Молдова и Приднестровье впервые за год встретятся в формате 1+1
Представители Молдовы и непризнанного Приднестровья 26 февраля впервые за почти год проведут встречу в формате "1+1".
Об этом сообщает Newsmaker, информирует Цензор.НЕТ.
Информацию о запланированных переговорах политических представителей Кишинева и Тирасполя подтвердили в Бюро реинтеграции Молдовы.
В Тирасполе заявили, что переговоры пройдут в офисе миссии ОБСЕ.
Где и когда состоится встреча
Переговоры запланированы в офисе ОБСЕ в Тирасполе. Формат "1+1" предусматривает прямой диалог между политическими представителями сторон без участия международных посредников.
Предыдущая встреча в таком формате состоялась 8 апреля 2025 года в офисе ОБСЕ в Бендерах. Тогда Приднестровье представлял так называемый "глава МИД" Виталий Игнатьев, а Молдову — вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян.
Что с форматом "5+2"
Ранее в правительстве Молдовы заявляли, что формат "5+2" по урегулированию приднестровского вопроса фактически не работает.
В этом формате, кроме Кишинева и Тирасполя, участвовали Россия, Украина и ОБСЕ в качестве посредников и наблюдателей.
Сейчас стороны возвращаются к двустороннему диалогу, однако повестка дня предстоящей встречи официально не обнародована.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Скоріш за все будуть вимагати зберегти кирилицю і якусь автономію