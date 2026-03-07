В Черновицкой области повреждена энергетическая инфраструктура после ночной атаки

В ночь на 7 марта Черновицкая область подверглась ракетно-дроновой атаке, в результате которой была повреждена энергетическая инфраструктура в Днестровском районе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Черновицкой ОГА Руслан Осипенко.

"Этой ночью враг осуществил массированную атаку на Черновицкую область: 11 беспилотников и 4 крылатые ракеты типа "Калибр". Основной целью атаки стали объекты энергетической инфраструктуры в Днестровском районе", — написал Осипенко.

По его словам, на местах поражений работают все соответствующие службы, продолжаются работы по ликвидации последствий. Погибших и пострадавших нет.

Чиновник подчеркнул, что в настоящее время ситуация в области полностью контролируется, а все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Массированный обстрел 7 марта

В ночь на 7 марта 2026 года Россия осуществила масштабную комбинированную атаку на территорию Украины, применив рекордное количество воздушных целей. Основной удар был направлен на энергетику, железнодорожную инфраструктуру и жилые районы.

По данным Воздушных сил ВСУ, было зафиксировано 509 средств воздушного нападения. Силам ПВО удалось сбить большую часть целей, однако зафиксировано 22 попадания и многочисленные падения обломков.

Харьков - враг нанес баллистический удар по Киевскому району города. Ракета попала в пятиэтажный жилой дом, полностью разрушив один из подъездов.

По состоянию на утро известно о 7 погибших, среди которых двое детей. Более 15 человек получили ранения.

Киев атаковали дроны и ракеты (трижды за ночь). Обломки упали в Голосеевском, Деснянском и Днепровском районах.

В Киевской области Силы противовоздушной обороны уничтожили часть воздушных целей, попаданий в критическую инфраструктуру и пострадавших среди мирных жителей нет.

Частично без света остались потребители в 7 областях (Винницкая, Житомирская, Запорожская, Николаевская, Хмельницкая, Полтавская и Харьковская).