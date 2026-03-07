В Черновицкой области повреждена энергетическая инфраструктура после ночной атаки
В ночь на 7 марта Черновицкая область подверглась ракетно-дроновой атаке, в результате которой была повреждена энергетическая инфраструктура в Днестровском районе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Черновицкой ОГА Руслан Осипенко.
"Этой ночью враг осуществил массированную атаку на Черновицкую область: 11 беспилотников и 4 крылатые ракеты типа "Калибр". Основной целью атаки стали объекты энергетической инфраструктуры в Днестровском районе", — написал Осипенко.
По его словам, на местах поражений работают все соответствующие службы, продолжаются работы по ликвидации последствий. Погибших и пострадавших нет.
Чиновник подчеркнул, что в настоящее время ситуация в области полностью контролируется, а все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.
Массированный обстрел 7 марта
В ночь на 7 марта 2026 года Россия осуществила масштабную комбинированную атаку на территорию Украины, применив рекордное количество воздушных целей. Основной удар был направлен на энергетику, железнодорожную инфраструктуру и жилые районы.
По данным Воздушных сил ВСУ, было зафиксировано 509 средств воздушного нападения. Силам ПВО удалось сбить большую часть целей, однако зафиксировано 22 попадания и многочисленные падения обломков.
Харьков - враг нанес баллистический удар по Киевскому району города. Ракета попала в пятиэтажный жилой дом, полностью разрушив один из подъездов.
По состоянию на утро известно о 7 погибших, среди которых двое детей. Более 15 человек получили ранения.
Киев атаковали дроны и ракеты (трижды за ночь). Обломки упали в Голосеевском, Деснянском и Днепровском районах.
В Киевской области Силы противовоздушной обороны уничтожили часть воздушных целей, попаданий в критическую инфраструктуру и пострадавших среди мирных жителей нет.
Частично без света остались потребители в 7 областях (Винницкая, Житомирская, Запорожская, Николаевская, Хмельницкая, Полтавская и Харьковская).
Одесская область: удар по портовой инфраструктуре; возник пожар на складах с растительным маслом.
Днепропетровская область: Погиб 48-летний мужчина в Самаровском районе, поврежден инфраструктурный объект и около 20 домов.
Запорожье: повреждены многоэтажки и частный сектор, ранен трехмесячный ребенок.
Буковина: Атака на объекты энергетики в Днестровском районе, обошлось без жертв.
