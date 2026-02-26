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Молдова і Придністров’я вперше за рік зустрінуться у форматі 1+1

Молдова і Придністров’я проведуть переговори

Представники Молдови та невизнаного Придністров’я 26 лютого вперше за майже рік проведуть зустріч у форматі "1+1".

Про це повідомляє Newsmaker, інформує Цензор.НЕТ.

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Інформацію про заплановані переговори політичних представників Кишинева і Тирасполя підтвердили у Бюро реінтеграції Молдови. 

У Тирасполі заявили, що перемовини пройдуть в офісі місії ОБСЄ.

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Де і коли відбудеться зустріч

Переговори заплановані в офісі ОБСЄ у Тирасполі. Формат "1+1" передбачає прямий діалог між політичними представниками сторін без участі міжнародних посередників.

Попередня зустріч у такому форматі відбулася 8 квітня 2025 року в офісі ОБСЄ у Бендерах. Тоді Придністров’я представляв так званий "очільник МЗС" Віталій Ігнатьєв, а Молдову — віцепрем’єр з реінтеграції Олег Серебрян.

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Що з форматом "5+2"

Раніше в уряді Молдови заявляли, що формат "5+2" щодо врегулювання придністровського питання фактично не працює.

У цьому форматі, окрім Кишинева і Тирасполя, брали участь Росія, Україна та ОБСЄ як посередники і спостерігачі.

Наразі сторони повертаються до двостороннього діалогу, однак порядок денний майбутньої зустрічі офіційно не оприлюднено.

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Молдова (2194) перемовини (3801) Придністров’я (484)
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чи є сенс з гебнею розмовляти? без команди з рашки ті гниди кроку не зроблять
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26.02.2026 02:21 Відповісти
Два чи три рази я бував у відрядженні в Тирасполі, десь році в 2015-2016. Культурний шок, неначе в третьому класі опинився, і зараз Андропов толкне речь по телику
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26.02.2026 04:53 Відповісти
Для цього непотрібно їхати в пмр...достатньо на лівому березі Дністра увімкнути радіо...України ви там не почуєте..тільки Молдова та пмр...5 разів на день смерділа пєсня "..тячьот рєка волга..пайот зикіна"..і скільки "надоілі на фєрмє малака"...реально попадаєш в 70-ті
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26.02.2026 09:28 Відповісти
не знаю як зараз, але ще пару років тому, екскурсії, які влаштовувались в пемеер з Молдови, були під гаслом "Васк то USSR". Схоже "наслєдиє" це єдине що там можуть показати, хоча мені цікава фортеця в Бендери. Підари захапали хоча це на правому березі
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26.02.2026 13:05 Відповісти
Згоден...там, як у капсулі часу. Просто залишидись у 80-х...
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26.02.2026 07:32 Відповісти
А який "порядок денний"? У кацапів закінчилися гроші, і "придністровці" відчули, що після вірменів черговий "кидок" буде стосовно їх... От і "промацують грунт" - як-би впертися в Молдову, на правах якоїсь "автономії", з "русским" язиком, і своїми "панятіями"... Тільки щоб тепер годувала Молдова...
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26.02.2026 07:52 Відповісти
В пмр багато кацапів понаїхавших що одружились на українках та молдованках, і зрусифікованих українців та молдаван...але це не кацапстан (менталітет інший)
Скоріш за все будуть вимагати зберегти кирилицю і якусь автономію
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26.02.2026 09:38 Відповісти
Ну, так саме про це я й кажу...Збережуть "слов"янськість", на "регіональному" рівні. Головне - щоб молдовани не поступилися статусом "загальнодержавного" рівня "молдавської" (румунської)...
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26.02.2026 09:45 Відповісти
Таки так,*Севера длинный рубль*кооперативне житло,і на пенсію.
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26.02.2026 11:12 Відповісти
 
 