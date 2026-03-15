Атака РФ на Новодністровську ГЕС призвела до розливу нафти у Дністрі та загрози водопостачання Молдови, - Санду

Президентка Молдови Мая Санду заявила про загрозу для водопостачання Молдови через забруднення Дністра внаслідок атаки РФ на Новодністровську гідроелектростанцію.

Про це вона написала у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Загроза для водопостачання Молдови

"Атака Росії на Новодністровську гідроелектростанцію в Україні призвела до розливу нафти в річку Дністер, що загрожує водопостачанню Молдови. Ми оголосили екологічну тривогу і вживаємо заходів для захисту нашого населення. Росія несе повну відповідальність", - заявила Санду.

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Що передувало

Нагадаємо, що напередодні Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що внаслідок нещодавньої атаки РФ по Дністровській ГЕС зафіксовано витік технічних мастил.

Забруднення поширилося вниз течією, перетнувши кордон із Молдовою.

Раніше Молдова звернулася за допомогою до ЄС через забруднення річки Дністер внаслідок атаки РФ.

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