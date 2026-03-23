Молдова готова долучитись до "Коаліції охочих", - Санду

Молдова заявила про готовність приєднатися до "Коаліції охочих" для допомоги Україні.

Про це заявила президентка Молдови Мая Санду після засідання Національної ради безпеки, цитує її Newsmaker, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Молдова готова приєднатися до Коаліції

Санду попросили прокоментувати заяву президента Франції Емманюеля Макрона, який привітав рішення Молдови приєднатися до "Коаліції охочих" для допомоги Україні. Президентка зазначила, що Молдова поки що лише висловила готовність долучитися.

"Молдова висловила готовність брати участь у цій "Коаліції охочих". Хочу нагадати, що ми вже надаємо підтримку Україні, проводимо навчання саперів. І це саме те, що ми можемо робити і що ми запропонували, якщо члени "Коаліції охочих" ухвалять рішення про приєднання нашої країни",- сказала Санду.

Вона зауважила, що участь у Коаліції не суперечить Конституції Молдови. А також додала, що запит Молдови ще мають розглянути інші учасники Коаліції.

"Важливо, щоб ми теж були частиною цих зусиль. Як я вже говорила, наші фахівці можуть проводити навчання та брати участь у розмінуванні, якщо війна в Україні закінчиться", - сказала президентка Молдови.

Читайте також: "Коаліція охочих" уклала Паризьку декларацію щодо гарантій безпеки для миру в Україні. ПОВНИЙ ТЕКСТ

Довідково

Коаліція охочих — це міжнародний союз понад 30 країн світу, створений для підтримки України у повномасштабній війні з РФ. Про створення коаліції оголосив прем'єр Великої Британії Кір Стармер 2 березня 2025.

До Коаліції охочих увійшли європейські країни НАТО, Австралія, Канада, Японія та Нова Зеландія.

Читайте також: Україна захистила мир і свободу Молдови, - Санду