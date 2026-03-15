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Атака РФ на Новодністровську ГЕС призвела до розливу нафти у Дністрі та загрози водопостачання Молдови, - Санду
Президентка Молдови Мая Санду заявила про загрозу для водопостачання Молдови через забруднення Дністра внаслідок атаки РФ на Новодністровську гідроелектростанцію.
Про це вона написала у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.
Загроза для водопостачання Молдови
"Атака Росії на Новодністровську гідроелектростанцію в Україні призвела до розливу нафти в річку Дністер, що загрожує водопостачанню Молдови. Ми оголосили екологічну тривогу і вживаємо заходів для захисту нашого населення. Росія несе повну відповідальність", - заявила Санду.
Що передувало
- Нагадаємо, що напередодні Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що внаслідок нещодавньої атаки РФ по Дністровській ГЕС зафіксовано витік технічних мастил.
- Забруднення поширилося вниз течією, перетнувши кордон із Молдовою.
- Раніше Молдова звернулася за допомогою до ЄС через забруднення річки Дністер внаслідок атаки РФ.
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