2026 19:55 Відповісти
Вчора наше ЗМІ відтрубило інформацію про продаж електроенергії... чи то розвідка ФСБ така у нас офіційно завжди повідомляє про це??
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07.03.2026 11:02 Відповісти
Добре, що мабуть, гончарук з шмигалем та єрмаком і татаровим, під орудою ухилянта зеленського, з 2019 рокі, всі свої розум та уміння поклали на захист стратегічно галузі України, - паливно-енергетичної під час дії в Україні Особливо періоду, з 2014 року!!
Усі генпрокурори, призначені зеленським, як на 💯% свої чуваки, це пильнували і контролювали!!
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07.03.2026 14:07 Відповісти
Все рівно доведеться фізично ліквідувати Пуйла, бо виходу немає, інакше війна не закінчиться. Тільки число жертв на той час значно збільшиться. Чим раніше це зробити, тим краще.
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07.03.2026 14:43 Відповісти
Теперішня влада не в силах ліквідувати Міндіча
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07.03.2026 15:39 Відповісти
Скоріше мова може бути не про зелену погань, а сторонню закриту "ініціативу" небайдужих і спроможних на таку акцію
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07.03.2026 16:22 Відповісти
 
 