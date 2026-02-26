Молдова и Приднестровье впервые за год встретятся в формате 1+1

Представители Молдовы и непризнанного Приднестровья 26 февраля впервые за почти год проведут встречу в формате "1+1".

Информацию о запланированных переговорах политических представителей Кишинева и Тирасполя подтвердили в Бюро реинтеграции Молдовы.

В Тирасполе заявили, что переговоры пройдут в офисе миссии ОБСЕ.

Где и когда состоится встреча

Переговоры запланированы в офисе ОБСЕ в Тирасполе. Формат "1+1" предусматривает прямой диалог между политическими представителями сторон без участия международных посредников.

Предыдущая встреча в таком формате состоялась 8 апреля 2025 года в офисе ОБСЕ в Бендерах. Тогда Приднестровье представлял так называемый "глава МИД" Виталий Игнатьев, а Молдову — вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян.

Что с форматом "5+2"

Ранее в правительстве Молдовы заявляли, что формат "5+2" по урегулированию приднестровского вопроса фактически не работает.

В этом формате, кроме Кишинева и Тирасполя, участвовали Россия, Украина и ОБСЕ в качестве посредников и наблюдателей.

Сейчас стороны возвращаются к двустороннему диалогу, однако повестка дня предстоящей встречи официально не обнародована.

