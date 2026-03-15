УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6114 відвідувачів онлайн
Новини Атаки РФ на ГЕС
2 147 7

Атака РФ на Новодністровську ГЕС призвела до розливу нафти у Дністрі та загрози водопостачання Молдови, - Санду

Санду заявила про розлив нафти в Дністрі через удар РФ по ГЕС

Президентка Молдови Мая Санду заявила про загрозу для водопостачання Молдови через забруднення Дністра внаслідок атаки РФ на Новодністровську гідроелектростанцію.

Про це вона написала у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Загроза для водопостачання Молдови

"Атака Росії на Новодністровську гідроелектростанцію в Україні призвела до розливу нафти в річку Дністер, що загрожує водопостачанню Молдови. Ми оголосили екологічну тривогу і вживаємо заходів для захисту нашого населення. Росія несе повну відповідальність", - заявила Санду.

Читайте також: Молдова оголосила екологічну тривогу через забруднення Дністра

Що передувало

  • Нагадаємо, що напередодні Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що внаслідок нещодавньої атаки РФ по Дністровській ГЕС зафіксовано витік технічних мастил.
  • Забруднення поширилося вниз течією, перетнувши кордон із Молдовою.
  • Раніше Молдова звернулася за допомогою до ЄС через забруднення річки Дністер внаслідок атаки РФ.

Читайте також: Молдова попросила у ЄС допомоги через забруднення Дністра після обстрілу РФ

Автор: 

Молдова (2207) обстріл (34617) росія (70537) водопостачання (901) Санду Мая (286)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 