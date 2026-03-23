Молдова готова присоединиться к "Коалиции желающих", — Санду
Молдова заявила о готовности присоединиться к "Коалиции желающих" для оказания помощи Украине.
Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду после заседания Национального совета безопасности, цитирует ееNewsmaker, сообщает Цензор.НЕТ.
Санду попросили прокомментировать заявление президента Франции Эмманюэля Макрона, который приветствовал решение Молдовы присоединиться к "Коалиции желающих" для помощи Украине. Президент отметила, что Молдова пока лишь выразила готовность присоединиться.
"Молдова выразила готовность участвовать в этой "Коалиции желающих". Хочу напомнить, что мы уже оказываем поддержку Украине, проводим обучение саперов. И это именно то, что мы можем делать и что мы предложили, если члены "Коалиции желающих" примут решение о присоединении нашей страны", — сказала Санду.
Она отметила, что участие в Коалиции не противоречит Конституции Молдовы. А также добавила, что запрос Молдовы еще должны рассмотреть другие участники Коалиции.
"Важно, чтобы мы тоже были частью этих усилий. Как я уже говорила, наши специалисты могут проводить обучение и участвовать в разминировании, если война в Украине закончится", — сказала президент Молдовы.
Справочно
Коалиция желающих — это международный союз более 30 стран мира, созданный для поддержки Украины в полномасштабной войне с РФ. О создании коалиции объявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер 2 марта 2025 года.
В "Коалицию желающих" вошли европейские страны НАТО, Австралия, Канада, Япония и Новая Зеландия.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
