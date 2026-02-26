Молдова і Придністров’я вперше за рік зустрінуться у форматі 1+1

Представники Молдови та невизнаного Придністров’я 26 лютого вперше за майже рік проведуть зустріч у форматі "1+1".

Про це повідомляє Newsmaker, інформує Цензор.НЕТ.

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Інформацію про заплановані переговори політичних представників Кишинева і Тирасполя підтвердили у Бюро реінтеграції Молдови.

У Тирасполі заявили, що перемовини пройдуть в офісі місії ОБСЄ.

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Де і коли відбудеться зустріч

Переговори заплановані в офісі ОБСЄ у Тирасполі. Формат "1+1" передбачає прямий діалог між політичними представниками сторін без участі міжнародних посередників.

Попередня зустріч у такому форматі відбулася 8 квітня 2025 року в офісі ОБСЄ у Бендерах. Тоді Придністров’я представляв так званий "очільник МЗС" Віталій Ігнатьєв, а Молдову — віцепрем’єр з реінтеграції Олег Серебрян.

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Що з форматом "5+2"

Раніше в уряді Молдови заявляли, що формат "5+2" щодо врегулювання придністровського питання фактично не працює.

У цьому форматі, окрім Кишинева і Тирасполя, брали участь Росія, Україна та ОБСЄ як посередники і спостерігачі.

Наразі сторони повертаються до двостороннього діалогу, однак порядок денний майбутньої зустрічі офіційно не оприлюднено.

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