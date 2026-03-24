В результате атак РФ обесточена ЛЭП Молдова–Румыния

На фоне ударов по Украине 23 марта отключилась трансграничная линия электропередачи Исакча–Вулканешти, соединяющая энергосистемы Молдовы и Румынии.

Об этом сообщает NewsMaker.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Выявляют неисправности и работают над их устранением. Сообщим подробности, когда будет точная информация. На данный момент рабочие бригады еще не прибыли на место", - сообщили в министерстве энергетики Молдовы.

Президент страны Мая Санду заявила, что в результате российских ударов было нарушено ключевое энергетическое соединение Молдовы с европейской энергосистемой.

По ее словам, альтернативные маршруты поставки электроэнергии уже были оперативно задействованы, однако ситуация остается нестабильной.

"Ответственность за это несет исключительно Россия", – подчеркнула Санду в своем посте в соцсети X.

Что предшествовало?

В ночь на 24 марта российские захватчики нанесли комбинированный массированный удар. Враг нанес удар по территории Украины беспилотниками, крылатыми и баллистическими ракетами.

Российские беспилотники атаковали Одессу вечером 23 марта, в результате чего в отдельных районах города было зафиксировано отключение электроэнергии. Энергетическая инфраструктура региона подверглась перебоям после ударов.

Под массированным ударом врага оказалась Полтавщина. В результате ударов возникли пожары, на местах происшествий работают все экстренные службы, погибли два человека, еще 11 получили ранения.

Запорожье россияне атаковали ракетами и ударными беспилотниками. В городе раздались взрывы, возникли пожары и зафиксированы значительные разрушения. Один человек погиб, девять — ранены.

Также под вражеской атакой оказалась и Винницкая область. В результате обстрела пострадали 9 жилых домов.

