Молдова и Приднестровье впервые за год встретятся в формате 1+1

Молдова и Приднестровье проведут переговоры

Представители Молдовы и непризнанного Приднестровья 26 февраля впервые за почти год проведут встречу в формате "1+1".

Об этом сообщает Newsmaker, информирует Цензор.НЕТ.

Информацию о запланированных переговорах политических представителей Кишинева и Тирасполя подтвердили в Бюро реинтеграции Молдовы. 

В Тирасполе заявили, что переговоры пройдут в офисе миссии ОБСЕ.

Где и когда состоится встреча

Переговоры запланированы в офисе ОБСЕ в Тирасполе. Формат "1+1" предусматривает прямой диалог между политическими представителями сторон без участия международных посредников.

Предыдущая встреча в таком формате состоялась 8 апреля 2025 года в офисе ОБСЕ в Бендерах. Тогда Приднестровье представлял так называемый "глава МИД" Виталий Игнатьев, а Молдову — вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян.

Что с форматом "5+2"

Ранее в правительстве Молдовы заявляли, что формат "5+2" по урегулированию приднестровского вопроса фактически не работает.

В этом формате, кроме Кишинева и Тирасполя, участвовали Россия, Украина и ОБСЕ в качестве посредников и наблюдателей.

Сейчас стороны возвращаются к двустороннему диалогу, однако повестка дня предстоящей встречи официально не обнародована.

Молдова (379) переговоры (1296) Приднестровье (91)
чи є сенс з гебнею розмовляти? без команди з рашки ті гниди кроку не зроблять
26.02.2026 02:21 Ответить
Два чи три рази я бував у відрядженні в Тирасполі, десь році в 2015-2016. Культурний шок, неначе в третьому класі опинився, і зараз Андропов толкне речь по телику
26.02.2026 04:53 Ответить
Для цього непотрібно їхати в пмр...достатньо на лівому березі Дністра увімкнути радіо...України ви там не почуєте..тільки Молдова та пмр...5 разів на день смерділа пєсня "..тячьот рєка волга..пайот зикіна"..і скільки "надоілі на фєрмє малака"...реально попадаєш в 70-ті
26.02.2026 09:28 Ответить
не знаю як зараз, але ще пару років тому, екскурсії, які влаштовувались в пемеер з Молдови, були під гаслом "Васк то USSR". Схоже "наслєдиє" це єдине що там можуть показати, хоча мені цікава фортеця в Бендери. Підари захапали хоча це на правому березі
26.02.2026 13:05 Ответить
Згоден...там, як у капсулі часу. Просто залишидись у 80-х...
26.02.2026 07:32 Ответить
А який "порядок денний"? У кацапів закінчилися гроші, і "придністровці" відчули, що після вірменів черговий "кидок" буде стосовно їх... От і "промацують грунт" - як-би впертися в Молдову, на правах якоїсь "автономії", з "русским" язиком, і своїми "панятіями"... Тільки щоб тепер годувала Молдова...
26.02.2026 07:52 Ответить
В пмр багато кацапів понаїхавших що одружились на українках та молдованках, і зрусифікованих українців та молдаван...але це не кацапстан (менталітет інший)
Скоріш за все будуть вимагати зберегти кирилицю і якусь автономію
26.02.2026 09:38 Ответить
Ну, так саме про це я й кажу...Збережуть "слов"янськість", на "регіональному" рівні. Головне - щоб молдовани не поступилися статусом "загальнодержавного" рівня "молдавської" (румунської)...
26.02.2026 09:45 Ответить
Таки так,*Севера длинный рубль*кооперативне житло,і на пенсію.
26.02.2026 11:12 Ответить
 
 