Унаслідок атак РФ знеструмлено ЛЕП Молдова–Румунія

На тлі ударів по Україні 23 березня відключилась транскордонна лінія електропередачі Ісакча–Вулканешті, що з’єднує енергосистеми Молдови та Румунії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє NewsMaker.

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"Виявляють несправності та працюють над усуненням. Повідомимо подробиці, коли буде точна інформація. Наразі робочі бригади ще не прибули на місце", - повідомили в міністерстві енергетики Молдови.

Президентка країни Мая Санду заявила, що внаслідок російських ударів було порушено ключове енергетичне з’єднання Молдови з європейською енергосистемою.

За її словами, альтернативні маршрути постачання електроенергії вже були оперативно задіяні, однак ситуація залишається нестабільною.

"Відповідальність за це несе виключно Росія", – наголосила Санду у своєму дописі в соцмережі X.

Що передувало?

У ніч проти 24 березня російські загарбники здійснили комбінований масований удар. Ворог вдарив по території України безпілотниками, крилатими та балістичними ракетами.

Російські безпілотники атакували Одесу ввечері 23 березня, внаслідок чого в окремих районах міста було зафіксовано відключення електроенергії. Енергетична інфраструктура регіону зазнала перебоїв після ударів.

Під масованим ударом ворога перебувала Полтавщина. Внаслідок ударів виникли пожежі, на місцях подій працюють усі екстрені служби, загинули двоє людей, ще 11 дістали поранення.

Запоріжжя росіяни атакували ракетами та ударними безпілотниками. У місті пролунали вибухи, виникли пожежі та зафіксовано значні руйнування. Одна людина загинула, дев'ять - поранені.

Також під ворожою атакою опинилася і Вінницька область.Внаслідок обстрілу постраждали 9 житлових будинків.

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